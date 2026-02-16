Hiába próbálkozott az ellenzéki sajtó, az amerikai külügyminiszter megerősítette, ha kell, lesz amerikai védőpajzs

Marco Rubio Budapesten: „Az önök sikere a mi sikerünk is”
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
A pénzügyi védőpajzsra egyelőre nincs szüksége Magyarországnak, ezért sincs róla egyelőre konkrét megállapodás.
Megerősítette Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán, hogy az Egyesült Államok kész pénzügyi segítséget, védelmet nyújtani Magyarország számára, ha erre szükség lenne. Egy lehetséges pénzügyi védőpajzsról már Orbán Viktor washingtoni látogatásán megegyezett Donald Trumppal. Ráadásul Rubio azt is leszögezte: Amerika és Magyarország most éli a kétoldalú kapcsolatok aranykorát, amelyre Orbán Viktor és Donald Trump barátsága a garancia.
Ennek ellenére az ellenzéki sajtó az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy a pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás létre sem jött, miközben mindössze arról van szó, hogy hazánknak nincs jelenleg szüksége ilyen jellegű védelemre. Ennek ellenére az amerikai kormány ígérete önmagában is védelmet például egy forint elleni támadással szemben.
A devizaswap-megállapodással rendelkező ország megítélése azért jobb, illetve azért védettebb a spekulatív támadásokkal szemben, mivel a hitelminősítők és az árfolyam bezuhanását várók látják, hogy az adott ország devizatartalékainak kimerülésére csekély az esély. Így az érintett országok egyfajta védőpajzsot tartanak egymás köré a devizahiány elkerülésére.
A pénzügyi védőpajzs nem mentőcsomag, ahogy azt a megállapodást kritizálók hangoztatják. Azért van rá szüksége Magyarországnak, hogy egy szándékos pénzügyi támadás esetén ki tudja azt védeni, megvédve a gazdaságot.
Az ellenzéki narratíva szerinti hitelmegállapodás ezzel szemben teljesen más, mivel a hitelösszeg folyósításának feltételeit a hitelező szabja meg, például az IMF-kölcsön felvételekor a valutaalap súlyos, a lakosságot érintő megszorításokat várt el. A hitelviszony létrejötte után pedig a kölcsönfelvevőnek egyoldalú visszafizetési kötelezettsége van.
Petschnig Mária Zita nem véletlenül emlegeti rendszeresen a Nemzetközi Valutaalapot előadásaiban, ezúttal Magyar Péter nagy lehetőségeként.
Ez a védőpajzs egyebek mellett olyan helyzetekben nyújt védelmet, ha például spekulatív támadás éri a forintot. Korábban Nagy Márton összességében pénzügyi támadásnak nevezte Brüsszel döntését is az uniós források befagyasztásról, ezzel az Európai Bizottság beszállt a kampányba és képes szorongatni a magyar költségvetést.
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brotherre!
A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent; hitelességet, koordinációt és bizalmat is. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügyi piacait – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány átfogó elemzéséből.
