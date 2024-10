Rálépett Bukarest a külhoni magyar értelmiség és munkásosztály torkára – Erdélyi '56

Névai Gábor írása a Mandiner hetilapban

Képzeljük el gondolatban az ötvenes évek közepének Erdélyét! Nem telt el egy évtized a párizsi békeszerződés óta, amely visszaverte a trianoni szögeket a magyarság testébe. De még megvan – a mezőségi szórványlyukakkal – a magyar tömb az Alföldtől a Székelyföldig. Élnek még azok a magyarok, akiknek személyes valóság a század első fele, akik nyelvi szabadságban nőttek fel, akik átélték az 1916-os román rablóhadjáratot, időleges kiverésüket, majd az újabb megszállást és a már Trianonnal intézményesített kifosztásokat, megalázásokat.

Eleven élmény még az 1940-es felszabadulás,

a négyévnyi kis magyar világ, illetve néhol az anyaországi adminisztráció türelmetlensége is. Mindennek emléke aztán generációkon át táplálta a Romániába zárt magyarok tömegeit. Friss tapasztalás az 1944-es vérengzés, a kommunistákkal súlyosbított román zabrálás, de sokakban él a remény, hogy nem dőlt el minden, hiszen láttuk 1940-ben is, de szép volt a virágeső a bevonuláskor…

Az 1948-as népszámlálás szerint az újból román uralom alá kerülő Maros, Udvarhely, Csík és Háromszék vármegye területének összesen 740 ezer lakosa volt. Udvarhelyen 97, Háromszéken 87, Csíkban 86 százalék volt a magyarok aránya, Maros megyében a román adatok szerint a magyarok csupán csekély, 50,8 százalékos többségben éltek.

Az újabb román világgal az ötvenes évek elején a nemzeti alapú elnyomás kőkemény bolsevik terrorral párosulva tért vissza. Ebbe a

kettős harapófogóba szorult kétmillió magyar.

Már akkor felpörgött a téeszesítés, a parasztság kiforgatása mindenéből, a kuláklisták összeállítása. Az arisztokráciát és az értelmiség egy részét 1945 után megsemmisítették, kitelepítették a háborús bűnösség jelszavával.

1952-ben Sztálin nyomására létrejött a Magyar autonóm tartomány, amelyet 1960-ban a románok arányát növelve átszabtak, létrehozva a Maros–magyar autonóm tartományt. A korlátozott önrendelkezést a Ceaușescu-érában, 1968-ban fel is számolták.

A történelmi magyar osztályok kirablása, elsöprése tehát gyorsan végbement, de az erdélyi értelmiség még illúziókkal telve hitt a hamis gesztuspolitikának, és így egy-két ravasz, magyarul megszólaló román állami vezető játszi könnyedséggel bohóccá tette őket. De létezett erős magyar egyetemi ifjúság, hiszen működött a magyar egyetem a legfeljebb félig román Kolozsvárott, és még számos további iskola tevékenykedett ebben az időben. 1956-ban Marosvásárhely erős vára volt a székelységnek, sok tekintetben rivalizált Kolozsvárral. A vásárhelyi elit el is hitte magáról, hogy nem juthat a kolozsvári sorsára. Az ötvenes években élt – ha nem is virult – a szervezett és aktív magyar munkásság, nemcsak az északi területeken, hanem a déli ipari vidékeken is, ahonnan mára lényegében elfogytak a magyar közösségek.