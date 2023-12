„Idő előtt, azonnali hatállyal megszüntették az elektromos autók vásárlási támogatását Európa legnagyobb autópiacán.

Tegnap jelentette be a német gazdasági miniszter, hogy vasárnaptól, azaz mától nem fogadnak be több kérelmet villanyautó támogatás kapcsán. Azok, akinek már forgalomba van helyezve az autójuk, és korábban igényeltek pénzt az államtól, megkapják a támogatást, azok, akinek el van fogadva a kérelmük, de az autójuk még nem érkezett meg, bukták a pénzt. El sem merem képzelni, hogyan fogadna egy ilyen lépést a magyar közvélemény, de ez most mellékes.

A német alkotmánybíróság döntése alapján 60 milliárd eurós »lyuk« képződött a német költségvetésben, mert a kormány szándékaival ellentétben nem lehet csak úgy ide-oda tologatni forrásokat olyan célokra, amik nem egyeznek azzal, amire eredendően el volt különítve a pénz. A háttér történetnek érdemes utánaolvasni. A lényeg: a zöldek világmegváltói ideológiai projektjeire nem maradt pénz, így az egyébként 2024 elején amúgy is lejáró villanyautó támogatást 2 héttel korábban egyik pillanatról a másikra ki kellett iktatni. Szerintem nem elegáns más országok politikájába beleszólni, de annyit a piac szempontjából érdemes megjegyezni, hogy ez a tervezhetőség kritériumával erősen szembe megy.

2016 óta a német adófizetőknek 10 milliárd eurójába került az elektromos autók támogatása, összesen 2,1 millió autó vásárlásakor folyt valamekkora összeg a támogatásukra az államkasszából. Egy ideje a PHEV autók már ki vannak zárva a körből, de sokáig ezekre is szép pénzeket adtak. Mint arról korábban írtam, nevetségesen rövid tartásidőhöz volt mindez kötve, így az autóknak egy igen jelentős része a gazdagabb skandináv országok irányába távozott fél év után, tovább nehezítve a kormány céljának az elérését, miszerint 15 millió villanyautó fusson német utakon 2030-ra.

A tegnapi lépés többek között azt is jelenti, hogy ezt a célt hivatalosan is feladták, bár szakértők már régen figyelmeztettek, hogy ez elérhetetlen.

Piaci elemzők kiemelik, hogy folyamatos elektromos autó eladási növekedés után 2024-ben erős visszaesés várható a piacon. 18% piaci részesedésről 11%-ra eshet arányuk az új autó eladásoknál. Tágan értelmezett 90-200 000 autó mínusszal számolnak.

Hogy mekkora légvár egyébként a 15 millió elektromos autó 2030-ig a német utakon? 10 milliárd euró elköltése mellett jelenleg 1,3 millió ilyen autó fut.

2025-től az új flottafogyasztási célok nem lesznek tarthatóak magas elektromos autós eladások nélkül. Vagy a villanyautókat kell veszteséggel eladnia a gyártóknak, ha tartani akarják az arányokat, vagy büntetéseket kell fizetniük. Egyik megoldás sem tartható hosszabb távon, és jelentősen befolyásolja a kontinens gyártóinak a globális versenyképességét.

Júniusban EP választások lesznek. A néppárt frakciójának a vezetője, Manfred Weber kijelentette, hogy konzervatív többség esetében a 2035-ös belsőégésű tiltásról szóló törvényt semmisé teszik. Jelentős fordulat lenne az európai hozzáállásban. Forradalminak azért nem nevezném, mert semmi egyéb nem történne, mint annak a belátása, hogy a realitás mindig bekopogtat, és minél hamarabb nézünk vele szembe, annál kevésbé lesz fájdalmas.”

Nyitókép: Frankhoermann / Sven Simon / Sven Simon / DPA PICTURE-ALLIANCE via AFP