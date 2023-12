Elárulták amerikaiak, mikor veszítheti el Ukrajna a háborút

Miközben az ukrán segélycsomag továbbra is elakad az amerikai kongresszusban, amerikai és európai tisztviselők nyilatkoztak a CNN-nek az ukrán védelmet potenciálisan gyengítő hatásokról és a háború hosszú távú kimeneteléről.

Az amerikai lélegeztetőgép

Egyértelmű sikerre nincs garancia a részünkről, de nélkülünk biztosan kudarcot vallanának

– mondta a lapban egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő.

„Ha további területek elfoglalását és megtartását nézzük, akkor nehéz elképzelni, hogy mindez sikeres lehet az Egyesült Államok folyamatos támogatása nélkül” – nyilatkozta egy európai diplomata.

Általánosságban a nyugati tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai támogatás elvesztése vagy további késedelme hatással lehet a többi szövetséges által Ukrajnának nyújtott támogatásra is.

Magyar vétó

A lap szerint pénteken Ukrajna újabb csapást szenvedett el, amikor Magyarország megakadályozta az európai uniós segélyek további kifizetését, bár a tárgyalások ebben az ügyben várhatóan januárban folytatódnak majd. Ez a hír rávilágított a Kijev előtt álló kihívások súlyosságára, és sokan attól tartanak, hogy ha az Egyesült Államok nem folytatja a támogatást, akkor az európai nemzetek is követni fogják a példáját.

Jelenleg a hirszerző ügynökségek azt számolják, hogy Ukrajna mennyi ideig bírná ki az Egyesült Államok és a NATO anyagi támogatása nélkül. Egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő szerint hónapokra becsülik ezt az időt.

A legrosszabb forgatókönyv esetén nyárra jelentős visszaesés vagy akár vereség is bekövetkezhet. A CNN szerint az orosz győzelem nemcsak Ukrajna számára lenne súlyos csapás, hanem katasztrófa lenne a szélesebb értelemben vett európai biztonság szempontjából is, és emellett jelentős veszteséget okozna az Egyesült Államoknak is.

Az amerikai segélyek folyamatos késedelmére reagálva Kaja Kallas, Észtország miniszterelnöke azt mondta a CNN-nek Brüsszelből:

Most nem beszélhetünk háborús fáradtságról, mert ha megtesszük, és aláássuk a helyzetünket, akkor Putyin nyer, és ez katasztrófát jelentene mindenki számára.

***

Nyitókép: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images