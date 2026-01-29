Már a befektetők is az alakuló új világrendre figyelnek

Óriásit hajrázott szerdán a forint, de aztán valami egészen váratlan történt
Elképesztő ütemben erősödött szerda reggel a forint, jó ideig azt lehetett várni, hogy újabb támaszokat tör át az árfolyam, de kora délutánra visszakorrigált a jegyzés.
Nyugodtabb esztendőt várnak a piaci szereplők a tavalyinál, ugyanakkor az MBH Befektetési Bank szakértői azt javasolják, a gyorsan változó események helyett inkább a fundamentumokra érdemes koncentrálni. Már a befektetők szerint is egyértelmű bizonytalansági tényező a blokkosodó, új világrend kialakulása.
Felül kell, hogy vizsgálják a stratégiáikat a befektetők, noha a piac a tavalyinál nyugodtabb évre számít 2026-ban – emelték ki az MBH Befektetési Bank szakértői szerdán a Piac és Pulzus elnevezésű rendezvényen.
A 2025-ös, történelmi léptékű kilengéseket felmutató év és a korábbi időszak rendkívüli változásai továbbra is jelentős bizonytalanságot okoznak a befektetőknek.
Az az alapvetés ugyanakkor továbbra is helytálló, hogy
akinek van megtakarítása, annak be is kell fektetnie a vagyonát
– emelte ki Nyitrai Győző. Az MBH Befektetési Bank üzlet- és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy a globális gazdaság keretrendszerének gyökeres átalakulása ugyanakkor nem csak bizonytalanságot rejt magában, de lehetőségeket is hordoz.
A rendkívüli kilengésekre a bank szakértői példaként említették, hogy tavaly az Egyesült Államokon kívüli piacok bizonyultak eredményesebbnek, erre 2010 óta mindössze négy alkalommal volt példa, ugyanakkor a 16 százalékos különbség rendkívülinek számít.
Az MBH szakértői többször kiemelték, ki kell szűrni az olyan zajokat, mint Grönland kérdése, vagy a venezuelai események és a fundamentumokra kell koncentrálni.
A vállalati eredmények továbbra is Amerikát erősítik, de Európában is kedvező jelentések látnak napvilágot, köszönhetően a fiskális ösztönzőknek, ráadásul a kontinens még bőven rendelkezik tartalékokkal. Az ugyanakkor a szakértők szerint világos, hogy
miközben az amerikai részvények árfolyamának emelkedését mintegy 35 százalékban a profittermelő képesség bővülése okozta, addig Európa vállalatainak fundamentális növekedése elhanyagolható volt.
Az idei év egyik legfontosabb alapvetése a historikusan rendkívül erős forint, amely 13-14 éves csúcsot ért el. A dollár ugyanakkor most nem a legjobb időszakát éli, mivel a gazdasági blokkosodás megkérdőjelezi az amerikai pénz globális szerepét. Kiemelkedő még az arany teljesítménye, amelynek hozama az elmúlt években összességében négyszeresen felülmúlta az amerikai részvények hozamait. A szakértők kiemelték az amerikai mellett a kelet-közép-európai piacokat is,
a régióban tavaly a BUX érte el a legnagyobb növekedést, mintegy 170 százalékos hozamot, de a román, a lengyel és a cseh indexek is legalább dupláztak.
Az idei év is sok nyitott kérdéssel indul – részletezte Vincze Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Példaként említette
Az már látható, hogy a makrogazdasági környezet 2026-ban javul, miközben a globális likviditás csökken. A tőkepiacokon rotáció figyelhető meg: a tavalyi évet meghatározó AI- és közműszektorok nyugodtabbá váltak, míg az olaj és más nyersanyagok erősödtek.
A piac jelenleg kétarcú: miközben az évek óta tartó erősödés után időszerűvé válhat a konszolidáció, addig a fundamentumokba vetett befektetői bizalom továbbra is annyira jelentős, hogy ez önmagában stabilitást adna egy visszaesés esetén is.
A vállalati eredmények kedvező várakozásokat okoznak elsősorban
A szakértők arra is felhívták a figyelmet, a jelenlegi időszakban érdemes a konzervatív befektetőknek a betéti termékeket is figyelniük, amíg a globális bizonytalanság nem enyhül.
Nyitókép: XJB / CFoto / CFOTO via AFP