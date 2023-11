Bendarzsevszkij: Legalább 10-15 év, amíg Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz

Ukrajna nyugat-európai pénzügyi támogatása miatt számos uniós tagország számára a korrupcióval való leszámolás, és az erre adott kijevi garanciák jelenthetik a legfontosabb kérdést Ukrajna EU-csatlakozási folyamatában – nyilatkozta a Maszol.ro-nak Bendarzsevszkij Anton.

A szakértő megerősítette, hogy

Magyarország számára leginkább a nemzeti kisebbségekről szóló jogszabályi környezet megteremtése a legfontosabb az integráció folytatása előtt.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója arról is beszélt, „nehéz előre prognosztizálni, hogy miként alakulhat majd a december 14-15-ei EU-csúcs, és hogy folytatódnak-e a csatlakozási tárgyalások Ukrajnával. Ennek dinamikája és a várható eredmények nem csak az EU tagállamain múlnak majd, hanem Ukrajnán.

A csúcs előtt Kijevnek prezentálnia kell, hogy érdemben haladt a kitűzött EU-s feltételek teljesítésével”

– fogalmazott Bendarzsevszkij.

Hozzátette, az Európai Bizottság valóban javasolta a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, de egyben az eddigi reformokat is áttekintették Brüsszelben.

A szakértő azonban arra is emlékeztetett, hogy a törvényeket nem elég elfogadni, hanem garantálni kell azok teljesítését és megfelelő működését is, ami a legoptimistább becslések szerint is tíz-tizenöt évet vehet igénybe. „Vagyis a csatlakozási tárgyalások megkezdése a megkezdett folyamat folytatását jelenti, ami semmilyen módon sem jelent azonnali csatlakozást az EU-hoz, és a csatlakozás további hosszú éveket vehet igénybe” – szögezte le.

Hétből négy feltételt teljesített eddig Ukrajna

A szakértő emlékeztetett, hogy a Bizottság novemberi állásfoglalása szerint

Ukrajna teljes mértékben négy feltételt tudott teljesíteni a hétből,

a maradék három még teljesítésre vár.

Kijev teljesítette az ukrán alkotmánybíróság kiválasztásáról szóló ajánlást, az igazságszolgáltatás független működéséről szóló ajánlást, a pénzmosás elleni jogszabályok elfogadását, valamint a médiáról szóló reformokat. Ami azonban még várat magára, az a korrupcióellenes reformok, az oligarchákkal szembeni korlátozások, valamint a nemzeti kisebbségekről szóló jogszabályok a Velencei Bizottság ajánlásai alapján – hívta fel a figyelmet Bendarzsevszkij.

Lépcsőről lépcsőre haladva

A szakmai igazgató arra is kitért, hogy egy fontos dolog félreérthetően jelenik meg a sajtóban. „Ukrajna európai uniós csatlakozásának folyamata már elindult, és a decemberi csúcson lefolytatandó szavazás lényegében nem jelentene nagy újdonságot, hanem a folyamat folytatása lenne”.

Majd ismertette, hogy EU csatlakozási folyamata nyolc lépcsőfokból áll. „Kijev jelenleg a negyedik lépcsőfokon van, ezután következne az ötödik lépcsőfok. Miközben a tagjelölti státust követően Ukrajnának hét ajánlást kellene teljesítenie – ami legalább másfél évet vett igénybe –, addig a következő lépcsőfokban már az európai jogszabályoknak és normáknak való megfelelés szerepel. Ez pedig azt jelenti, hogy

Ukrajnának több ezer törvényt és rendeletet kellene módosítania,

hogy a korábbi, jellemzően szovjet múltat követő normákból áttérjenek a nyugati modellre” - hangsúlyozta a szakértő a Maszol-ro-nak.

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner

***