Több hetes csúcsra ért a forint – és még nincs vége

Iszonyú tempóban emelkedik a forint kurzusa az euróval és a dollárral szemben is, sőt a többi meghatározó, illetve régiós devizával szemben is. Továbbra is a 383-as szint körül, vagy az alatt járnak az euró/forint jegyzései csütörtök délután – írja a Portfolio.hu.

A magyar fizetőeszköz a nagy globális deviza- és kötvénypiaci csapkodásban meglepően stabil tudott maradni a forint az elmúlt napokban. Sőt, míg a múlt héten 388 felett is járt az euró árfolyama, addig ma reggel 383 alatti kurzust látunk.