Eldőlt a kulcsfontosságú régió sorsa: fejvesztve menekülnek Pokrovszkból Zelenszkij csapatai
Fordulat következhet a háborúban...
Túl sokáig halogatták a visszavonulást, százával eshetnek el vagy fogságba. Az orosz–ukrán háború újabb mészárszéke van kialakulóban.
Az Euromaidan elemzése szerint újból megismétlődhet az a minta, amely Bahmutnál és Avgyijivkánál is súlyos ukrán veszteségekhez vezetett: a taktikai visszavonulás elhalasztása miatt a védekező alakulatokat a tömeges bekerítés veszélye fenyegeti.
A Mirnohrad körül zajló harcok a rossz ukrán katonai vezetés következtében Donyeck megye egyik legkritikusabb frontszakaszává tették a térséget.
Az orosz támadó ékek keletről és nyugatról nagyjából már csak 3 kilométerre vannak egymástól, így az ott védekező ukrán erők – többek között a 25. légideszantdandár és a 38. tengerészgyalogos dandár egyes egységei – napokra vannak attól, hogy körbezárják őket az oroszok.
Ráadásul az egyetlen még használható északi kijutási útvonal folyamatos orosz drónmegfigyelés és tűzellenőrzés alatt áll.
A térség stratégiai jelentősége kiemelkedő:
Mirnohrad és a szomszédos Pokrovszk az ukrán védelem egyik utolsó stabil támasza a Donyecki-medencében.
Ezt is ajánljuk a témában
Fordulat következhet a háborúban...
Ha az orosz erők elfoglalják ezt az övezetet, megnyílhat az út Kramatorszk és Szlovjanszk felé, amelyek a mai napig ukrán igazgatási és katonai központok.
Az orosz hadvezetés az utóbbi hónapokban a frontális támadások helyett a lassú bekerítés taktikáját kezdte alkalmazni. 2024-ben az orosz erők Pokrovszktól északnyugatra, Dobropillja irányába igyekeztek elvágni az utánpótlási útvonalakat.
Bár az ukrán gyors reagálás megakadályozta a teljes áttörést, az érintett utak azóta is magas kockázatú, drónok által ellenőrzött „halálzónákká” váltak. A sebesültek elszállítása és a lőszer-utánpótlás rendkívül nehézkes ezeken a területeken.
A Conflict Intelligence Team egyértelmű álláspontot fogalmazott meg:
Eljött az idő Mirnohrad elhagyására.”
A visszavonás azonban súlyos veszteségekkel járhat, és a nehézfegyverzet nagy részét várhatóan hátra kell hagynia az ukránoknak.
A helyzet sokak szerint nem egyedi eset, hanem ismétlődő ukrán vezetési hiba, amely eddig a háború alábbi helyszínein vezetett tragédiához:
Most ugyanez a katasztrofális folyamat ismétlődik meg Mirnohradnál.
Ukrán katonai elemzők – köztük Szerhij Szternenko – figyelmeztetnek: minden egyes nap, amelyet a térség további védelmével töltenek, emberéletekbe kerül.
Ha egy város védhetetlenné válik, rendezett visszavonást kell végrehajtani. Aki túl sokáig vár, ott marad”
– fogalmazott Szternenko a közösségi médiában, ahol egy videóösszeállítást is megosztott az oroszok által folyamatos támadás alatt álló menekülő útvonalról:
Az ukrán hadvezetés új védelmi vonalakat épít Pokrovszktól északra, ahol nyílt terepen, drón- és tüzérségi fölényére támaszkodva jobb eséllyel lassíthatja az orosz előrenyomulást.
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz hadsereg bekeríthette a háború végkimenetele szempontjából kulcsfontosságú városokat.
Fotó: Genya SAVILOV / AFP