„1. A Tisza jelöltjelöltjei nem vitázhatnak, nem nyilatkozhatnak, és mindehhez a Megváltó úr kéri a sajtó megértését.

2. A Megváltó úr fölháborítónak tartja, hogy a sajtó olyasmikről tudósít, mint hogy kit jelöl helyettesének Karácsony Gergely, ahelyett hogy a Tisza jelöltállításával foglalkozna.