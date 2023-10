Elárulta az amerikai elemző, mi fog történni, ha Amerika kihátrál az ukránok mögül

Kijevnek nehéz időszaka volt a közelmúltban: korábbi legmegbízhatóbb szövetségese, Lengyelország bejelentette, hogy a fegyverszállítmányokat felfüggeszti és inkább saját országát fogja felfegyverezni, emellett úgy tűnik, a nagy nyugati szövetségesek támogatása is kezd halványodni.

Ebből az apropóból a Sky News riportere szólaltatta meg Mark Canicant, a Centre for Strategic and International Studies (CSIS) elemzőjét, aki azt mondta: „ha nagy nyomás alá helyezik az amerikai kormányt, és a rövidtávú támogatásokhoz is hozzá kell nyúlnia, akkor Ukrajna komoly bajban lenne”.

Nem kérdés: Ukrajna abszolút mértékben az USÁ-tól és a NATO-tól függ. Ha minden támogatás egyszer csak eltűnne, akkor néhány hétig még folytathatják a harcot, utána összeomlanának”

– figyelmeztetett.

Elmondása szerint egy háború során folyamatos lőszer- és fegyverellátmányra van szüksége a hadseregnek. Ha ez nincs meg, kénytelenek lesznek keményen porciózni a készleteket. „Ha napi 10 ezer tüzérségi lövedéket van, sok célpontra lőhetsz. Ha már csak 5 ezer van, akkor muszáj prioritásokat mérlegelned, ezer lövedéknél pedig még inkább”.

Nyitókép: Anatolii Stepanov / AFP