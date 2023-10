Ki győz: a globalisták vagy a patrióták? Lengyelország választ – kövesse élőben a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján!

Marad-e a hatalomban a nyolc éve kormányzó Jog és Igazságosság, vagy legyőzi a szivárványellenzék? Október 15-én, vasárnap a lengyelek választanak, de nekünk, magyaroknak is van miért izgulnunk, mert Európa jövője a tét. A Mandiner élő műsorral készül vasárnap 19:00-kor, tartson velünk!

Vasárnap este minden szem Lengyelország országgyűlési választására szegeződik Európában. A Jog és Igazságosság (PiS), Jarosław Kaczyński miniszterelnök-helyettessel az élen, 38 százalékon állva vezet a felmérésekben a 30 százalékon álló, Donald Tusk-féle Polgári Koalícióval szemben. Az ellenzék akkor tudna kormányt váltani, ha sikerül háromötödös, minősített többséget szereznie, amivel a köztársasági elnöki vétó érvénytelenné válna. Az izgalmakat fokozza, hogy a parlamenti választás napján népszavazást is tartanak az EU menekültügyi javaslatáról.

Kövesse vasárnap 19 órától a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján a lengyel választások eredményeit élő műsorunkon keresztül! Élő bejelentkezésünk során percről percre, több helyszínről is tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb hírekről. Mindemellett a Mathias Corvinus Collegium szervezésében kerekasztalbeszélgetéssel készül Tóth Bálint, Szalai Zoltán, Szánthó Miklós, Magyar Levente és Janusz Bańczerowski. Stúdiónkban Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán szolgáltatják a szakértői véleményeket, de elemzi az eseményeket többek között Kiss Rajmund, Demkó Attila és Somkuti Bálint is, akik az MCC-ből csatlakoznak majd be. Továbbá élőben kapcsoljuk Lengyelországot is: a Mandiner munkatársai a helyszínről szolgáltatják a helyiek reakcióit!

Ne feledje: vasárnap 19 órától élő eredményváró műsorral jövünk a lengyel választásokról! Kövesse a Mandiner Facebook-oldalát vagy YouTube-csatornáját!



