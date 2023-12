Energiajogász: Németországban a délibábos zöld álmok azok, amik megmérettek és könnyűnek találtattak!

Nem lehet parancsra átállni

A jogász arra is rámutatott, hogy az is a probléma része, hogy az EU és a németek törvényi módon akarták rákényszeríteni a piacot a zöld átállásra. Mivel 2035-től nem lehet belsőégésű motorokkal rendelkező gépjárműveket forgalomba helyezni, emiatt a nagy autócégek is átállították a gyártósorokat. Ez azzal járt, hogy a kínai technológia letarolja a piacot, mert kinyitották nekik az ajtót anélkül, hogy végig gondolták volna, hogy ez mivel jár.

Európa csak most pánikol, hogy mit tegyen a kínai elektromos autókkal szemben.

„Még a második féléves adatokat nem látjuk, de az első félévnek a számai alapján Kína vált a világ legnagyobb autóexportőrévé, a korábbi első helyezett Japánt utasítva maga mögé. Az első félévben értékesített 2,3 millió kínai autónak már több, mint fele egyébként elektromos volt. Az elektromos autózásnak a piacnyitása az, ami ezt az elképesztő kínai dominanciát eredményezi” – mondta Tóth Máté.

Az autóipar valószínűleg komoly szerepet fog kapni a politikai csatákban is. Megemlítette, hogy Manfred Weber például már kijelentette, hogy ha az EP választások után politikai fordulat lesz, akkor ők megszüntetnék ezt a 2035-ös tilalmat, ami a belsőégésű motorokra vonatkozik.

A jogász szerint az elektromos autók esete azt is példázza, hogy az EU szintjén ugyan jogi értelemben meg lehet fordítani egy döntést, de ezt nem lehet megtenni gazdasági következmények nélkül.

„A német gyártóknak nem volt választásuk ebben a szabályozási környezetben, megváltoztatták a saját üzleti döntéseiket, más irányt vett a kutatás-fejlesztésük.

Már nem fejlesztik, azokat a belső égésű motorokkal ellátott autókat, nem tökéletesítik azokat a technológiákat, amik már egyébként nagyon magas szintre és nagyon alacsony károsanyag-kibocsátási értékre jutottak el. Hanem ugye már csak elektromos autókat fejlesztenek, amiben hatalmas a technológiai hátrány Kínával szemben” – mutatott rá a zöld politika következményeire a jogász.

Nyitókép: PATRICK PLEUL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP