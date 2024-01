Itt van Trump újabb győzelme: New Hampshire előválasztását is megnyerte

New Hampshire-ben még tart a szavazatok számolása, de mivel már 90% fölött van a feldolgozottság, ezért már biztosan állítható: Trump viszi el az államot. A volt elnök 10 százalékponttal verte Nikki Haley-t. Ez szorosabb, mint amire az utolsó felmérések alapján számítani lehetett.

Az ABC News exit pollja alapján a szavazók 47%-a független volt, ami azt jelenti, hogy a republikánus előválasztáson voksolók éppen csak fele volt republikánus. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy Trump nem tudott még jobban vezetni. A mérsékeltek, akik főleg Haley-t támogatták, a szavazók 29%-át tették ki, szemben a múlt heti iowai 9%-al. A nagyon konzervatívok aránya mindössze 25% volt, szemben az iowai 52%-kal. A fehér evangéliumi keresztények aránya 19% volt, szemben az iowai 55%-kal.

Trump győzelme nagy csapás Haley kampánya számára,

mivel sok időt és erőforrást fektetett az államba, sőt, még a republikánus Chris Sununu kormányzó támogatását is megszerezte. A közvélemény-kutatások egy ponton azt mutatták, hogy Haley csak egy számjegyű lemaradásban van Trump mögött – írja a Hill elemzése.

Az eredmény alapján Ron DeSantis részvétele egy még szorosabb eredményt hozhatott volna, ezért kilépése döntő lehetett.

Nikki Haley utolsó lehetősége

Kedd reggel Nikki Haley még egy utolsó kísérletet tett a Fox News reggeli műsorában, hogy meggyőze New Hampshire állam republikánus és független szavazóit, hogy voksoljanak rá. A korábbi ENSZ-nagykövet a műsor során összeszólalkozott a riporterekkel, akik szerinte már eldöntötték, hogy Trump lesz a jelölt:

„Bármi is lesz én harcolni fogok.

Nem érdekel, hogy ti Donald Trumpt akarjátok megkoronázni. Összességében az amerikaiak nem ezt akarják.

Az amerikaiak választási lehetőséget akarnak és ezt meg fogjuk nekik adni” – mondta Haley. Ha az amerikaiak nem is akarják Trumpot, a republikánusok viszont nagyon is. Sőt az eredmény alapján New Hampshire republikánus szavazói is őt akarják.

Nikki Haley a támogatóival Fotó: Joseph Prezioso / AFP

A BBC New Hampshire-be kiküldött tudósítója kedden arról számolt be, hogy hatalmas volt a különbség Haley és Trump szavazói között. A volt elnökért az emberek órákat álltak sorba és lelkendezve nyilatkoznak róla, míg Haley támogatói közel sem voltak olyan lelkesek.

A tudósítónak egy Trump-s

zavazó azt nyilatkozta: „Trump egy őszinte hazudozó.

Mindannyian kevesebb adót próbálunk fizetni, nem igaz? Ő nem politikus, hanem olyan, mint mi”.

Ez a lelkesedés most is megsegítette Trumpot, hiszen rekordszámú független szavazó ellenére is győzni tudott.

Nincs vége?

Az egyértelmű Trump-győzelem ellenére Haley beszédében hasonló hangnemet ütött meg, mint a voksolás előtt; és kijelentette, hogy ő tovább fog harcolni és nem adja fel. A politikus kijelentette, hogy „remek estéjük volt”.

„A versenynek távol sincs vége. Még több tucat állam van hátra”

– mondta beszédében Nikki Haley.

Trump nem sokkal Haley után mondott beszédet, amelyben szinte kizárólag Haley-re koncentrált. A volt elnököt láthatóan bosszantotta, hogy a volt ENSZ nagykövet vesztesége ellenére nem akar kilépni a versenyből. Donald Trump győzelmi beszédben így szólt ellenfelének: „Ki a franc volt az az imposztor, aki az előbb felment a színpadra és győzelmet kiáltott?”

A volt elnök szerint Nikki Haley már Iowában is úgy tett, mintha ő nyert volna, pedig csak harmadik lett. Trump odaszólt New Hampshire kormányzójának is, aki korábban azt állította, hogy Haley elsöprő győzelmet fog aratni az államban.

Bár Haley magabiztosan nyilatkozott, a felmérések alapján saját államában Dél-Karolinában, 30%-al van lemaradva Trump mögött.

Ígérete szerint nem fog visszalépni, de a párton belül valószínűleg lesz némi nyomás, hogy szálljon ki a versenyből, hiszen a jelenlegi állás szerint egyetlen államban sem lesz esélye Trumppal szemben.

Bár Joe Biden neve egy vita következtében nem volt rajta a szavazólapon New Hampshire-ben, így is ő nyerte a demokrata előválasztást, mivel szavazói beírták őt a lapokra. A győzelme csak szimbolikus, hiszen az első igazi demokrata előválasztásra Dél-Karolinában fog sor kerülni. Kedd késő este az elnök kiadott egy nyilatkozatot, amelyben megköszönte a demokrata szavazóknak a részvételt. Biden azt is hozzátette: „Most már egyértelmű, hogy Donald Trump lesz a republikánus jelölt. Az országnak szóló üzenetem pedig az, hogy a tét nem is lehetne nagyobb.”

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP