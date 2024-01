A Nemzetközi Bíróság szerint Izraelnek mindent meg kell tennie, hogy megóvja azokat, akik el akarják pusztítani

A bíróság többször hivatkozott olyan ENSZ tisztviselők és intézmények jelentéseire és megállapításaira, akiket a zsidó állam vezetése már korábban Izrael-ellenességgel vádolt. Idézték például Martin Griffiths-t, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának vezetőjét, akinek október 7-ével kapcsolatos megjegyzései miatt Izrael ősszel nem akart vízumot adni, bár végül engedélyezték az országba való belépését. De a bíróság hosszasan idézte UNRWA (az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező hivatala) tisztviselőit is. A zsidó állam a jelenlegi konfliktus alatt is több alkalommal mutatott be bizonyítékokat, hogy

az UNRWA tagjai együttműködnek a Hamász terrorszervezettel, sőt több tagja állítólag még az október 7-ei támadásban is részt vett.

(Az Egyesült Államok pénteken bejelentette, hogy ideiglenes felfüggeszti az ügynökség pénzelését.)

A bíróság elismerte ugyan október 7-e brutalitását, valamint a Gázában fogva tartott túszok elengedésének fontosságát, de félresöpörte Izraelnek azt az érvét, hogy a gázai palesztinok szenvedésért kizárólagosan a Hamász a felelős, amely saját lakosságát használja élő pajzsként. A felolvasott végzésben a bírók egyetlen alkalommal sem tértek ki a Hamász által alkalmazott taktikákra, az iskolák és kórházak alatt húzódó alagútrendszerre, amelynek építéséhez közvetetten az ENSZ szervei is hozzájárultak a gázaiaknak folyósított támogatásaikkal.