„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból” – a kormány viszont máris gőzerővel dolgozik a nyugdíjasoknak szánt juttatások bővítésén

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta múlt csütörtökön, hogy az ellenzék elvenné, a kormány pedig inkább bővítené a 13. havi nyugdíj intézményét. Mint fogalmazott: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza­adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíj­csökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban.”

Orbán Viktor múlt pénteki interjújában elmondta: ugyanazt a logikát alkalmazhatják majd, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetésekor

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nyitott kérdések

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy tizenöt éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal. „Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. […] És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – írta.

A miniszterelnök szavait megelőzte Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése, ő egy nappal előtte dobta be egy fórumon a 14. havi nyugdíj ötletét. Részletekről még nem tudni, például azt sem, hogy már jövő februárban megkaphatják-e a jogosultak a teljes havi pluszjuttatást, vagy csak egy bizonyos részét. Orbán Viktor múlt pénteki interjújában elmondta: ugyanazt a logikát alkalmazhatják majd, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetésekor.