Óriási mentőövet dob a kormány a tartós válságba süllyedt ágazatnak, de a kilábalás még messze van

A 100 milliárd forintos akcióterv intézkedései:

1. Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentációs költségek adómentessége, a vállalatok árbevételének egy százalékáig. Ez leegyszerűsítve az üzleti célú éttermi fogyasztásra, például üzleti megbeszélésre vonatkozik. Ez évi 30-40 milliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésben és idén januártól alkalmazható.

2. Az éttermeknek alacsonyabb turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük, a jelenlegi 4-ről 2 százalékra csökken az adókulcs. Az intézkedés 30-35 millió forintos költségvetési támogatást jelent az ágazatnak, februártól alkalmazható az alacsonyabb adóteher.

3. Nagyobb adókedvezményt tudnak igénybe venni az éttermek: míg jelenleg a szervízdíj 15 százalékáig adózhatnak kedvezményesen az éttermek akkor, ha ezt a bevételt munkabérre fordítják, februártól a teljes bevétel 20 százaléka után vehető igénybe adókedvezmény. Csak abban az esetben érvényesíthető, ha abból a munkáltató az alkalmazott munkabérét fizeti, de kizárólag a minimálbér és a garantált bérminimum összegét meghaladó részre érvényesíthető.

4. Kedvezményes hitelhez juthatnak az érintett vállalkozások a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. A konstrukcióban legfeljebb 10 millió forint kedvezményes kölcsön igényelhető, amelynek egy része – bizonyos, jelenleg még nem ismert feltételek mellett – vissza nem térítendő támogatássá válna, vagyis a hitel egy részét elengednék.

5. Vendéglátás kisokos: a kormány gyakorlati útmutatót készít a vendéglátásnak a legfontosabb adminisztrációs és adókötelezettségekről és a napi működéshez szükséges tudnivalókról.

+1. Papírmentesség: kevesebb adminisztrációs kötelezettséggel és a papíralapú ügyintézés elhagyásával, vagy a számlák megőrzésére vonatkozó szabályok lazításával is segíti a kormány az ágazati szereplők talpon maradását.