Nemzetgazdasági Minisztérium Széchenyi Kártya Program hitel

54 milliárdos roham a kedvezményes vállalkozói hitelre: új lendületet kapott a magyar KKV-szektor

2025. október 14. 15:14

Már az első héten több mint 1100 cég igényelt 54 milliárd forintnyi hitelt a kormány által kedvezményessé tett, fix 3%-os Széchenyi Kártya konstrukcióban.

2025. október 14. 15:14
null

Október elején új lendületet kapott a hazai vállalkozói hitelezés – számolt be Facebook-oldalán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

A kormány döntése nyomán 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje, ami látványosan felpörgette a keresletet.

Már az első héten több mint 1100 vállalkozás nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben.

A kedvezményes konstrukció tehát nemcsak népszerűnek, hanem valóban életképes gazdaságélénkítő eszköznek bizonyul. A hazai kis- és középvállalkozások számára a 3 százalékos kamat jelentős könnyebbséget jelent, hiszen kisebb havi terhet és kiszámíthatóbb működést tesz lehetővé – ez pedig közvetlenül hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és a vállalkozói stabilitáshoz.

A Széchenyi Kártya Program sikere újra igazolja, hogy a kiszámítható, olcsó finanszírozás a magyar KKV-k egyik legfontosabb biztonsági hálója. Az intézkedés nemcsak a gazdaság élénkítését szolgálja, hanem azt is mutatja, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a hazai vállalkozások stabil működése és növekedése mellett.

A 3 százalékos fix kamat pedig nemcsak pénzügyi könnyebbséget, hanem hosszú távú biztonságot is jelent – a cégek számára ez most nem pusztán a túlélést, hanem a fejlődés lehetőségét is megteremti.

Nyitókép: Magyar Nemzeti Bank Facebook-oldala

***

