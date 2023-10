Hamász-terrortámadás: simán elkerülhető lett volna a New York Times szerint

A The New York Times az általános képen túl egy nagyon izgalmas megállapítással is jelentkezett: jelesül az egész félre- majd alulkezelés, ami abból fakadt, hogy az izraeli illetékesek őszintén elhitték, hogy a Hamász nem akar, mert nem érdeke háborúzni, elkerülhető lett volna,

ha nem állították volna le egy évvel korábban a Hamász kézirádióinak lehallgatását az ezért is felelős 8200-as hírszerző ügynökségnél, mert „energiapazarlásnak” titulálták azt.

Emlékezetes, a Shin Bet parancsnoka még utóbb is csak kisléptékű támadásra gondolt, ezért a Tequila fedőnevű terrorelhárító csapatot küldte a Hamász fegyveresei ellen, nem is sejtve, hogy azok több ezren vannak. Noha a Hamász egy éven át az orruk előtt képezte ki harcosait, és részletes információkkal rendelkeztek Izrael katonai bázisairól és a kibucok elrendezéséről.

A Hamász fegyveresei tényleg profin működtek, erről lapunknak Somkuti Bálint beszélt legutóbb.