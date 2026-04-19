árrésstop szalai piroska infláció reálkereset ksh közgazdász reálbér árstop

Nem hagy kibúvót a szakértő: ennél kell jobban teljesítenie Magyar Péternek, hogy beváltsa ígéreteit

2026. április 19. 19:25

Óriásit nőttek februárban a reálbérek és az inflációt is sikerült visszaszorítani. Szalai Piroska rámutatott: ez a startvonal, az új kormánynak ehhez képest kell javulást elérnie, hiszen azt ígérték, ha lesz változás, jobb lesz.

2026. április 19. 19:25
pénz

A friss KSH adatok szerint 

a reálkereset növekedésünk februárban ismét kétszámjegyű,10,5 százalék 

– mutatott rá Facebook-bejegyzésében Szalai Piroska.

Orbán Viktor főtanácsadója kiemelte, hogy 

ez igazán kimagasló érték a magyar gazdaságtörténetben is, az unióban és a világon is. 

Sőt az elmúlt négy évben közel negyedével nőtt a reálkereset! A nominális értékek pedig a nettónál 38,9 százalékkal, a bruttó mediánnál 40,9 százalékkal, a bruttó átlagnál pedig 36,6 százalékkal emelkedtek.  

Az új kormánynak a következő négy évben legalább ugyanilyen javulást kell hoznia, hiszen azért választották meg őket, mert azt ígérték, ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon. Itt a startvonal, innen indulunk!” 

– húzta alá a szakértő.

Bejött az árrésstop és a védett üzemanyagár

Egy másik posztjában pedig arra mutatott rá, hogy a magyar inflációt jelenleg az élelmiszereknél az árrésstop és az üzemanyagoknál pedig a védett ár hatékonyan csökkentette.

Márciusban az Eurostat adatai szerint 20 tagországban volt nagyobb a teljes infláció, mint nálunk, sőt az euroövezet 21 országából 18-ban jobban nőttek az árak, mint Magyarországon 

– írta.

Hozzátette: a múlt hónapban az Eurostat módszertana szerint 2,1 százalékkal, míg a KSH módszertana szerint 1,8 százalékkal emelkedtek az árak az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az eltérés abból adódik, hogy a KSH csak a magyarok vásárlásait méri, az Eurostat mérése pedig kiterjed a külföldiek magyarországi vásárlásaira is, és március 10 óta a külföldiek drágábban vásárolhatnak üzemanyagot, mint mi, magyarok.

Az unió átlaga már 2,8 százalék. Sőt, a környező országokban mindenhol rosszabb a helyzet, mint nálunk, például Ausztria 3,1 százalék, Lengyelország 3,2 százalék, Szlovákia 3,7 százalék, Horvátország 4,6 százalék és Románia 9 százalék – derül ki Szalai Piroska posztjából.

Mitől vagyunk ilyen jók? Mi van nálunk, ami máshol nincs? Igen, az élelmiszereknél árrésstop és védett üzemanyagár” 

– jelentette ki a szakértő, aki a leköszönő magyar kormány intézkedéseinek hatásait részletesen is kifejtette bejegyzésében.

Szalai Piroska aláhúzta: 

jegyezzük meg, hogy az új kormány innen indul, a startvonal az 1️,8️ százalékos infláció, a – 4️,1️ százalékos élelmiszer infláció és a – 2️,7️ százalékos üzemanyag infláció! Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás jobb lesz az élet Magyarországon.”

Nyitókép: MTI/Faludi Imre
 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ben2
2026. április 19. 20:51
@orokkuruc-2 2026. április 19. 19:48 Nem is kell betartania. Majd a szektája elnézést kér tőle, amiért hazudott nekik.
ben2
2026. április 19. 20:50
@koklobox 2026. április 19. 19:34 Hát ha most nem élsz jól, akkor zord idők várnak rád, mert innen már a lejtmenet jön. Ha csak nem vagy tisza-közeli vállalkozó.
Ízisz
2026. április 19. 20:14
🧡🇭🇺 "A választási kampány során, már hónapokkal április 12-e előtt feltűnő módon elárasztották a Facebook hírfolyamát különböző kormánykritikus megmondóemberek, tiszás aktivisták és az ellenzéki médiumok posztjai, üzenetei. Olyan embereké, akiket soha nem követett, még csak a profiljukat sem nézte meg soha. Magyar Péter még kormányra se került, máris magyarázkodhat – nem akárhonnan rántották le a leplet És mi fog még kiderülni a következő hetekben? Úgy tűnt, mintha csak és kizárólag a Tisza Párt szimpatizánsai, a kormánnyal szemben állók lennének a Facebookon. Azonban, amint lement a választás, varázsütésre eltűntek Magyar Péter hívatlan követői a hírlapíró hírfolyamából. Vagy csoda történt a világhálón, vagy bizony komoly segítséget kapott ezen a téren a Tisza Párt.” A választásba soha nem látott méretű beavatkozás, csalás, az Orbán és családjának megfélemlítése történt a globalisták részéről!!! Ha kell ezerszer leírom!!! 💯❗😐🤬
orokkuruc-2
2026. április 19. 19:48
Ki az a fosagyú hülyeállat, ami azt hiszi, hogy BE AKARJA tartani bármelyiket is?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!