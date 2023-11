„Fejbe lőve vagy agyonverve látná szívesen” a Dublinban zavargó íreket Limerick első muszlim képviselője

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy éppen ez idő tájt tervezik bevezetni a szólásszabadságot Európában talán a legszigorúbban korlátozó szájkosártörvényt, ahol már az is büntethető cselekménnyé válik, ha valaki „érzékeny csoportokat”, például etnikai vagy vallási csoportokhoz tartozó személyek irányában gyűlöletkeltő tartalmat tárol például a mobiltelefonján – s a bizonyítási kényszer is a gyanúsítottnál van: amíg nem bizonyítja, hogy nem a nyilvánosság részére akarta volna megosztani az adott tartalmat, automatikusan úgy tekintenék, hogy igen. Ráadásul az is igencsak gumiszabályszerű, hogy mi számít gyűlöletkeltőnek.