Kelet-ázsiai csúcs: a világ GDP-jének a negyede összeállt, hogy még több pénzt keressen

Se veled, se nélküled

A három ország kapcsolata meglehetősen ambivalens: egyrészről a gazdaságilag mindhárom ország egymásra van utalva, már csak azért is, mert szomszédok, ugyanakkor ez a közelség a történelem során számos alkalommal okozott konfliktusokat közöttük. Máig árnyékot vet a kapcsolatokra Japán második világháborús szerepvállalása, valamint a huszadik század első felében végbement japán gyarmatosítás. A legutóbbi időben pedig

külső hatalmak megjelenése akadályozza az együttműködést,

utóbbival kapcsolatban megjegyzendő, hogy Dél-Korea és Japán az Egyesült Államok elkötelezett szövetségese, Kína pedig Észak-Korea támogatója, amely természetesen nem kevés ellentétet szül az országok között.

Ugyanakkor Hszi Csin-ping és Joe Biden legutóbbi találkozója is azt mutatja, hogy már Washington is inkább javítaná a kapcsolatot Kínával, ez pedig lehetőséget biztosíthat Japán és Dél-Korea számára is, hogy normalizálják sajátjukat Pekinggel. Bár a kínai-amerikai kapcsolatok enyhülése részben ösztönözte Japán és Dél-Korea hajlandóságát arra, hogy Kína felé közeledjen, kínai szakértők úgy vélik, hogy a szorosabb kínai-japán-dél-koreai háromoldalú kapcsolat nem fogja boldoggá tenni az Egyesült Államokat. Washingtont több ország is azzal vádolja, hogy a NATO mintájára katonai blokkot akar létrehozni Ázsiában, valamint kiterjesztené a NATO katonai jelenlétét a térségre.

Vang Ji a találkozót követően elmondta, Vang megjegyezte, hogy a Koreai-félszigeten fennálló feszültség egyik félnek sem érdeke. „Sürgető feladat a helyzet kezelése, a párbeszéd újraindításához szükséges feltételek megteremtése” – fogalmazott. Elmondta, hogy mindkét ország profitálhat a pozitív kapcsolatból, míg mindkét fél szenvedni fog, ha a kapcsolatok romlanak. Vang azt mondta Kamikawának, hogy

mindegyik félnek tiszteletben kell tartania egymás jogos aggodalmait.

Japánnak tiszteletben kell tartania a tajvani kérdéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásait, szigorúan be kell tartania az „egy Kína” elvét, és tartózkodnia kell a Kína belügyeibe való beavatkozástól. Megjegyezte, hogy Kína ellenzi Japán felelőtlen intézkedését, miszerint a fukusimai nukleáris sugárszennyezett víz óceánba bocsátja.