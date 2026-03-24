Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország történelem bosszú politika

A jog helyett bosszú – A hatalom legsötétebb logikája és ára a történelemben

2026. március 24. 21:18

Egy választási győzelem normális esetben a jövőről szól: reformokról, gazdaságról, fejlődésről. De mi történik, ha a hatalom másnap már nem kormányozni akar, hanem elszámoltatni? A történelem azt mutatja, hogy a bosszú logikája gyorsan felülírja a jogot – és ezzel nemcsak a politikát, hanem a gazdaságot is megrendíti. A kérdés nem elméleti: minden

Sebestyén Géza
TL;DR

  • A bosszúvezérelt politika aláássa a jogállamot
  • Ez tartós gazdasági bizonytalanságot okoz, csökkennek a beruházások, nő a tőkemenekülés, romlik a növekedés
  • Az elitkiválasztás torzul, ami hosszú távon gyengíti az államot
  • A rendszer önfenntartó spirálba kerül, ami nehezen korrigálható pálya

Egy ország választást tart. Az egyik politikai erő győz. Az utcákon ünneplés, a televíziókban győzelmi beszédek. De másnap reggel nem a gazdasági programról, nem a költségvetésről, nem az iskolákról vagy kórházakról szólnak a hírek, hanem letartóztatásokról. Listákról. Börtönbe zárt emberekről. Azaz a politika nem a jövőről szól, hanem a múlt „rendezéséről”. Egy ilyen lépés sosem pusztán politikai fordulat. hanem egy mélyebb, civilizációs törés kezdete.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A modern állam egyik legfontosabb találmánya a jogállamiság. Ez a kifejezés elsőre technikai, szinte unalmasnak hat. Intézmények, eljárások, szabályok. De valójában egy rendkívül radikális gondolatot rejt. Azt, hogy a hatalom is szabályokat követ. Hogy a győztes nem írja át a játékszabályokat, nem szegi meg a törvényi kereteket, és főleg nem kezd el törvényhozó hatalomként embereket vegzálni és börtönbe zárni. Nem ezeket csinálja, hanem kormányoz. Azaz a jogállamiság lényege az, hogy a jog nem a politika fegyvere, hanem annak korlátja.

Igazságból terror

A történelem azonban újra és újra megmutatta, milyen törékeny ez az egyensúly. A francia forradalom idején, 1793-ban, a párizsi utcákon még a szabadság jelszavai visszhangoztak, amikor a forradalmi törvényszékek már napi több tucat halálos ítéletet hoztak. A jakobinusok nem egyszerűen kormányoztak. Ők „megtisztították” a társadalmat. A guillotine nemcsak eszköz volt, hanem szimbólum is. Annak a szimbóluma, hogy a politika erkölcsi háborúvá vált. A végeredmény nem stabil demokrácia lett, hanem félelem és gazdasági zavarok által beárnyékolt diktatúra.

Hasonló logika jelent meg a 20. század forradalmaiban is. Oroszországban 1917 után a bolsevikok nem várták meg az intézmények lassú kiépülését, hanem azonnal cselekedtek.  Jöttek a letartóztatások, az internálások, a kivégzések. A „nép ellensége” kategóriája bárkire alkalmazható volt. Az eredmény nemcsak politikai terror volt, hanem teljes gazdasági összeomlás is. 

Az ipari termelés visszaesett, éhínség és tömeges emigráció lett a következmény.

Sok párhuzamot lehet felfedezni az 1933-as németországi eseményekben is. Első körben a kommunistákat és a szociáldemokratákat bélyegezték államellenes veszélynek. De mint ismeretes, nem álltak meg itt. És egy idő után mindenki ellenség lett. A különböző kisebbségek, sőt, a környező országok is. Itt is jött a jogállam felszámolása, a politikai terror, végül pedig a háborús gazdaság. Aminek egy olyan világégés lett a végeredménye, melynek következményei a mai napig velünk vannak.  

A jogbizonytalanság ára

Fontos látni, hogy ezek nem elszigetelt történetek. A politikai gazdaságtan egyik alapfelismerése, hogy az intézmények minősége, és különösen a jogbiztonság közvetlenül hat az életminőségünkre és a gazdasági teljesítményre. Amikor a jog kiszámítható, a befektetők hosszú távra terveznek, a munkahelyek biztonságban vannak, a bérek és a jólét emelkedik. 

Ha viszont a jog politikai eszközzé válik, akkor a gazdaság védekező üzemmódba kapcsol, melynek negatív hullámai mindenkit elérnek.

Ezt számos empirikus kutatás is alátámasztja. Azokban az országokban, ahol a tulajdonjogok védelme gyenge és az igazságszolgáltatás politikailag befolyásolt, alacsonyabb a beruházási ráta, lassabb a termelékenység növekedése, és gyakoribb a tőkemenekülés. A jogi bizonytalanság ugyanis olyan kockázat, amelyet nem lehet modellezni. És ha valahol nem lehet modellezni, ott nem érdemes beruházni.

Az ész is menekül

De a bosszúvezérelt politika nemcsak a tőkét űzi el. Talán még drámaibb következmény, hogy elűzi a tehetséget is. A történelem tele van olyan pillanatokkal, amikor egy ország legképzettebb emberei (mérnökök, orvosok, vállalkozók) tömegesen vándoroltak el a jogbiztonság megszűnése miatt. Nem azért, mert üldözték őket, hanem mert nem tudták, mikor kerülnek sorra. A bizonytalanság a legjobbakat készteti a leggyorsabban arra, hogy lépjenek.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel párhuzamosan az állam belülről is átalakul. A bosszú logikája nem kedvez a kompetenciának. Egy olyan rendszerben, ahol a legfontosabb kérdés az, hogy kiben lehet megbízni, ott a szakértelem másodlagossá válik. Az elitkiválasztás torzul, hiszen a lojalitás felülírja a képességet. Ez rövid távon stabilitást adhat, hosszú távon azonban aláássa az állam működőképességét.

A népszerűség rövid nyara

És ezzel át is lépünk a történelem egyik legérdekesebb paradoxonába. A bosszúvezérelt rendszerek gyakran népszerűen indulnak. Az emberek igazságot akarnak. Lezárást. Valamilyen erkölcsi egyensúly helyreállítását. A kezdeti letartóztatások, elszámoltatások sokak számára megkönnyebbülést hoznak.

De ez az érzés gyorsan elhasználódik. A politika ugyanis nem tud megállni félúton. Ha a legitimitás alapja a bosszú, akkor mindig újabb célpontokra van szükség. A rendszernek folyamatosan új ellenségeket kell találnia, különben kifullad. Így válik a bosszú nem egyszeri aktussá, hanem állandó kormányzási logikává.

Ezzel párhuzamosan a gazdasági problémák is megjelennek. A bizonytalanság miatt csökkennek a beruházások, romlik a növekedés, nő az elégedetlenség. A rendszer választhat. Visszalép a jogállami normákhoz, vagy tovább erősíti a kontrollt. A történelem azt mutatja, hogy az utóbbi a gyakoribb. A represszió így nem kivétel, hanem szükségszerűség lesz.

Ez az úgynevezett „erőszak–félelem–lojalitás” spirál. Az erőszak félelmet szül, a félelem lojalitást, a lojalitás pedig igazolja az erőszakot. Egy zárt kör, amelyből nagyon nehéz kitörni. És talán ez a legfontosabb tanulság. Az ilyen rendszerek ritkán korrigálják önmagukat békésen. Mert a korrekció egyben beismerés is lenne. És egy olyan rendszer, amely a saját erkölcsi felsőbbrendűségére épül, nehezen ismeri be a hibáit.

Kormányzás vagy bosszú

Mindez felvet egy kényelmetlen kérdést a jelen számára is. Mi történik egy demokráciában, ha a politika egyre inkább morális háborúként jelenik meg? Ha a választás nem programok versenye, hanem jók és rosszak küzdelme lesz? Ha a győzelem nem kormányzási felhatalmazást, hanem elszámoltatási jogot jelent?

Magyarország ma ebben a dilemmában él. A politikai verseny egyre inkább érzelmi és morális keretek között zajlik. A múlt értelmezése, az igazságtétel ígérete, a rendteremtés retorikája mind erős mobilizáló erők.

A magyar választások valódi tétje nem pusztán az, hogy ki nyer, hanem az, hogy a győztes milyen logikát választ. A kormányzás logikáját, amely lassú, technikai, gyakran hálátlan, vagy a bosszú logikáját, amely gyors, látványos, de hosszú távon romboló.

A választás valódi tétje

A történelem óvva int minket. Azt mutatja, hogy ahol a politika a büntetés nyelvén kezd beszélni, ott előbb-utóbb a gazdaság is elhallgat. A beruházások elmaradnak, a tehetségek elmennek, a társadalom bezárkózik.

A jogállam nem egy hideg intézményi gépezet, hanem egyfajta kollektív önfegyelem. Egy megállapodás arról, hogy nem használjuk ki a pillanatnyi erőfölényünket. Hogy nem állunk bosszút akkor sem, amikor megtehetnénk. Mert a történelem egyik legkeményebb leckéje az, hogy a bosszú mindig rövid távon igazságosnak, és hosszú távon végzetesnek bizonyul.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. március 24. 23:58
Újabb vizsga előtt áll az ország, a nemzet. Ez a szint már egy magasabb szint, mint az eddigiek a 3. köztársaság kikiáltása óta. Szerintem meg tudjuk ugrani. Annyira nem is bonyolult. Csak el kell menni szavazni és ott kiválasztani egy jövőt magunknak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!