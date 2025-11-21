Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megbízott fenyegetés polgármester Győr

Azzal fenyegette meg a polgármesteri megbízott a rendészeket, hogy kitekeri vezetőjük nyakát

2025. november 21. 15:49

Súlyos következményei lettek a kis híján erőszakba torkolló incidensnek.

2025. november 21. 15:49
null

Pár héttel ezelőtt a győri városrendészek több gépjárművet is megbírságoltak szabálytalan parkolás miatt. Egyikük Pintér Bence polgármesteri megbízottja volt, aki a bírságot jogtalannak ítélte, és agresszív konfrontációba kezdett az egyenruhásokkal – tudta meg a Kisalföld.

Először azzal fenyegette meg a városrendészeket, hogy másnap reggel első dolga lesz Pintér Bence polgármesterhez szaladni, aki majd elintézi neki, hogy ne kelljen fizetnie. A felháborodott megbízott azt is mondta a munkájukat végző városrendészeknek, hogy szakmai vezetőjüknek

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

akkorát teker a nyakán, mint az állat”.

A Kisalföld emlékeztetett: a polgármester és a városrendészet szakmai vezetője között már régebb óta feszült a viszony, mivel a szervezet előző vezetője azután távozott, hogy nem volt hajlandó Pintér Bence parancsára meneszteni a szakmai igazgatót. A Városrendészetet azóta Horváth Zoltán irányítja megbízott vezetőkén.

A lap pénteken újabb információkhoz jutott egy kérdésükre válaszoló levél formájában, melyet Pintér Bence, Győr polgármestere írt.

A levél szerint a polgármesteri megbízott megbízatását a minősíthetetlen magatartás miatt megszüntették:

„Tudomásomra jutott, hogy Farkas József polgármesteri megbízott szóváltásba keveredett a Városrendészet munkatársaival egy parkolási bírság kapcsán, amit jogtalannak ítélt meg. 2025. november 21-én reggel a kérésemre a Városrendészet munkatársai teljes körű tájékoztatást nyújtottak az esetről. A polgármesteri megbízott által tanúsított magatartás számomra elfogadhatatlan és méltatlan a megbízotti feladatok ellátásához, ezért megszüntettem megbízatását.”

Nyitókép: Kisalföld (archív fotó)

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. november 21. 17:28
Ha pofátlanok voltak a rendészek, akkor meg is érdemelték. Nekem nincsenek jó tapasztalataim velük.
Válasz erre
1
4
egonsamu-2
2025. november 21. 16:13
Pintér Bence legalább kirúgta a "megbízottat". Így helyes!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!