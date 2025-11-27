Zelenszkij vakarhatja a fejét: Trump elutasította a Tomahawk rakéták átadását Kijevnek

Közeleg a béke? Putyinnal fog tárgyalni Trump különmegbízottja Moszkvában
A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.
A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.
Donald Trump amerikai elnök egy Vlagyimir Putyinnal folytatott októberi telefonbeszélgetés után döntött úgy, hogy nem ad át Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának – erről számolt be a Bloomberg információi alapján az Index.
A hír azért is keltett nagy visszhangot, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök másnap, október 17-én látogatott a Fehér Házba abban a reményben, hogy Washington támogatni fogja a fegyverek átadását.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.
A beszélgetésről kiderült információk egy nagyobb riport részeként kerültek köztudatra, amely Steve Witkoff, Trump különmegbízottja és Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közti egyeztetések részleteit ismertette. A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy
a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.
Több amerikai tisztviselő elmondása szerint Trump aggódik a Tomahawk-készletek csökkenése miatt, de a végső döntésében meghatározó szerepet játszott Putyin érvelése. Ez ellentétben áll a Pentagon álláspontjával, amely korábban jóváhagyta a fegyverek átadását, mondván: az nem veszélyeztetné az amerikai készleteket.
Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A Politico szerint ez aggasztja az európai diplomatákat.
A Kreml szerint a Steve Witkoff elleni támadások a békefolyamat ellen irányulnak.
A háború legkeményebb kérdései továbbra is nyitottak, és nem közelednek az álláspontok.