országgyűlés készpénz szavazás

Megszavazták: hatalmas előrelépés jöhet a készpénzfelvételben

2025. október 30. 14:53

A törvénymódosítási javaslatról hamarosan dönthet az Országgyűlés.

2025. október 30. 14:53
pénz

A Parlament Gazdasági Bizottsága csütörtökön megszavazta azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 ezer forintot lehet majd ingyenesen felvenni havi 2 alkalommal készpénzben – jelentette be Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

A bizottság által elfogadott törvénymódosítási javaslatról hamarosan dönthet a Tisztelt Ház

– tette hozzá a politikus.

Fotó: Pixabay

 

llnnhegyi
2025. október 30. 15:55
Bőven az átlag nyugdíj fölött. Helyes!
billysparks
2025. október 30. 15:44
Néha Mi Hazánkos javaslat is átmegy, csak át kell címkézni Fideszesre. Amúgy mindegy kinek a javaslata, jó döntés.
nogradi
2025. október 30. 15:43
Kiesett egy turbinagenerátor a paksi atomerőműben – vette észre az MVM közlését a Hvg. A turbinagenerátor villamos védelmi jelre kiesett, emiatt a reaktorblokk a teljesítményszint felével üzemel. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) adatai szerint délután 3 óra után továbbra is a többi reaktorblokk teljesítményének fele a 2-es blokké.
minekis
2025. október 30. 15:39
És ez miért jó?
