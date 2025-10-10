Ft
fagy magyar gazdálkodó termés támogatás eu

Reménysugár: jelentős kárpótláshoz juthatnak a tavaszi fagy miatt károsult gazdák

2025. október 10. 13:40

A kedvezőtlen időjárás óriási károkat okozott.

2025. október 10. 13:40
null

Az Európai Bizottság a gyümölcs- és diótermés jelentős részét elpusztító tavaszi fagyok által sújtott közép- és kelet-európai gazdáknak szükséghelyzeti támogatást javasolt, melyből a magyar gazdáknak 10,8 millió euró jutna – írta meg a Portflio.

Hazánkban elsősorban az alma-, kajszi-, cseresznye-, őszibarack-, körte- és birsültetvények károsultak meg a kedvezőtlen tavaszi időjárástól.

Az érintett országok – Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia – összesen 50 millió euró támogatáshoz jutnának a javaslat értelmében. Lengyelország 14,8 millió, Románia 11,5 millió, Bulgária 7,4 millió, Lettország 4,2 millió, Litvánia pedig 1,1 millió eurót kapna.

Saját, nemzeti forrásból a tagállamok akár a duplájára is emelhetik az erre a célra szánt összeget. A támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kapnák meg a gazdák.

Nyitókép: MTI/Oláh Tibor

 

Geza2
2025. október 10. 15:17
Nem késett el egy kicsit ez a tűzoltóparancsnok, Virág elvtárs?
Upuaut
2025. október 10. 13:52
Ha nem blokkolják.
