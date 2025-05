A családok a jövő évi büdzsé legnagyobb nyertesei

2025. május 15. 00:04

Jönnek az emelt kedvezmények, és életbe lépnek az édesanyákra vonatkozó újabb személyijövedelemadó-mentességek is. Emellett a kormány már most számol a jövő évi nyugdíjemeléssel, és nyugdíjprémium folyósítását is betervezi. Átnéztük, mit tartogat a 2026-os költségvetés.

2025. május 15. 00:04 13 p 0 2 1 Mentés

A béke költségvetése után jöhet a háborúellenes költségvetés – az idei büdzsét még az előbbi jelzővel látta el a kormány, a múlt héten benyújtott jövő év tervet pedig már utóbbiként vezette fel sajtótájékoztatóján a törvényjavaslat előadója, Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott: a 2026-os év legnagyobb kérdése, hogy Ukrajnába megy-e a magyarok pénze – azaz a háborúra fordítja-e a brüsszeli vezetés az uniós forrásokat –, így erre válaszul kellett megalkotni a háborúellenes büdzsét. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a múlt héten adta át a költségvetés tervezetét Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének

Fotó: MTI/Lakatos Péter Bár Magyarországnak és gazdaságának rengeteg kockázattal és negatív külső hatással kell szembenéznie, a szaktárca kitart amellett, hogy jövőre már sokkal jobb év jöhet. Ennek meg is van az alapja, hiszen ez év második felében olyan új intézkedések lépnek életbe, amelyek érdemben javíthatják a háztartások helyzetét, s ez a várakozás szerint a fogyasztáson, majd pedig a gazdasági mutatószámokon is meglátszik. Azaz minél több pénzt tudnak gyűjteni a családok, annál többet tudnak elkölteni, ezzel pedig az állam is jól jár.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető. Tovább az előfizetésekhez Már előfizetőnk? Jelentkezzen be!

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.