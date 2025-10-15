Megrohamozták a bankokat a vállalkozók: minden várakozást felülmúlt a támogatott hitelek iránti igény

A várakozásoknál is nagyobb a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt, már mintegy 1100 igény érkezett 54 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán szerdán.

Felidézte, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára a Széchenyi Kártya Programon keresztül elérhetők a fix 3 százalékos, kamattámogatott, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb hitelmegoldások. Az érdeklődés jelzi, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki – mutatott rá a szóvivő.

Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek. Elérhetők maximum 250 millió forintig szabad felhasználású és 500 millió forintig igényelhető beruházási hitelek, amelyek a vállalkozások számára fontos célokra, egyebek mellett energetikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra vagy a gépjárműpark megújítására fordíthatók – ismertette.

A szóvivő kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hiteltermékek kiszámítható, biztos, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb megoldást jelentenek.

Hozzátette, az igénylést megkönnyíti, hogy a vállalkozások jól ismerik a Széchenyi Kártya Programot, az indulása óta eltelt több mint 20 évben 500 ezer szerződés jött létre.