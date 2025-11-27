Ft
Fehér Ház Kreml (Moszkva) orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij vakarhatja a fejét: Trump elutasította a Tomahawk rakéták átadását Kijevnek

2025. november 27. 08:51

A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.

2025. november 27. 08:51
null

Donald Trump amerikai elnök egy Vlagyimir Putyinnal folytatott októberi telefonbeszélgetés után döntött úgy, hogy nem ad át Tomahawk cirkálórakétákat Ukrajnának – erről számolt be a Bloomberg információi alapján az Index.

A hír azért is keltett nagy visszhangot, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök másnap, október 17-én látogatott a Fehér Házba abban a reményben, hogy Washington támogatni fogja a fegyverek átadását.

A beszélgetésről kiderült információk egy nagyobb riport részeként kerültek köztudatra, amely Steve Witkoff, Trump különmegbízottja és Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója közti egyeztetések részleteit ismertette. A Kreml tanácsadója szerint az orosz elnök figyelmeztette, hogy

a Tomahawk rakéták ukrán kézbe adása a két ország közötti kapcsolat megromlásához, tovább a háború eszkalációjához vezetne.

Több amerikai tisztviselő elmondása szerint Trump aggódik a Tomahawk-készletek csökkenése miatt, de a végső döntésében meghatározó szerepet játszott Putyin érvelése. Ez ellentétben áll a Pentagon álláspontjával, amely korábban jóváhagyta a fegyverek átadását, mondván: az nem veszélyeztetné az amerikai készleteket.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

