Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Eurostat vasút Európai Unió

Lázár János dörzsölheti a tenyerét: az uniós rangsor élére került Magyarország

2025. november 01. 12:25

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta.

2025. november 01. 12:25
null

Tovább növekedett az Európai Unióban vasúton utazók száma 2024-ben, a vasúttársaságok 443 milliárd utaskilométert (pkm) regisztráltak, ami 5,8 százalékkal haladja meg a 2023-as 429 milliárdot; az EU-ban szállított utasok száma Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken. 

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta.

Közölték: a legtöbb, 2,9 milliárd utast Németországban szállították vasúton, megelőzve Franciaországot (1,3 milliárd) és Olaszországot (843 millió). A legkevesebb utast a vasúttársaságok Litvániában (5 millió), majd Észtországban (8 millió) és Görögországban (14 millió) szállították.

A szállított utasok száma 2023-hoz képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben,

60 százalékkal, megelőzve Lettországot (+13,9 százalék) és Írországot (+10 százalék). Ezzel szemben a vasúton szállított utasok számában Románia 4,9 százalékos, Bulgária pedig 3,1 százalékos csökkenésről számolt be.

Az Eurostat jelentése szerint az előző év adataihoz képest a vasúti árufuvarozás 0,8 százalékkal 375 milliárd tonnakilométerre (tkm) esett vissza 2024-ben, szemben a 2023-as 378 milliárd tonnakilométerrel.

A legtöbb árut Németországban szállították vasúton (126,3 milliárd tonnakilométer), megelőzve Lengyelországot (56,7 milliárd tonnakilométer) és Franciaországot (32,2 milliárd tonnakilométer). 

A skála másik végén Írország, Luxemburg, Görögország és Észtország áll, amely országok 2024-ben kevesebb mint egymilliárd tonnakilométert regisztráltak.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Róka László

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
janicsar-2
2025. november 01. 13:10
Ez a hír lehet jó is, és rossz is. A jó hír a környezet szennyezés csökken Magyarországon. A rossz pedig az lehet, hogy miért csökkent az autózási kedv, az országban?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!