Magyar Péter lekapta a tíz körméről Karácsony Gergelyt – az ok egészen elképesztő
Ilyen vad konteót is rég hallottunk, de a Tisza-vezér egyelőre nem érzi, hogy pihennie kellene.
Montázst szerkeszteni a tiszás jelöltjelöltekből, és az olvasóknak 0-24 órán keresztül azt nézegetniük, hiszen mást úgy sem tehetnek a jelöltjelöltekkel?
„1. A Tisza jelöltjelöltjei nem vitázhatnak, nem nyilatkozhatnak, és mindehhez a Megváltó úr kéri a sajtó megértését.
2. A Megváltó úr fölháborítónak tartja, hogy a sajtó olyasmikről tudósít, mint hogy kit jelöl helyettesének Karácsony Gergely, ahelyett hogy a Tisza jelöltállításával foglalkozna.
Kérdés: mit kéne akkor a sajtónak tennie? Montázst szerkeszteni a tiszás jelöltjelöltekből, és az olvasóknak 0-24 órán keresztül azt nézegetniük, hiszen mást úgy sem tehetnek a jelöltjelöltekkel? Vagy mit? További megfejtéseket kommentben várok.”
