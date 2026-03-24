A jog helyett bosszú – A hatalom legsötétebb logikája és ára a történelemben

Mindez felvet egy kényelmetlen kérdést a jelen számára is. Mi történik egy demokráciában, ha a politika egyre inkább morális háborúként jelenik meg? Ha a választás nem programok versenye, hanem jók és rosszak küzdelme lesz? Ha a győzelem nem kormányzási felhatalmazást, hanem elszámoltatási jogot jelent?
Magyarország ma ebben a dilemmában él. A politikai verseny egyre inkább érzelmi és morális keretek között zajlik. A múlt értelmezése, az igazságtétel ígérete, a rendteremtés retorikája mind erős mobilizáló erők.
A magyar választások valódi tétje nem pusztán az, hogy ki nyer, hanem az, hogy a győztes milyen logikát választ. A kormányzás logikáját, amely lassú, technikai, gyakran hálátlan, vagy a bosszú logikáját, amely gyors, látványos, de hosszú távon romboló.
A választás valódi tétje
A történelem óvva int minket. Azt mutatja, hogy ahol a politika a büntetés nyelvén kezd beszélni, ott előbb-utóbb a gazdaság is elhallgat. A beruházások elmaradnak, a tehetségek elmennek, a társadalom bezárkózik.