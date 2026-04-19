Nem hagy kibúvót a szakértő: ennél kell jobban teljesítenie Magyar Péternek, hogy beváltsa ígéreteit

Egy másik posztjában pedig arra mutatott rá, hogy a magyar inflációt jelenleg az élelmiszereknél az árrésstop és az üzemanyagoknál pedig a védett ár hatékonyan csökkentette.

Márciusban az Eurostat adatai szerint 20 tagországban volt nagyobb a teljes infláció, mint nálunk, sőt az euroövezet 21 országából 18-ban jobban nőttek az árak, mint Magyarországon

– írta.

Hozzátette: a múlt hónapban az Eurostat módszertana szerint 2,1 százalékkal, míg a KSH módszertana szerint 1,8 százalékkal emelkedtek az árak az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az eltérés abból adódik, hogy a KSH csak a magyarok vásárlásait méri, az Eurostat mérése pedig kiterjed a külföldiek magyarországi vásárlásaira is, és március 10 óta a külföldiek drágábban vásárolhatnak üzemanyagot, mint mi, magyarok.

Az unió átlaga már 2,8 százalék. Sőt, a környező országokban mindenhol rosszabb a helyzet, mint nálunk, például Ausztria 3,1 százalék, Lengyelország 3,2 százalék, Szlovákia 3,7 százalék, Horvátország 4,6 százalék és Románia 9 százalék – derül ki Szalai Piroska posztjából.