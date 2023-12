Nem volt rossz éve Kínának 2023-ban, de a java még csak most jön

Mozgalmas évet zárt a világpolitika: 2023-ban újabb konfliktusok robbantak ki, és régi ellentétek kerültek újra felszínre. Az egyik meghatározó téma Kína és a Nyugat kapcsolata volt. Hogyan alakult az ázsiai óriás idei éve, és mi várható jövőre? Erről kérdeztük Horváth Leventét, volt sanghaji főkonzult, az Eurázsia Központ igazgatóját.

Egyesek szerint küszöbön van Kína összeomlása, mások szerint nincsen semmi probléma, az ázsiai ország minden gond nélkül folytatja a fejlődését. Milyen év volt összességében 2023 Kína számára?

2005 óta foglalkozom Kínával, már akkor is küszöbön volt Kína összeomlása, és azóta is minden évben a nyugati médiában Kína összeomlásáról, a kínai ingatlanlufi kidurranásáról és egy kínai gazdasági válságról olvashatunk. Így volt ez idén 2023-ban és ez várható 2024-ben is. Kisebb-nagyobb gazdasági és társadalmi problémák, mint minden országban, Kínában is vannak,

a fő kérdés, hogy miként tudja kezelni azokat.

A 2023-as év Kína szempontjából a nemzetközi politikában sikeres évnek mondható, egyre nagyobb szerepet kap a diplomáciában: márciusban kínai közvetítéssel Irán és Szaúd-Arábia 7 év után újra felvette a diplomáciai kapcsolatokat, a BRICS-országok 6 taggal kiegészültek, több multilaterális csúcstalálkozó volt Kína és különböző régiók között. Továbbá októberben megtartották a III. Övezet és Út Fórumot, amelyen a magyar miniszterelnök mellett 21 másik állam- vagy kormányfő vett részt, de összesen 150 ország képviseltette magát.

A Nyugat rendszeresen aggódik az emberi jogok helyzete miatt Kínában: a két térség eltérő kultúráját figyelembe véve mennyire megalapozottak ezek a kritikák?

Tizenkét évet éltem folyamatosan Sanghajban, ez idő alatt azt tapasztaltam, hogy például az egyetemeken a menzákon külön részleg van a muszlim vallásúak étkezési szokásai szerint kialakítva, a kisebbségek plusz pontokat kapnak az egyetemi felvételik során, hogy csak néhány példát említsek. A kritikák kapcsán inkább az az érdekes, hogy 20 éve,

amikor ki tudták használni az olcsó kínai munkaerőt, akkor nem zavart senkit az emberi jogok sérelme.

És a 20-30 éve jelen lévő külföldi cégek, amelyek az emberi jogok be nem tartása miatt költöztetik el gyáraikat más (olcsóbb) országba, azok eddig nem tapasztalták azokat? Vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt van?