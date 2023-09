Tavasszal négymillióan éltek az EU területén az átmeneti védelemre jogosító mechanizmus segítségével, és a munkaképes korúak fele dolgozott.

Ugyanakkor, ha más miatt nem is, a nagy számok törvénye és az ukrán bevándorlás nagyobb arányai okán itt gyakoribbak az atrocitások is. Németország kiemelkedő ebből a szempontból, minden tekintetben: volt olyan, hogy egy csatornába dobtak egy fiút a németországi Einbeckben, mert ukránul beszélt, de rejtélyes módon kigyulladt egy ukrán menekültszállás is. Egy másik irányból is kihívás érte az uniós szolidaritást, például onnan, hogy az ukrán menekülteknek járó juttatások miatt egyre többen kezdték ukrán menekültnek vallani magukat – Franciaországban például észak-afrikai és közel-keleti emberek olyan tömegben jártak el így, hogy a Le Figaro francia lap szerint az állítólagos ukrajnai menedékkérőknek mintegy harminc százalékát tették ki ők.