Döbbenetes ukrán adatok jöttek ki, ezt a magyar nyugdíjasok is megéreznék

Elképesztő szegénység uralkodik az ukrán nyugdíjasok körében, legalábbis jelentős részük iszonyatosan kevés pénzből kénytelen fenntartani magát. A legfrissebb ukrán statisztikai adatok szerint az átlagnyugdíj értéke Ukrajnában 6436 hrivnya. Ez forintra átszámolva 51 280 forintot tesz ki. Összehasonlításul: a magyar átlagnyugdíj 244 ezer forint, azaz csaknem ötszöröse az ukránénak.

Ennyit kapnak az ukrán nyugdíjasok (Forrás: opendatabot.ua)

A nyugdíjasok súlyos adatai

Ukrajnában az opendatabot.ua adatai szerint október elején 10,2 millió nyugdíjast tartottak nyilvántartásban. Csak nagyon kevesen kapnak európai szinten mérhető nyugdíjat, de ezt nem pontosítja a statisztikai oldal. Csak annyit írnak, hogy a nyugdíjasok 15 százaléka, azaz másfél millió ember juttatása éri el havonta a 80 ezer forintot. 8,5 millió ember tehát ennyinél is kevesebből tengődik. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 80 ezer forint alatt mindössze kicsivel több mint 120 ezer ember kap nyugdíjként, azaz a teljes nyugdíjas állomány mindössze öt százaléka.

Azt csak mellékesen tesszük hozzá, hogy 2010-ben azaz a Fidesz-KDNP kormányra kerülésekor ez az arány még 42 százalékos (!) volt. Természetesen, akkor az átlagfizetés még jóval kisebb volt, nagyjából 200 ezer forint.