Az Euromaidan elemzése szerint újból megismétlődhet az a minta, amely Bahmutnál és Avgyijivkánál is súlyos ukrán veszteségekhez vezetett: a taktikai visszavonulás elhalasztása miatt a védekező alakulatokat a tömeges bekerítés veszélye fenyegeti.

Az orosz–ukrán háború egyik leggyilkosabb fegyvere, a drón továbbra is arat

Forrás: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A Mirnohrad körül zajló harcok a rossz ukrán katonai vezetés következtében Donyeck megye egyik legkritikusabb frontszakaszává tették a térséget.

Az orosz támadó ékek keletről és nyugatról nagyjából már csak 3 kilométerre vannak egymástól, így az ott védekező ukrán erők – többek között a 25. légideszantdandár és a 38. tengerészgyalogos dandár egyes egységei – napokra vannak attól, hogy körbezárják őket az oroszok.