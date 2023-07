Bevált az ukránoknak, Magyarországnak is jó lesz? Tankpusztító fegyverekkel gyarapszik a honvédség

Öngyilkos eszközöket vásárol Magyarország – derült ki a Rheinmetall AG közleményéből, amelyről a Mandiner.hu is beszámolt. A megrendelést nemrég írta alá a német hadiipari óriás, illetve a Magyar Honvédség. A szállítások 2024-ben kezdődnek és várhatóan 2025-ben fejeződnek majd be. A beszerzendő pontos típusokról – valószínűleg a HERO-család termékei érkeznek –, darabszámokról információt viszont nem közöltek, ahogy a kontraktus értékére is csupán tippelni lehet.

Hiszen a beszerzést már tavaly elkezdték pedzegetni különböző szakmai fórumokon, így a Haditechnikai Kerekasztal oldalán; ott szúrták ki a Rheinmetall negyedéves üzleti jelentésében, hogy a Magyarországgal kötendő szerződések legérdekesebbike az a negyedmilliárd eurós tétel (átszámítva 100 milliárd forint), amely öngyilkos drónok, pontosabban „lézengő lőszerek” (loitering munition), cirkáló rakéták hazai vásárlásával számol.