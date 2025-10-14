54 milliárdos roham a kedvezményes vállalkozói hitelre: új lendületet kapott a magyar KKV-szektor

Október elején új lendületet kapott a hazai vállalkozói hitelezés – számolt be Facebook-oldalán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

A kormány döntése nyomán 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje, ami látványosan felpörgette a keresletet.

Már az első héten több mint 1100 vállalkozás nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben.

A kedvezményes konstrukció tehát nemcsak népszerűnek, hanem valóban életképes gazdaságélénkítő eszköznek bizonyul. A hazai kis- és középvállalkozások számára a 3 százalékos kamat jelentős könnyebbséget jelent, hiszen kisebb havi terhet és kiszámíthatóbb működést tesz lehetővé – ez pedig közvetlenül hozzájárul a munkahelyek megőrzéséhez és a vállalkozói stabilitáshoz.

A Széchenyi Kártya Program sikere újra igazolja, hogy a kiszámítható, olcsó finanszírozás a magyar KKV-k egyik legfontosabb biztonsági hálója. Az intézkedés nemcsak a gazdaság élénkítését szolgálja, hanem azt is mutatja, hogy a kormány továbbra is elkötelezett a hazai vállalkozások stabil működése és növekedése mellett.