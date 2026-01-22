A számok nem hazudnak: míg Európa a kemény rezsiszámlákat nyögte, a Shell megtömte a zsebét

Hozzátették, 2021-ben a cég jelzett profitja 19,3 milliárd dollár volt, 2022-ben 20,6 milliárdos növekedést értek el a 39,9 milliárdos kifizetésekkel. Majd 2023-ban 28,3 milliárd dollár volt az adózás utáni nyereség, 2024-ben pedig 23,7 milliárd. A 2025. év végi eredmények egyelőre nem nyilvánosak.

De érdemes még felidézni a Shell kapcsán a Global Witness 2025-ös elemzését is, mely szerint kimondható, hogy az öt nagy olajcég – köztük Kapitány István korábbi munkahelye – részvényesei több mint megduplázták bevételeiket a háború kitörésének és az azzal járó energiaválságnak köszönhetően.

Ugyanakkor azt nem lehet megállapítani, hogy az európai energiaárak emelkedésén mennyit keresett pontosan a vállalat – mivel egy globálisan működő cégről van szó – az viszont kijelenthető, hogy

2022-2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban.

Míg az európai adófizetők egyre brutálisabb rezsiszámlákkal szembesültek, addig a Shell vezetői és befektetői tehát busás osztalékokat rakhattak zsebre – olvasható ki az adatokból.