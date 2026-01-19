Ft
01. 21.
szerda
bér lázár jános máv - csoport építési és közlekedés minisztérium megállapodás juttatás

Lázár János történelmi megállapodást jelentett be, itt vannak a részletek (VIDEÓ)

2026. január 19. 18:45

A miniszter közölte: a MÁV-osok és volánosok végre visszakapják a becsületüket.

2026. január 19. 18:45
null

A hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál jóval nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál – erről állapodtak meg a munkavállalói érdekképviseletek, a cégcsoport, valamint az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedés Minisztérium (ÉKM) vezetői – olvasható a szervezet hivatalos oldalán.

Mint közölték, a hétfői döntés értelmében 2026 januárjában és februárjában 

az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7 százalékos mértékben emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7 százalékos emelés érkezik. 

A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10 százalékkal emelkedik.

Így alakul át a dolgozók SZÉP-kártya juttatása 

De mint kiderült, ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: 

  • az első 200 ezer forintos részt a márciusban,
  •  a második 200 ezer forintos részt pedig a júliusban. 

Ugyanakkor a lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak – tették hozzá.

A közleményben arra is kitértek, hogy a háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 ezer forintról nettó 7 ezer forintra nő.

„A fenti döntések összességében garantálják a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a kerestük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik” – zárta a cégcsoport a közleményét.

Lázár János is értékelte a találkozót

Az egyeztetést követően Lázár János egy videóüzenetben számolt be röviden a fejleményekről.

„A cégcsoport 1,1 millirdnyi utazásnál is többet bonyolított le 2025-ben. Soha nem volt erre példa. Eladtak havonta egymillió bérletet és javultak a menetidők is: kevesebb késéssel abszolválták a 2025-ös esztendőt” – tudatta a tárcavezető.

Ezután kijelentette, hogy ezt értékelték. Hosszasan beszélgettek arról, hogy milyen béremelést kellene végrehajtani. 

Úgy gondolom, történelmi megállapodás született, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a MÁV-sok és volánosok visszakapják a becsületüket”

– szögezte le Lázár János.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Varga György

 

jump-ing
2026. január 20. 18:24
visszakapják a becsületüket. azzal csak két dolgot lehet.: 1.-kiérdemelni 2.-eljátszani (elvenni meg visszaadni -az erőszaktevés kivételével aligha lehet)
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 20. 00:23
A becsületükön nem a fizetésük miatt esett csorba, hanem amiatt, hogy az egész rendszer rohadt, és úgy szar, ahogy van.
Válasz erre
0
2
akitiosz
2026. január 19. 19:37
A MÁV közfoglalkoztatottakat foglalkoztat a minimálbér feléért, annyira kevésért, amennyit magáncég nem is fizethet, csakis az állam.
Válasz erre
1
6
nempolitizalok-0
2026. január 19. 19:32
szantofer 2026. január 19. 19:27 "Úgy gondolom, történelmi megállapodás született, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a MÁV-sok és volánosok visszakapják a becsületüket” Csak azt ne mond hogy a szoci kormányok vették el a becsületüket, és 16 év után döbbentél rá hogy vissza kéne nekik adni!" De ők vették el azzal, hogy nem fejlesztették a MÁV-ot. Koszos, régi vonatok, szar infrastruktúra és fizetések, akkoriban még a kalauzt is meg lehetett verni, kapott a cigány egy ejnye-bejnyét. Sőt segítek, az egészségügyre és oktatásra is igaz ez. Kedvenceid idejében nem normális fizetéssel, hanem a hálapénz rendszerével alázhatták meg az egészségügyi dolgozókat, a pedagógusok pedig a lepukkant sulikban ótvar fizukért tűrték el a gyerektársadalom selejtjeinek napi vegzálását.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!