Hiába próbálkozott az ellenzéki sajtó, az amerikai külügyminiszter megerősítette, ha kell, lesz amerikai védőpajzs

Megerősítette Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán, hogy az Egyesült Államok kész pénzügyi segítséget, védelmet nyújtani Magyarország számára, ha erre szükség lenne. Egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról már Orbán Viktor washingtoni látogatásán megegyezett Donald Trumppal. Ráadásul Rubio azt is leszögezte: Amerika és Magyarország most éli a kétoldalú kapcsolatok aranykorát, amelyre Orbán Viktor és Donald Trump barátsága a garancia.

Ennek ellenére az ellenzéki sajtó az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy a pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás létre sem jött, miközben mindössze arról van szó, hogy hazánknak nincs jelenleg szüksége ilyen jellegű védelemre. Ennek ellenére az amerikai kormány ígérete önmagában is védelmet például egy forint elleni támadással szemben.