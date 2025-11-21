Ft
Kreml (Moszkva) orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Dmitrij Peszkov

Peszkov nem kertelt: Zelenszkij döntési szabadsága egyre kisebb, ahogy területeket veszít

2025. november 21. 15:43

A Kreml még hivatalosan nem kapta meg az Egyesült Államoktól a 28 pontból álló tervet.

2025. november 21. 15:43
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij „döntési szabadsága egyre kisebb, ahogy területeket veszít” – erről számolt be a Sky News.

Az orosz fegyveres erők eredményes munkájának meg kellene győznie Zelenszkijt és rendszerét, hogy tárgyalásokat kezdjenek: inkább most, mint később

– tette hozzá Peszkov, aki ezen a ponton meg is jegyezte: a Kreml még hivatalosan nem kapta meg az Egyesült Államoktól a 28 pontból álló tervet, és „semmi érdemi megbeszélés nem folyik”. A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Oroszország azt szeretné, ha a béketárgyalások sikeresek lennének, ezért nem kívánja nyilvánosan tárgyalni az egyes pontokat.

Nyitókép forrása: YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Csigorin
2025. november 21. 18:41
visszasirjak majd egy ev mulva meg ezt is, ahogy most az isztambuli ajanlatot
llnnhegyi
•••
2025. november 21. 17:46 Szerkesztve
Szumi, Harkov kimaradtak. ====================✓ Starmer, Ursula, Macron, Merz .... " Hajlandók/kilencek csoportja. háborús uszítók, pénzelők aljas emberek! És általában a libbcsikommcsi pártok vezetői. Például itthon: TISZA párt, DK, MSZP Momentum Párbeszéd Jobbik!
bondavary
2025. november 21. 16:13
El kéne dönteni az európaiaknak, hogy Ukrajna javát, vagy vesztét akarják. Ez a lényegi kérdés, mindegy mi mást mondanak. Az oroszok nem fognak leállni addig, amíg a háborút kiváltó okok még fennállnak. Nekik is vannak biztonsági igényeik.
Zoli64
2025. november 21. 16:06
Ezt a nyomorult gengszter államot el kell söpörni a föld színéről is.
