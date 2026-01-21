Ft
kormány nagy márton akcióterv étterem magyarország vendéglátás

Óriási mentőövet dob a kormány a tartós válságba süllyedt ágazatnak, de a kilábalás még messze van

2026. január 21. 20:22

Több ezer fővárosi és vidéki étterem túlélését segíti a kormány és a szakmai szervezetek által közösen kidolgozott 5+1 pontos akcióterv, amelynek keretösszege 100 milliárd forint.

2026. január 21. 20:22
null
Nagy Kristóf

Egyelőre nem látszik a vendéglátást sújtó válság vége, ezért a kormány a szakmai érdekképviseletekkel közösen egy átfogó, 5+1 pontos akciótervet indít az éttermek megmentésére, amelynek a keretösszege 100 milliárd forint. 

Nagy Márton
Forrás: Nagy Márton/Facebook

A vendéglátásban tevékenykedő vállalkozások ráadásul nem csak Magyarországon vannak nehéz helyzetben gyakorlatilag a világjárvány óta, a tendenciák minden országban a vendéglátóhelyek tömeges bezárásához vezettek. Idehaza is riasztóak a statisztikák, több ezer étterem zárt be az elmúlt években a fővárosban és vidéken is.

A bezárási hullám oka elsősorban az, hogy az emberek kevesebbet járnak étterembe és ezt a szokások tartós átalakulása okozza itthon és külföldön is. A vállalkozóknak amellett, hogy meg kell találniuk a módot arra, hogy a fizetőképes keresletet újraépítsék, egyéb nehézségekkel is meg kell küzdeniük 

– mondták a Mandiner által megkérdezett ágazati szereplők és étterem-vezetők. 

Az egyéb nehézségek közül kiemelkedik

  • a forgalom visszaesése miatt a bevétel csökkenése,
  • miközben jelentősen nőtt az elmúlt éveben a rezsiköltség,
  • drágult a beszerzés,
  • valamint a munkaerő,
  • ráadásul a súlyos munkaerőhiány is fejfájást okoz a vendéglátásban,
  • ahol jellemzően alacsonyak a bérek
  • és magas a feketén foglalkoztatás aránya.

A világjárvány óta válságban lévő vendéglátás tehát összességében a működési költségek meredek emelkedésétől szenved, miközben a vendégek száma is jelentősen visszaesett, ráadásul a jelek szerint tartósan, mivel nem egy átmeneti pénzügyi krízisről van szó, hanem egy tartós jelenségről: 

az elmúlt évek nehézségei miatt leszoktak az emberek arról, hogy étterembe járjanak.

Akcióterv az éttermek megmentésére

A kormány a szakmai képviseletekkel közösen ezért egy 5+1 pontos akciótervet dolgozott ki, amelynek részleteiről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen mondta el a részleteket. 

A 100 milliárd forintos akcióterv intézkedései: 

1. Az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentációs költségek adómentessége, a vállalatok árbevételének egy százalékáig. Ez leegyszerűsítve az üzleti célú éttermi fogyasztásra, például üzleti megbeszélésre vonatkozik. Ez évi 30-40 milliárd forintos bevételkiesést jelent a költségvetésben és idén januártól alkalmazható.

2. Az éttermeknek alacsonyabb turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük, a jelenlegi 4-ről 2 százalékra csökken az adókulcs. Az intézkedés 30-35 millió forintos költségvetési támogatást jelent az ágazatnak, februártól alkalmazható az alacsonyabb adóteher.

3. Nagyobb adókedvezményt tudnak igénybe venni az éttermek: míg jelenleg a szervízdíj 15 százalékáig adózhatnak kedvezményesen az éttermek akkor, ha ezt a bevételt munkabérre fordítják, februártól a teljes bevétel 20 százaléka után vehető igénybe adókedvezmény. Csak abban az esetben érvényesíthető, ha abból a munkáltató az alkalmazott munkabérét fizeti, de kizárólag a minimálbér és a garantált bérminimum összegét meghaladó részre érvényesíthető.

4. Kedvezményes hitelhez juthatnak az érintett vállalkozások a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. A konstrukcióban legfeljebb 10 millió forint kedvezményes kölcsön igényelhető, amelynek egy része – bizonyos, jelenleg még nem ismert feltételek mellett – vissza nem térítendő támogatássá válna, vagyis a hitel egy részét elengednék.

5. Vendéglátás kisokos: a kormány gyakorlati útmutatót készít a vendéglátásnak a legfontosabb adminisztrációs és adókötelezettségekről és a napi működéshez szükséges tudnivalókról.

+1. Papírmentesség: kevesebb adminisztrációs kötelezettséggel és a papíralapú ügyintézés elhagyásával, vagy a számlák megőrzésére vonatkozó szabályok lazításával is segíti a kormány az ágazati szereplők talpon maradását.

A kormány célja, hogy a működési költségek okozta nyomást enyhítse az éttermeken és támogatást nyújtson a minimálbér 11 és a garantált bérminimum 7 százalékos emelésének végrehajtásához. 

A felszolgálási díjhoz kapcsolódó adókedvezmény ráadásul jelentősen csökkentheti a fekete foglalkoztatást, amely hagyományosan a turizmus és a vendéglátás területén a legmagasabb.

Nagy Márton arra számít, hogy a feketézés visszaszorításával és a vendéglők forgalmának növekedésével az akcióterv költségvetési vonzata végül kisebb lesz, mint 100 milliárd forint. Fontos, hogy az akcióterv az éttermi szolgáltatást nyújtó egységeket támogatja, vagyis a cukrászdák, a kávézók és a kocsmák nem vehetik igénybe a kedvezményeket.

Nehezített terepen kell visszacsábítani a vendégkört

Miközben a belföldi és a nemzetközi turizmus folyamatosan bővül és több területen a Covid-19-járványt megelőző rekordokat is megdönti, a kedvező folyamattal ellentétesen mozog a vendéglátás. A bárok, éttermek és egyéb vendéglátóhelyek forgalma továbbra is messze elmarad a járvány előtti szinttől. 

A vendégek eleinte a járvány miatt bevezetett korlátozások miatt nem látogatták a helyeket, majd az orosz-ukrán háborút követően a megélhetési költségek megugrása miatt már önként mondtak le róla az emberek, hogy étterembe járjanak, a szolgáltatás újra luxussá vált sokak számára. 

A vendéglátóhelyeket korábban rendszeresen felkereső, jellemzően helyben élő vendégek szokásai átalakultak, így szabadidejükben már más lehetőségeket választanak. 

A Mandinernek nyilatkozó érintettek ráadásul azzal szembesülnek, hogy a „vendégcsalogató” ötletekkel, például akciókkal, kibővített kedvezményekkel sem tudják újjászervezni a vendégkört. Néhány kivétel akad mindössze:

  • a luxuséttermek,
  • a szezonális turizmus időszakában nyitva tartó helyek,
  • Budapest belső kerületeinek vendéglátóhelyei, ahol egész évben jelentős a turistaforgalom, 
  • a saját online rendelési platformmal rendelkező éttermek,
  • valamint az egyszerűbb, kifizetődő kínálatra váltó
  • és magas minőséget megfizethető áron kínáló éttermek.

Kivárás, majd kilátástalanság

Az adatok elkeserítőek, országszerte több ezres nagyságrendben zártak be éttermek vagy változtatták meg kínálatukat és alakultak át például kávézókká, kocsmákká, de utóbbi kevésbé volt jellemző, mint a megszűnés. Ennek oka a tartósan visszaeső kereslet mellett a működési költségek jelentős emelkedése, vagyis jóval drágább lett az üzemeltetés, amelyet képtelenek már kitermelni a helyek.

A vendéglátóhelyek ráadásul a magasabb rezsi- bérleti díj- és bérköltségeket – ameddig csak tudták – áremelésekkel próbálták kigazdálkodni, emiatt sok egykori vendég már nem tudja, vagy nem szeretné megfizetni a bolti áraktól jelentősen elszakadó éttermi, kocsmai árakat. 

Az ételkiszállításra épülő platformok sem váltották be az ezekhez fűzött reményeket, mivel a kezdetben jövedelmező szolgáltatás az évek során jelentősen megdrágult, ráadásul az étterem tulajdonosok közül sokan nem is tudnak megszabadulni a szolgáltatóktól. Így a rendelésre készített ételek iránti magasabb keresletből sem tudnak érdemben profitálni, mivel a kiszállítást nyújtó szolgáltató díjazása elvisz az esetleges többletbevételt.

Szintén súlyos gondot okoz a munkaerőhiány, amely Magyarország egyes részein érdemben hozzájárult a bezárásokhoz. 

Az alacsony bérszínvonal nem vonzó, magasabb keresetet ráadásul csak a nyári szezonban kiemelt turisztikai régiókban és a fővárosban lehet nagyrészt elérni, de sok esetben a jövedelem egy részét zsebbe fizeti a munkáltató. A vendéglátás ezért ma már nem életcél, a magas fluktuációhoz pedig a sok munkaóra és a sok esetben jelentős fizikai terhelés is hozzájárul.

Az ágazati szereplők egyelőre nem tudják sem idehaza, sem külföldön, hogy mi a jó válasz a vendéglátás elhúzódó és egyelőre tartósnak ígérkező válságára, amely már nem a gazdasági válságok időszakára jellemző vendégforgalom-csökkenés, hanem egy trendfordulónak tekinthető, tartós állapot. Ebben a helyzetben kérdésünkre a témában megszólalók egyetértenek, jelenleg az állam a költségoldali nyomás csökkentésével tudja a legnagyobb támogatást nyújtani azoknak a jellemzően családi vállalkozásoknak, amelyek évtizedek óta működnek és a helyi közösségi élet alapvető szolgáltatói.

Nyitókép: MTI/Nagy Zoltán

 

