Több hetes csúcsra ért a forint – és még nincs vége

Trump bejelentette: az Egyesült Államok teljes hozzáférést kaphat Grönlandhoz – méghozzá teljesen ingyen
A hozzáférés nem kötött időkorláthoz.
Jelenleg a 383 forint alatt járnak a forint/euró jegyzései, de már szerdán is jó napja volt a magyar fizetőeszköznek.
Iszonyú tempóban emelkedik a forint kurzusa az euróval és a dollárral szemben is, sőt a többi meghatározó, illetve régiós devizával szemben is. Továbbra is a 383-as szint körül, vagy az alatt járnak az euró/forint jegyzései csütörtök délután – írja a Portfolio.hu.
A magyar fizetőeszköz a nagy globális deviza- és kötvénypiaci csapkodásban meglepően stabil tudott maradni a forint az elmúlt napokban. Sőt, míg a múlt héten 388 felett is járt az euró árfolyama, addig ma reggel 383 alatti kurzust látunk.
A csütörtöki erősödési hullám nyomán a hazai fizetőeszköz 6 hetes csúcsára ért.
A Világgazdaság arról ír, a hazai devizánk már szerdán is jól reagált Donald Trump amerikai elnök bejelentésére, hogy nem fog katonai eszközökhöz nyúlni Grönland megszerzése érdekében, illetve szintén nyugtatólag hatott, amikor az is kiderült, hogy mégsem vet ki február 1-jével 10 százalékos büntetővámot 8 európai országra, köztük Németországra.
