Megszavazták: hatalmas előrelépés jöhet a készpénzfelvételben

Kiderült, hogy lesz pénz minden magyar településen
A szabályozásoknak köszönhetően pár éven belül több mint 6 ezer bankautomatából juthatunk majd készpénzhez országszerte.
A törvénymódosítási javaslatról hamarosan dönthet az Országgyűlés.
A Parlament Gazdasági Bizottsága csütörtökön megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 ezer forintot lehet majd ingyenesen felvenni havi 2 alkalommal készpénzben – jelentette be Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
A bizottság által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan dönthet a Tisztelt Ház
– tette hozzá a politikus.
Fotó: Pixabay