Lázár János történelmi megállapodást jelentett be, itt vannak a részletek (VIDEÓ)

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A miniszter közölte: a MÁV-osok és volánosok végre visszakapják a becsületüket.
A hároméves bérmegállapodás utolsó évében az eredetileg vállaltnál jóval nagyobb mértékben emelkednek a keresetek a MÁV-csoportnál – erről állapodtak meg a munkavállalói érdekképviseletek, a cégcsoport, valamint az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedés Minisztérium (ÉKM) vezetői – olvasható a szervezet hivatalos oldalán.
Mint közölték, a hétfői döntés értelmében 2026 januárjában és februárjában
az eredeti bérmegállapodásnak megfelelően 4,7 százalékos mértékben emelkednek az alapbérek, a megemelt alapbérre azonban már márciustól újabb 4,7 százalékos emelés érkezik.
A kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2026-ban a MÁV-csoportban dolgozók alapbére közel 10 százalékkal emelkedik.
De mint kiderült, ezt a keresetnövekedést ugyanakkor két további, érdemi lépés is kiegészíti. Az eredeti megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók:
Ugyanakkor a lojalitási juttatás összege és kifizetésének ideje nem változik: a 350 ezer forintos juttatást az idei esztendőben is decemberben utalják a munkavállalóknak – tették hozzá.
A közleményben arra is kitértek, hogy a háromoldalú megállapodás utolsó pontja az egészségpénztári tagdíjak munkáltatói kiegészítésére vonatkozik. Ennek összege január 1-jétől minden pénztártag esetében havi nettó 4 ezer forintról nettó 7 ezer forintra nő.
„A fenti döntések összességében garantálják a közlekedési vállalat munkavállalóinak, hogy a kerestük az idei esztendőben sem csupán megőrzi, hanem növeli is a vásárlóértékét, hiszen kétszámjegyű mértékben, összesen 13 százalékkal növekszik” – zárta a cégcsoport a közleményét.
Az egyeztetést követően Lázár János egy videóüzenetben számolt be röviden a fejleményekről.
„A cégcsoport 1,1 millirdnyi utazásnál is többet bonyolított le 2025-ben. Soha nem volt erre példa. Eladtak havonta egymillió bérletet és javultak a menetidők is: kevesebb késéssel abszolválták a 2025-ös esztendőt” – tudatta a tárcavezető.
Ezután kijelentette, hogy ezt értékelték. Hosszasan beszélgettek arról, hogy milyen béremelést kellene végrehajtani.
Úgy gondolom, történelmi megállapodás született, amely jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy a MÁV-sok és volánosok visszakapják a becsületüket”
– szögezte le Lázár János.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Varga György