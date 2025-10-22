Ft
kormány összeg átlagnyugdíj nyugdíjas Orbán Viktor

„Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból” – a kormány viszont máris gőzerővel dolgozik a nyugdíjasoknak szánt juttatások bővítésén

2025. október 22. 12:56

Egyes szakértők azt mondják, hogy a gazdaság jelenlegi teljesítménye nem indokolja a 14. havi nyugdíj bevezetését, de mások szerint a pluszjuttatás a fogyasztáson keresztül lendületet ad a gazdaságnak is.

2025. október 22. 12:56
null
Ferentzi András

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta múlt csütörtökön, hogy az ellenzék elvenné, a kormány pedig inkább bővítené a 13. havi nyugdíj intézményét. Mint fogalmazott: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza­adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíj­csökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban.” 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor múlt pénteki interjújában elmondta: ugyanazt a logikát alkalmazhatják majd, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetésekor
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nyitott kérdések 

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy tizenöt éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal. „Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz. […] És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – írta.

A miniszterelnök szavait megelőzte Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése, ő egy nappal előtte dobta be egy fórumon a 14. havi nyugdíj ötletét. Részletekről még nem tudni, például azt sem, hogy már jövő februárban megkaphatják-e a jogosultak a teljes havi pluszjuttatást, vagy csak egy bizonyos részét. Orbán Viktor múlt pénteki interjújában elmondta: ugyanazt a logikát alkalmazhatják majd, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetésekor. 

Az idősek pluszpénze a fogyasztással nagyrészt visszaáramlik a gazdaságba
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Fokozatosan jött vissza 

A kormány régi ígéretét váltotta be 2021-től, amikor fokozatosan elkezdte visszaépíteni a szocialista kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat. Először egyheti rész, majd kétheti, 2024-re pedig már egy teljes havi pluszjuttatás járt a jogosultaknak minden év februárjában. 

furugyi
2025. október 22. 13:14
Mintha egyszer már ígérték volna és akkor sem hozott számukra eredményt. Remélem most sem fog.
nogradi
2025. október 22. 13:12
Nagy erőkkel dolgozna csak már senki nem ad hitelt nekik.
ipolypart2
2025. október 22. 13:05
Orbánék megtanulták a leckét. Pénzt nem hagyunk a kasszában, inkább szétosztják a nép között. (rokonaim végtörlesztettek, kevés rásegítéssel a gyerekek utáni adóvisszatérítésből)Így is-úgy is üres lesz a kassza, de legalább valakik élvezik is, nem szanaszét szóródik.
