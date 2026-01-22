Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
profit shell cég energiahordozó orosz-ukrán háború Magyar Péter Kapitány István

A számok nem hazudnak: míg Európa a kemény rezsiszámlákat nyögte, a Shell megtömte a zsebét

2026. január 22. 13:43

Kapitány István korábbi munkahelye 2022 és 2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban.

2026. január 22. 13:43
null

Lassan egy hete borzolja a kedélyeket Kapitány István nyilatkozataival. A Shell korábbi globális alelnöke hivatalosan múlt szombat óta erősíti Magyar Péterék csapatát főtanácsadóként.  

A multik és a nemzetközi tőkevilágából érkező férfi, – aki korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő „a magyar Jockey Ewing” – rögtön egy emlékezetes ATV-s interjúval indította politikai pályafutását. Rónai Egon műsorában arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – hangzott el.

Ezt is ajánljuk a témában

A Shell hatalmasat profitált a háborúból

Azonban míg Kapitány arról beszél egyre több platformon, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról, kiderült, hogy korábbi cége, a Shell számára az orosz-ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt. 

A cég 2022 végén csaknem 40 milliárd dolláros profittal zárt, ami a cég 115 éves fennállásának csúcseredménye.

Az úgynevezett 2022-es „sokkévben” a cég ezzel jócskán megduplázta nyereségét az előző évhez képest – írta a BBC.

Hozzátették, 2021-ben a cég jelzett profitja 19,3 milliárd dollár volt, 2022-ben 20,6 milliárdos növekedést értek el a 39,9 milliárdos kifizetésekkel. Majd 2023-ban 28,3 milliárd dollár volt az adózás utáni nyereség, 2024-ben pedig 23,7 milliárd. A 2025. év végi eredmények egyelőre nem nyilvánosak.

De érdemes még felidézni a Shell kapcsán a Global Witness 2025-ös elemzését is, mely szerint kimondható, hogy az öt nagy olajcég – köztük Kapitány István korábbi munkahelye – részvényesei több mint megduplázták bevételeiket a háború kitörésének és az azzal járó energiaválságnak köszönhetően.

Ugyanakkor azt nem lehet megállapítani, hogy az európai energiaárak emelkedésén mennyit keresett pontosan a vállalat – mivel egy globálisan működő cégről van szó – az viszont kijelenthető, hogy 

2022-2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban. 

Míg az európai adófizetők egyre brutálisabb rezsiszámlákkal szembesültek, addig a Shell vezetői és befektetői tehát busás osztalékokat rakhattak zsebre – olvasható ki az adatokból.

 Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 22. 16:42
Szóval Kapitánynak volt pénze arra, hogy bevásárolja magát a TSZ-be. A politikai tőkéjét gazdaságira cserélte a posztkommunista bácsi, aztán ezt újra politikaira. Most már inkább sportból, gondolom.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2026. január 22. 15:25
"Kapitány István korábbi munkahelye 2022 és 2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett...." Egy munkahely mióta keres ?-barom mandiner!
Válasz erre
0
1
ivanmaria
2026. január 22. 15:25
Le lehet válni az orosz gázról, de miért is? Csak azért, hogy a nyugati multi cégek hülyére keressék magukat rajtunk. Az egyetlen valóban stabil és kiszámítható energiaforrás az elmúlt 40-50 évben az orosz vezetékes gáz és olaj volt, gondolom megirigyelték azt, hogy mennyit keresnek ezen az oroszok. Ezért történt minden az elmúlt években, ezért kellett megsemmisíteni az északi áramlatot, és ezért kell leválni az orosz gázról, hogy mások keressenek rajta jóval többet mint az oroszok. Ennek érdekében még az LNG -t is kinevezték zöld energiának, csak menjen a biznisz!! A probléma csak ott van, hogy ez a rendszer nem lesz örökké fenntartható, utaztatni a világban a gázt, az olaj mellett , ez minden csak nem hatékony és tiszta! Ezt a multik is tudják, de magasról tesznek rá, csak a pénz számít, bármi áron!!
Válasz erre
1
0
dundi-fan3
2026. január 22. 15:23
@ncorporation Mit szólnál hozzá, ha már olyan korrupciómentes kormányunk lenne, hogy a magyar cégek (engem aztán kurvára nem zavar ha nem a strabag, nem a swietelsky vagy nem a kólás nyer) rendes piaci versenyben méretnék meg magukat a közbeszerzéseken? Tudod mi alakítja ki egy VERSENYPIACON MŰKÖDŐ cég profitrátáját? Gondolom nem (nem szokott ide kommentelni olyan, aki érti és tudja). A 30%-os építőipari adózott eredmény / árbevétel arányra a nettó lopás is enyhe kifejezés. Te mért is érzed magad jobban, ha a magyar "vállalkozók" (ennek is van definíciója, aminek a dundi sleppje a legkisebb mértékben sem felel meg) viszik külföldre a pénzt? Gondolom ugye te sem gondolod, hogy a Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or trió a hazai TISZA cipő gyárban készült. Komolyan nem értem, hogyan lehet védeni ezt az "üzleti" metódust? Reményt ad, hogyha egy félanalfabéta, retardált is lehet az ország leggazdagabb embere, akkor neked is sikerülhet? Nem, nem sikerülhet, hacsak nem vagy rokon vagy vej.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!