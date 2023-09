Üdvözlet visszatérő lengyel testvéreinknek, akik végre meglátták Ukrajnában azt, ami Ukrajna valójában!

Miközben mi a lengyeleket ruszofóbnak bélyegeztük, minket is sokan bélyegeztek oroszbarátnak és ukránellenesnek. Pedig Magyarország valahogy úgy van Ukrajnával, ahogy Lengyelország van Oroszországgal: túl jól ismerjük őket ahhoz, hogy akár csak a kérdéseiket is elhiggyük. Ezért honolt a legjobb szándékú magyarokban is legfeljebb félmegértés a lengyel álláspont iránt. Félni Oroszországtól egy dolog, gondoltuk mi akkor, s a Kalinyingrád révén de jure, Belarusznak köszönhetően pedig de facto is Oroszországgal határos Lengyelország házszámával talán nem is minden dolgok legirracionálisabbika.

Nade Ukrajnában megbízni? Az bizony, bratanki, Lipótmezőre való lidérces őrület.

Mi közben megcsináltuk a magunk házi feladatát. Felfogtuk, hogy az Oroszország és Európa közötti mostani politikai helyzetben akkor sem építhetjük az ország ellátását kizárólag az orosz gázra, ha egyébként az összes létező szempontból ez lenne a racionális. Megállapodtunk Azerbajdzsánnal, Katarral, és belecsaptunk a segítségre nyújtott lengyel tenyérbe is: mostantól a gdański LNG-terminálon keresztül is olyan gázt hozunk, amilyet szeretnénk.