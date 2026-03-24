A jog helyett bosszú – A hatalom legsötétebb logikája és ára a történelemben

A modern állam egyik legfontosabb találmánya a jogállamiság. Ez a kifejezés elsőre technikai, szinte unalmasnak hat. Intézmények, eljárások, szabályok. De valójában egy rendkívül radikális gondolatot rejt. Azt, hogy a hatalom is szabályokat követ. Hogy a győztes nem írja át a játékszabályokat, nem szegi meg a törvényi kereteket, és főleg nem kezd el törvényhozó hatalomként embereket vegzálni és börtönbe zárni. Nem ezeket csinálja, hanem kormányoz. Azaz a jogállamiság lényege az, hogy a jog nem a politika fegyvere, hanem annak korlátja.

Igazságból terror

A történelem azonban újra és újra megmutatta, milyen törékeny ez az egyensúly. A francia forradalom idején, 1793-ban, a párizsi utcákon még a szabadság jelszavai visszhangoztak, amikor a forradalmi törvényszékek már napi több tucat halálos ítéletet hoztak. A jakobinusok nem egyszerűen kormányoztak. Ők „megtisztították” a társadalmat. A guillotine nemcsak eszköz volt, hanem szimbólum is. Annak a szimbóluma, hogy a politika erkölcsi háborúvá vált. A végeredmény nem stabil demokrácia lett, hanem félelem és gazdasági zavarok által beárnyékolt diktatúra.

Hasonló logika jelent meg a 20. század forradalmaiban is. Oroszországban 1917 után a bolsevikok nem várták meg az intézmények lassú kiépülését, hanem azonnal cselekedtek. Jöttek a letartóztatások, az internálások, a kivégzések. A „nép ellensége” kategóriája bárkire alkalmazható volt. Az eredmény nemcsak politikai terror volt, hanem teljes gazdasági összeomlás is.