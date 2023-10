Brüsszel retteg: hiába minden erőlködés, Lengyelországban a lengyel emberek fognak választani

Kedves Olvasónk! A cikk kissé lejjebb görgetve folytatódik, addig viszont hadd ajánljuk figyelmébe, hogy vasárnap 19 órától a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján a lengyel választások eredményeit ÉLŐ MŰSORUNKBAN követheti!

Élő bejelentkezésünk során percről percre, több helyszínről is tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb hírekről. Mindemellett a Mathias Corvinus Collegium szervezésében kerekasztalbeszélgetéssel készül Tóth Bálint, Szalai Zoltán, Szánthó Miklós és Magyar Levente. Stúdiónkban Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán szolgáltatják a szakértői véleményeket, de elemzi az eseményeket többek között Kiss Rajmund, Demkó Attila és Somkuti Bálint is, akik az MCC-ből csatlakoznak majd be. Továbbá élőben kapcsoljuk Lengyelországot is: a Mandiner munkatársai a helyszínről szolgáltatják a helyiek reakcióit!

Facebook-oldalunk elérhetősége: https://www.facebook.com/mandiner.hu



YouTube-csatornánk elérhetősége: https://www.youtube.com/@MandinerTV