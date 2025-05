Sokkoló számok mutatják: tényleg ugorhatna az ukránok miatt a 13. havi nyugdíj

Százmilliárdok érkezhetnek a magyar családokhoz 2026-ban – Nagy Márton elárulta, kik lesznek a jövő évi büdzsé legnagyobb nyertesei

Jönnek az emelt kedvezmények, és életbe lépnek az édesanyákra vonatkozó újabb személyijövedelemadó-mentességek is. Emellett a kormány már most számol a jövő évi nyugdíjemeléssel, és nyugdíjprémium folyósítását is betervezi. Átnéztük, mit tartogat a 2026-os költségvetés.