Lázár János dörzsölheti a tenyerét: az uniós rangsor élére került Magyarország

Tovább növekedett az Európai Unióban vasúton utazók száma 2024-ben, a vasúttársaságok 443 milliárd utaskilométert (pkm) regisztráltak, ami 5,8 százalékkal haladja meg a 2023-as 429 milliárdot; az EU-ban szállított utasok száma Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta.

Közölték: a legtöbb, 2,9 milliárd utast Németországban szállították vasúton, megelőzve Franciaországot (1,3 milliárd) és Olaszországot (843 millió). A legkevesebb utast a vasúttársaságok Litvániában (5 millió), majd Észtországban (8 millió) és Görögországban (14 millió) szállították.