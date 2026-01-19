Lázár János történelmi megállapodást jelentett be, itt vannak a részletek (VIDEÓ)

De mint kiderült, ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók:

az első 200 ezer forintos részt a márciusban,

a második 200 ezer forintos részt pedig a júliusban.

Ugyanakkor a lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak – tették hozzá.

A közleményben arra is kitértek, hogy a háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 ezer forintról nettó 7 ezer forintra nő.

„A fenti döntések összességében garantálják a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a kerestük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik” – zárta a cégcsoport a közleményét.