Úgy zavarba hozták Magyar Pétert, hogy véletlen bevallotta: az önálló véleményalkotást is megtiltja a képviselőinek (VIDEÓ)

Miért nem engedi nyilatkozni Magyar Péter a jelöltjeit? Talán őket is „agyhalottnak” tartja? Riportunk.
Szerinte „olyan a világon nincs”, hogy valaki úgy szavaz, ahogy akar.
„Megírtam korábban, hogy a Magyar Péter kegyéből pozícióhoz jutó képviselők nulla önállósággal rendelkező gombnyomogató droidok lesznek, de most végre a pártelnök úr is megerősítette ezt. Köszönöm!” – írta Mandula Viktor a közösségi oldalán megosztott videóhoz.
A felvételen Magyar Péter a nyilvánosság előtt a következő állítást teszi:
Olyan képviselőket kerestünk, akik nem szavazógombok, hanem tűzön-vízen keresztül kiállnak a körzetük érdekeiért.”
Egy férfi a közönség soraiból erre olyan kérdést tesz fel a vezérnek, amire minden bizonnyal nem volt felkészülve:
Szavazhatnak külön belátás szerint?”
És mint mindig, mikor felkészületlenül éri egy kérdés, Magyar Péter ezúttal is zavarba jön, melynek következtében véletlenül kikotyogja az őszintét:
Olyan a világon nincs, hogy mindenki úgy szavaz, ahogy akar.”
Hát, ezek szerint szegény tiszás képviselőknek nem csak a nyilatkozást tiltotta meg főnökük, de az önálló gondolkodást és az önálló véleményalkotás alapvető emberi jogát is megtagadja tőlük.
