Zelenszkij vakarhatja a fejét: Trump elutasította a Tomahawk rakéták átadását Kijevnek

Donald Trump amerikai elnök egy Vlagyimir Putyinnal folytatott októberi telefonbeszélgetés után döntött úgy, hogy nem ad át Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának – erről számolt be a Bloomberg információi alapján az Index.

A hír azért is keltett nagy visszhangot, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök másnap, október 17-én látogatott a Fehér Házba abban a reményben, hogy Washington támogatni fogja a fegyverek átadását.