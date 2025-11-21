Azzal fenyegette meg a polgármesteri megbízott a rendészeket, hogy kitekeri vezetőjük nyakát

A Bruck András nevű szellemi-lelki nyomorék azt javasolta Rónai Egonnak, hogy lője főbe magát
Ez eddig szokásos ügymenet Szeretetországban.
Súlyos következményei lettek a kis híján erőszakba torkolló incidensnek.
Pár héttel ezelőtt a győri városrendészek több gépjárművet is megbírságoltak szabálytalan parkolás miatt. Egyikük Pintér Bence polgármesteri megbízottja volt, aki a bírságot jogtalannak ítélte, és agresszív konfrontációba kezdett az egyenruhásokkal – tudta meg a Kisalföld.
Először azzal fenyegette meg a városrendészeket, hogy másnap reggel első dolga lesz Pintér Bence polgármesterhez szaladni, aki majd elintézi neki, hogy ne kelljen fizetnie. A felháborodott megbízott azt is mondta a munkájukat végző városrendészeknek, hogy szakmai vezetőjüknek
akkorát teker a nyakán, mint az állat”.
A Kisalföld emlékeztetett: a polgármester és a városrendészet szakmai vezetője között már régebb óta feszült a viszony, mivel a szervezet előző vezetője azután távozott, hogy nem volt hajlandó Pintér Bence parancsára meneszteni a szakmai igazgatót. A Városrendészetet azóta Horváth Zoltán irányítja megbízott vezetőkén.
A lap pénteken újabb információkhoz jutott egy kérdésükre válaszoló levél formájában, melyet Pintér Bence, Győr polgármestere írt.
A levél szerint a polgármesteri megbízott megbízatását a minősíthetetlen magatartás miatt megszüntették:
„Tudomásomra jutott, hogy Farkas József polgármesteri megbízott szóváltásba keveredett a Városrendészet munkatársaival egy parkolási bírság kapcsán, amit jogtalannak ítélt meg. 2025. november 21-én reggel a kérésemre a Városrendészet munkatársai teljes körű tájékoztatást nyújtottak az esetről. A polgármesteri megbízott által tanúsított magatartás számomra elfogadhatatlan és méltatlan a megbízotti feladatok ellátásához, ezért megszüntettem megbízatását.”
Nyitókép: Kisalföld (archív fotó)