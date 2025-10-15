Ft
Nemzetgazdasági Minisztérium kkv Széchenyi Kártya Program Palóc André hitel

Megrohamozták a bankokat a vállalkozók: minden várakozást felülmúlt a támogatott hitelek iránti igény

2025. október 15. 19:12

Az NGM szerint a kormánynak átgondolt programja van a kkv-k fejlesztésére, ezzel szemben a Tisza Párt pénz venne el tőlük.

null

A várakozásoknál is nagyobb a vállalkozói érdeklődés a 3 százalékos fix kamattal elérhető hitelek iránt, már mintegy 1100 igény érkezett 54 milliárd forint értékben – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán szerdán.

Felidézte, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv) számára a Széchenyi Kártya Programon keresztül elérhetők a fix 3 százalékos, kamattámogatott, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb hitelmegoldások. Az érdeklődés jelzi, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki – mutatott rá a szóvivő.

Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek. Elérhetők maximum 250 millió forintig szabad felhasználású és 500 millió forintig igényelhető beruházási hitelek, amelyek a vállalkozások számára fontos célokra, egyebek mellett energetikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra vagy a gépjárműpark megújítására fordíthatók – ismertette.

A szóvivő kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hiteltermékek kiszámítható, biztos, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb megoldást jelentenek.

Hozzátette, az igénylést megkönnyíti, hogy a vállalkozások jól ismerik a Széchenyi Kártya Programot, az indulása óta eltelt több mint 20 évben 500 ezer szerződés jött létre.

Palóc André a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a program költségvetési keretei biztosítottak, idén 60-70 milliárd forint többletet rendeltek hozzá, a jövő évi költségvetésben pedig összesen 320 milliárd forint áll rendelkezésre.

Az NGM szóvivője hangsúlyozta: a kormánynak átgondolt programja van, a családoknál adót csökkentenek, több pénzt hagynak náluk, és közben a vállalkozásoknak is segítenek, mert érték, ha egy vállalkozás magyar. 

Ez nem evidencia; a Brüsszel tervét megvalósító Tisza Párt gazdaságpolitikusa néhány héttel ezelőtt arról tartott előadást, hogy szerinte már így is túl sok pénzt adnak a hazai kkv-szektornak”

– mondta. Palóc André kiemelte, hogy a Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatást juttatnak a magyar kkv-knak, most elindult a fix 3 százalékos hitellehetőség, de a kormány szerint ez sem elég, igyekeznek minél többet tenni a vállalkozásokért. „Van egy érdemi vita erről, arról nem is beszélve, hogy a 9 százalékos társasági adót ők szeretnék megemelni 25 százalékra, majdnem a háromszorosára” – fogalmazott a szóvivő.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI / Balogh Zoltán 

