Nagyot akart mondani a bérekről Kapitány István, de valami nem stimmel – megszólalt a szakértő

Emlékeztetett: februárban a bruttó átlagkereset 9,7 százalékkal, a nettó pedig 12 százalékkal lett magasabb, mint tavaly ilyenkor. Így a bruttó meghaladta a 725 ezer forintot, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó pedig közel 510 ezer forint lett. A bruttó medián kereset már majdnem 600 ezer forint (592 ezer forint), a nettó pedig 417 ezer forint.

Kapitány István szavaira reagálva Szalai Piroska leszögezte: igen, mindenki a saját fizetéséből él, ezért szokás az átlag mellett a mediánt és számos egyéb mutatót is vizsgálni. Most éppen minden mutató szerint kimagaslók a magyar munkaerőpiacon a kereseti adatok. S évek óta az átlag alatti kategóriákban nagyobb a bérdinamika akár a mediánt vagy a bruttót, nettót vagy a nettó reálértékét nézzük. Sőt a nettó 2025 II. félévétől nagyobb ütemben nő, mint bruttó, családi kedvezmény duplázása és az anyák adómentességének a kibővítése miatt.

Arra az állításra, hogy a főállású dolgozók több mint negyedének csökkent a reálbére, hozzáfűzte:

ez nem igaz, mert ezt nem mondja a KSH! Az igaz, hogy a teljes munkaidős foglalkoztatottak 28 százalékánál volt kimutatható, hogy a nettó kereset növekedése nem érte el a tavalyi inflációt, ami 4,4 százalék volt. Ez akkor szokott előfordulni, ha valaki pl. 2024-ben magas prémiumot vagy jutalmat kapott, s 2025-ben ezt nem kapta.

„Vagy 2024-ben még volt valamilyen pótléka (pl. osztályfőnöki pótlék a tanároknál), s 2025-ben már nem volt vagy kevesebb hónapban kapta az aktuális pótlékot. Elárulok egy titkot! 2027-ben várhatóan a teljes hivatásos állománynak kevesebb lesz a nettó keresete, mint idén, hiszen ők négyévente kapnak egy összegben egy fél éves fizetésnek megfelelő összeget, idén januárban mindannyian megkapták, jövőre ez nem lesz nekik. De a normál fizetésük várhatóan nekik is emelkedni fog, csak ezzel a magas egyszeri kifizetés hiányozni fog az átlagkeresetükből. Szóval ez is félrevezetés csupán!” – írta.