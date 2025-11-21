Úgy zavarba hozták Magyar Pétert, hogy véletlen bevallotta: az önálló véleményalkotást is megtiltja a képviselőinek (VIDEÓ)

„Megírtam korábban, hogy a Magyar Péter kegyéből pozícióhoz jutó képviselők nulla önállósággal rendelkező gombnyomogató droidok lesznek, de most végre a pártelnök úr is megerősítette ezt. Köszönöm!” – írta Mandula Viktor a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

A felvételen Magyar Péter a nyilvánosság előtt a következő állítást teszi: