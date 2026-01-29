Már a befektetők is az alakuló új világrendre figyelnek

akinek van megtakarítása, annak be is kell fektetnie a vagyonát

– emelte ki Nyitrai Győző. Az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy a globális gazdaság keretrendszerének gyökeres átalakulása ugyanakkor nem csak bizonytalanságot rejt magában, de lehetőségeket is hordoz.

A rendkívüli kilengésekre a bank szakértői példaként említették, hogy tavaly az Egyesült Államokon kívüli piacok bizonyultak eredményesebbnek, erre 2010 óta mindössze négy alkalommal volt példa, ugyanakkor a 16 százalékos különbség rendkívülinek számít.

Ki kell szűrni a zajt az új világrend küszöbén

Az MBH szakértői többször kiemelték, ki kell szűrni az olyan zajokat, mint Grönland kérdése, vagy a venezuelai események és a fundamentumokra kell koncentrálni.