A számok nem hazudnak: míg Európa a kemény rezsiszámlákat nyögte, a Shell megtömte a zsebét

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
Kapitány István korábbi munkahelye 2022 és 2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban.
Lassan egy hete borzolja a kedélyeket Kapitány István nyilatkozataival. A Shell korábbi globális alelnöke hivatalosan múlt szombat óta erősíti Magyar Péterék csapatát főtanácsadóként.
A multik és a nemzetközi tőkevilágából érkező férfi, – aki korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő „a magyar Jockey Ewing” – rögtön egy emlékezetes ATV-s interjúval indította politikai pályafutását. Rónai Egon műsorában arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte,
meg kell találni ennek a praktikus megoldását.
„Nyilvánvaló, hogy Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be (energiahordozót – szerk.). De hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy mi ezt meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás ez működjön” – hangzott el.
Azonban míg Kapitány arról beszél egyre több platformon, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról, kiderült, hogy korábbi cége, a Shell számára az orosz-ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt.
A cég 2022 végén csaknem 40 milliárd dolláros profittal zárt, ami a cég 115 éves fennállásának csúcseredménye.
Az úgynevezett 2022-es „sokkévben” a cég ezzel jócskán megduplázta nyereségét az előző évhez képest – írta a BBC.
Hozzátették, 2021-ben a cég jelzett profitja 19,3 milliárd dollár volt, 2022-ben 20,6 milliárdos növekedést értek el a 39,9 milliárdos kifizetésekkel. Majd 2023-ban 28,3 milliárd dollár volt az adózás utáni nyereség, 2024-ben pedig 23,7 milliárd. A 2025. év végi eredmények egyelőre nem nyilvánosak.
De érdemes még felidézni a Shell kapcsán a Global Witness 2025-ös elemzését is, mely szerint kimondható, hogy az öt nagy olajcég – köztük Kapitány István korábbi munkahelye – részvényesei több mint megduplázták bevételeiket a háború kitörésének és az azzal járó energiaválságnak köszönhetően.
Ugyanakkor azt nem lehet megállapítani, hogy az európai energiaárak emelkedésén mennyit keresett pontosan a vállalat – mivel egy globálisan működő cégről van szó – az viszont kijelenthető, hogy
2022-2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban.
Míg az európai adófizetők egyre brutálisabb rezsiszámlákkal szembesültek, addig a Shell vezetői és befektetői tehát busás osztalékokat rakhattak zsebre – olvasható ki az adatokból.
2024 tavaszán már visszavonulását tervezte a Tisza új politikusa.