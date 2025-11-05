Ft
11. 05.
szerda
háború Mirnohrad Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón Avgyijivka Donyeck megye

Ukrán lap figyelmeztet: Bahmuthoz hasonló vérfürdő várhat az ukránokra (VIDEÓ)

2025. november 05. 16:21

Túl sokáig halogatták a visszavonulást, százával eshetnek el vagy fogságba. Az orosz–ukrán háború újabb mészárszéke van kialakulóban.

2025. november 05. 16:21
null

Az Euromaidan elemzése szerint újból megismétlődhet az a minta, amely Bahmutnál és Avgyijivkánál is súlyos ukrán veszteségekhez vezetett: a taktikai visszavonulás elhalasztása miatt a védekező alakulatokat a tömeges bekerítés veszélye fenyegeti.

Az orosz–ukrán háború egyik leggyilkosabb fegyvere, a drón továbbra is arat
Az orosz–ukrán háború egyik leggyilkosabb fegyvere, a drón továbbra is arat
Forrás: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A Mirnohrad körül zajló harcok a rossz ukrán katonai vezetés következtében Donyeck megye egyik legkritikusabb frontszakaszává tették a térséget.

Az orosz támadó ékek keletről és nyugatról nagyjából már csak 3 kilométerre vannak egymástól, így az ott védekező ukrán erők – többek között a 25. légideszantdandár és a 38. tengerészgyalogos dandár egyes egységei – napokra vannak attól, hogy körbezárják őket az oroszok.

Ráadásul az egyetlen még használható északi kijutási útvonal folyamatos orosz drónmegfigyelés és tűzellenőrzés alatt áll.

A térség stratégiai jelentősége kiemelkedő:

Mirnohrad és a szomszédos Pokrovszk az ukrán védelem egyik utolsó stabil támasza a Donyecki-medencében.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha az orosz erők elfoglalják ezt az övezetet, megnyílhat az út Kramatorszk és Szlovjanszk felé, amelyek a mai napig ukrán igazgatási és katonai központok.

Az orosz hadvezetés az utóbbi hónapokban a frontális támadások helyett a lassú bekerítés taktikáját kezdte alkalmazni. 2024-ben az orosz erők Pokrovszktól északnyugatra, Dobropillja irányába igyekeztek elvágni az utánpótlási útvonalakat.

Bár az ukrán gyors reagálás megakadályozta a teljes áttörést, az érintett utak azóta is magas kockázatú, drónok által ellenőrzött „halálzónákká” váltak. A sebesültek elszállítása és a lőszer-utánpótlás rendkívül nehézkes ezeken a területeken.

A Conflict Intelligence Team egyértelmű álláspontot fogalmazott meg:

Eljött az idő Mirnohrad elhagyására.”

A visszavonás azonban súlyos veszteségekkel járhat, és a nehézfegyverzet nagy részét várhatóan hátra kell hagynia az ukránoknak.

A helyzet sokak szerint nem egyedi eset, hanem ismétlődő ukrán vezetési hiba, amely eddig a háború alábbi helyszínein vezetett tragédiához:

  • Bahmut (2023): Elhúzódó védelmi harcok, súlyos ember- és hadianyagveszteség.
  • Avgyijivka (2024): Az utolsó pillanatban elrendelt, rendkívül kockázatos, indokolatlan veszteségekkel járó kivonás.
  • Szudzsa (2024): Eszköz- és személyi veszteségek a későn elrendelt, kényszerű visszavonás során.

Most ugyanez a katasztrofális folyamat ismétlődik meg Mirnohradnál.

Ukrán katonai elemzők – köztük Szerhij Szternenko – figyelmeztetnek: minden egyes nap, amelyet a térség további védelmével töltenek, emberéletekbe kerül.

Ha egy város védhetetlenné válik, rendezett visszavonást kell végrehajtani. Aki túl sokáig vár, ott marad”

– fogalmazott Szternenko a közösségi médiában, ahol egy videóösszeállítást is megosztott az oroszok által folyamatos támadás alatt álló menekülő útvonalról:

Az ukrán hadvezetés új védelmi vonalakat épít Pokrovszktól északra, ahol nyílt terepen, drón- és tüzérségi fölényére támaszkodva jobb eséllyel lassíthatja az orosz előrenyomulást.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Genya SAVILOV / AFP
 

 

