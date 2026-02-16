Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
pénzügyi védőpajzs amerikai külügyminiszter magyarország donald trump orbán viktor

Hiába próbálkozott az ellenzéki sajtó, az amerikai külügyminiszter megerősítette, ha kell, lesz amerikai védőpajzs

2026. február 16. 19:28

A pénzügyi védőpajzsra egyelőre nincs szüksége Magyarországnak, ezért sincs róla egyelőre konkrét megállapodás.

2026. február 16. 19:28
null

Megerősítette Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán, hogy az Egyesült Államok kész pénzügyi segítséget, védelmet nyújtani Magyarország számára, ha erre szükség lenne. Egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról már Orbán Viktor washingtoni látogatásán megegyezett Donald Trumppal. Ráadásul Rubio azt is leszögezte: Amerika és Magyarország most éli a kétoldalú kapcsolatok aranykorát, amelyre Orbán Viktor és Donald Trump barátsága a garancia.

Ennek ellenére az ellenzéki sajtó az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy a pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás létre sem jött, miközben mindössze arról van szó, hogy hazánknak nincs jelenleg szüksége ilyen jellegű védelemre. Ennek ellenére az amerikai kormány ígérete önmagában is védelmet például egy forint elleni támadással szemben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A deviza­swap-megállapodással rendelkező ország megítélése azért jobb, illetve azért védettebb a spekulatív támadásokkal szemben, mivel a hitelminősítők és az árfolyam bezuhanását várók látják, hogy az adott ország devizatartalékainak kimerülésére csekély az esély. Így az érintett országok egyfajta védőpajzsot tartanak egymás köré a devizahiány elkerülésére.

A pénzügyi védőpajzs nem mentőcsomag, ahogy azt a megállapodást kritizálók hangoztatják. Azért van rá szüksége Magyarországnak, hogy egy szándékos pénzügyi támadás esetén ki tudja azt védeni, megvédve a gazdaságot. 

Az ellenzéki narratíva szerinti hitel­megállapodás ezzel szemben teljesen más, mivel a hitelösszeg folyósításának feltételeit a hitelező szabja meg, például az IMF-kölcsön felvételekor a valutaalap súlyos, a lakosságot érintő megszorításokat várt el. A hitelviszony létrejötte után pedig a kölcsönfelvevőnek egy­oldalú visszafizetési kötelezettsége van. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a védőpajzs egyebek mellett olyan helyzetekben nyújt védelmet, ha például spekulatív támadás éri a forintot. Korábban Nagy Márton összességében pénzügyi támadásnak nevezte Brüsszel döntését is az uniós források befagyasztásról, ezzel az Európai Bizottság beszállt a kampányba és képes szorongatni a magyar költségvetést.

Ezt is ajánljuk a témában

A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány átfogó elemzéséből.

Nyitókép: Robert Nemeti / ANADOLU / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
varga-judit
2026. február 16. 20:37
Vajon hány más EU-s ország kuncsorog még, hogy a választásokra fedezze be a seggét dollárpapa anyagilag? Esetleg Belgium? Luxemburg? Hollandia? Még Bulgária vagy Románia sem. Csakis a teljhatalmú sündisznócska. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
titi77
2026. február 16. 20:37
hát az én cicámat meg nem cirmosnak hivják! de a patkányokat egereket meg még a bogarakat meg a poloskákat is nyakon csípi! bár azok büdösek! úgyhogy a poloskások csak kussoljanak! főleg ha szivárványosak!
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. február 16. 20:31
Z. Az € 377 Ft!!! 💯💪👏😊❗
Válasz erre
1
0
Töki
2026. február 16. 20:30
Ajánlom a neolibbantok figyelmébe az értelmező kéziszótár "barát" szó olvasgatását!!! :)))
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!