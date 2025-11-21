Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
jelöltjelöltekkel Tisza Magyar Péter Karácsony Gergely

A Megváltó úr fölháborítónak tartja, hogy a sajtó olyasmikről tudósít, mint hogy kit jelöl helyettesének Karácsony Gergely, ahelyett hogy a Tisza jelöltállításával foglalkozna

2025. november 21. 15:08

Montázst szerkeszteni a tiszás jelöltjelöltekből, és az olvasóknak 0-24 órán keresztül azt nézegetniük, hiszen mást úgy sem tehetnek a jelöltjelöltekkel?

2025. november 21. 15:08
Magyar Péter bejelenti az egyéni körzetek három-három jelölt-jelöltjét 2025. november 17. hétfő este
Hont András
Hont András
Facebook

„1. A Tisza jelöltjelöltjei nem vitázhatnak, nem nyilatkozhatnak, és mindehhez a Megváltó úr kéri a sajtó megértését. 

2. A Megváltó úr fölháborítónak tartja, hogy a sajtó olyasmikről tudósít, mint hogy kit jelöl helyettesének Karácsony Gergely, ahelyett hogy a Tisza jelöltállításával foglalkozna. 

Kérdés: mit kéne akkor a sajtónak tennie? Montázst szerkeszteni a tiszás jelöltjelöltekből, és az olvasóknak 0-24 órán keresztül azt nézegetniük, hiszen mást úgy sem tehetnek a jelöltjelöltekkel? Vagy mit? További megfejtéseket kommentben várok.”

Nyitókép forrása: képernyőkép


 

nyafika
2025. november 22. 12:07
Miért? Az MDF jelölteknek is sikerült olyan hatásos kampány videókat gyártani, legalább mindenki tudta hogy ezek komolyan hülyék...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 22. 11:57
22-ben volt az a bárgyúfejű románcigány migráns MakiMajom. Na, ez még hülyébb nála...
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 22. 11:56
Ritka egy egomániás szardarab. Az ilyen faszt legjobb vascsővel verni, attól majd gyógyul...
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. november 22. 11:04
Pedotiszás f.stos vadbarom... Ugráljon csak! Mást úgy sem tehet!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!