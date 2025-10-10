Reménysugár: jelentős kárpótláshoz juthatnak a tavaszi fagy miatt károsult gazdák

Nem maradt több kérdés: Orbán már tudja, mi a végső célja Von der Leyennek
A kedvezőtlen időjárás óriási károkat okozott.
Az Európai Bizottság a gyümölcs- és diótermés jelentős részét elpusztító tavaszi fagyok által sújtott közép- és kelet-európai gazdáknak szükséghelyzeti támogatást javasolt, melyből a magyar gazdáknak 10,8 millió euró jutna – írta meg a Portflio.
Hazánkban elsősorban az alma-, kajszi-, cseresznye-, őszibarack-, körte- és birsültetvények károsultak meg a kedvezőtlen tavaszi időjárástól.
Az érintett országok – Bulgária, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Románia – összesen 50 millió euró támogatáshoz jutnának a javaslat értelmében. Lengyelország 14,8 millió, Románia 11,5 millió, Bulgária 7,4 millió, Lettország 4,2 millió, Litvánia pedig 1,1 millió eurót kapna.
Saját, nemzeti forrásból a tagállamok akár a duplájára is emelhetik az erre a célra szánt összeget. A támogatást legkésőbb 2026. április 30-ig kapnák meg a gazdák.
Nyitókép: MTI/Oláh Tibor