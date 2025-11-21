Ft
11. 21.
péntek
Tisza Párt képviselők Magyar Péter

Úgy zavarba hozták Magyar Pétert, hogy véletlen bevallotta: az önálló véleményalkotást is megtiltja a képviselőinek (VIDEÓ)

2025. november 21. 09:38

Szerinte „olyan a világon nincs”, hogy valaki úgy szavaz, ahogy akar.

2025. november 21. 09:38
null

„Megírtam korábban, hogy a Magyar Péter kegyéből pozícióhoz jutó  képviselők nulla önállósággal rendelkező gombnyomogató droidok lesznek, de most végre a pártelnök úr is megerősítette ezt. Köszönöm!” – írta Mandula Viktor a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

A felvételen Magyar Péter a nyilvánosság előtt a következő állítást teszi:

Olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vízen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért.”

Egy férfi a közönség soraiból erre olyan kérdést tesz fel a vezérnek, amire minden bizonnyal nem volt felkészülve:

Szavazhatnak külön belátás szerint?”

És mint mindig, mikor felkészületlenül éri egy kérdés, Magyar Péter ezúttal is zavarba jön, melynek következtében véletlenül kikotyogja az őszintét:

Olyan a világon nincs, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy akar.”

Hát, ezek szerint szegény tiszás képviselőknek nem csak a nyilatkozást tiltotta meg főnökük, de az önálló gondolkodást és az önálló véleményalkotás alapvető emberi jogát is megtagadja tőlük.

Nyitókép: Képmetszet

 

Összesen 27 komment

sciohyper
2025. november 21. 12:59
"Szép is ez, mint panoptikumban a nemi eltévelyedés..."
madre79
2025. november 21. 12:19
Csúnya vége lesz!
llnnhegyi
2025. november 21. 12:11 Szerkesztve
52% Fidesz Kdnp 38% TISZA Az USA energia szankciók törölve lettek.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 21. 11:49
Már csak az a kérdés, hogy ha nem beszélhetnek önállóan a nyilvánosság előtt, akkor hogy végzik el a kampánymunkát a körzeteikben? Azt, amikor a jelölt elmegy a kerülete ‘választóköreibe’ és ott találkozik a szavazókkal, bemutatkozik, beszélget, kérdésekre válaszol. Azt a munkát, amit vidéken eddig csak a Fidesz végzett el minden alkalommal, néhány város forgalmasabb felületeit - piac, sétálóutca, pályaudvar, stb. - kivéve. Ahova kényelmesen ki lehetett telepüoni 1-1 órára mert volt a közelben kávézó, pisilde, melegedő, freewifi, haverok, fanta. Amiről Donáth Annuska azt mondta legutóbb, hogy szigorúan kötelező jelleggel minden képviselőjük megcsinálja, aztán mégsem tették. Szóval a Tisza pontosan hogyan is tervezi ezt a munkát elvégezni a maradék effektív 3 hónapban?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!