Azzal fenyegette meg a polgármesteri megbízott a rendészeket, hogy kitekeri vezetőjük nyakát

Pár héttel ezelőtt a győri városrendészek több gépjárművet is megbírságoltak szabálytalan parkolás miatt. Egyikük Pintér Bence polgármesteri megbízottja volt, aki a bírságot jogtalannak ítélte, és agresszív konfrontációba kezdett az egyenruhásokkal – tudta meg a Kisalföld.

Először azzal fenyegette meg a városrendészeket, hogy másnap reggel első dolga lesz Pintér Bence polgármesterhez szaladni, aki majd elintézi neki, hogy ne kelljen fizetnie. A felháborodott megbízott azt is mondta a munkájukat végző városrendészeknek, hogy szakmai vezetőjüknek