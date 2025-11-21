Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij „döntési szabadsága egyre kisebb, ahogy területeket veszít” – erről számolt be a Sky News.

Az orosz fegyveres erők eredményes munkájának meg kellene győznie Zelenszkijt és rendszerét, hogy tárgyalásokat kezdjenek: inkább most, mint később

– tette hozzá Peszkov, aki ezen a ponton meg is jegyezte: a Kreml még hivatalosan nem kapta meg az Egyesült Államoktól a 28 pontból álló tervet, és „semmi érdemi megbeszélés nem folyik”. A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Oroszország azt szeretné, ha a béketárgyalások sikeresek lennének, ezért nem kívánja nyilvánosan tárgyalni az egyes pontokat.