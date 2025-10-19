Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
beruházási hitel kkv GDP kamat kereskedelem

Óriási durranást hozhat a kormány új programja, máris látszódnak a hatásai

2025. október 19. 19:22

Az október 6-án életbe lépett kedvezményes hitelek révén a cégek régóta halasztott fejlesztéseket és beruházásokat hajthatnak végre. A kormány új programja alapján amit most az állam kiad a kamatoknál, azt később bőven visszakaphatja a várható GDP-növekedéssel. Elemzőkkel vizsgáltuk meg, mit hozhat az intézkedés.

2025. október 19. 19:22
null
Ferentzi András

Romlik Európa versenyképessége, az energiaárak az egekben vannak, és ott vannak még az orosz–ukrán háború egyéb hatásai is, ami nem könnyíti meg a fejlődést. Ezzel indokolta Orbán Viktor miniszterelnök október elején, hogy a nagy sikerű Otthon Starthoz hasonlatos, könnyen elérhető és egyszerű hitelprogramot indítanak. A kormány új programja október 6-ától kedvező kamatozású kölcsönt kínál a vállalkozásoknak. A program a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megállapodásaként jött létre, utóbbi szervezet felügyeli, hogy a megfelelő helyre kerüljenek a támogatások. 

A kormány új programja arra is jó, hogy az elmaradt fejlesztéseket finanszírozzák a vállalkozások
A kormány új programja arra is jó, hogy az elmaradt fejlesztéseket finanszírozzák a vállalkozások
Fotó: MTI/Oláh Tibor

A kormány új programja a gazdaságot is fellendítheti

A hétféle hitel egységesen 3 százalékos fix kamattal vehető fel, ráadásul közülük több szabadon felhasználható, így egyszerű és gyors segítséget nyújt a vállalkozásoknak. A kormányfő az Economxnek adott interjúban arról is beszélt, miért éri meg a mostani, magasabb szintről lejjebb vinni a hitelkamatokat: „hogyha adunk pénzt a gazdaságnak, az a gazdaság teljesítőképességét növeli. (…) ez gazdasági extra teljesítményt hoz. Ha több a gazdaság teljesítménye, az több bevételt hoz a költségvetés számára is”. Ezzel a Mandinernek nyilatkozó gazdasági elemzők is egyetértenek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője lapunknak kifejti, hogy a kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés nyomán 5500 új hitelszerződés és nagyságrendileg 250 milliárd forint új hitel érkezhet a mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz, de ha a teljes Széchenyi-kártya-program portfólióját nézzük, amelynek immár minden eleme elérhető 3 százalékos kamat mellett, 

éves szinten 1200 milliárd forintnyi forrás áramolhat a kkv-szektorba. 

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakértői, Pásztor Szabolcs kutatási igazgató és Horváth Sebestyén elemző is úgy látják, már idén több tíz milliárd forintnyi pluszforrás marad a kkv-szektorban. Ez a forrásbővülés hozzájárulhat a vállalkozások működésének stabilizálásához, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz, amelyek növelhetik a vállalati versenyképességet és termelékenységet. Úgy vélik: a közvetett, másodlagos átcsatolásoknak köszönhetően a költségvetési vonzatnál jóval nagyobb beruházási volumen mozdulhat meg a gazdaságban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Százmilliárdok a szektornak 

A kedvezményes hitelprogram elindításának oka kettős: egyrészt az európai versenyképességi lemaradás leküzdése érdekében szükséges a vállalkozások beruházásainak fokozása, másrészt ellensúlyozni kell az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által Donald Trump amerikai elnökkel kötött kedvezőtlen kereskedelmi megállapodás gazdasági kárait. A kedvezményes hitelprogram támogatotti köre a kevesebb mint 250 főt foglalkoztató, azaz mikro-, kis- és közepes vállalkozások. 

E vállalkozások adják a magyar gazdasági teljesítmény körülbelül felét, 

a foglalkoztatáson belüli szerepük pedig 65-70 százalékos. A kedvezményes hitelprogramra tehát a nagyjából 3 millió főnek munkát adó vállalkozói réteg lehet jogosult. 

Minden támogatás jól jön 

A 1,5 százalékpontos kamatcsökkentés 250 millió forintos hitelösszeg esetében például évi 3,75 millió forint megtakarítást jelent a vállalatoknak. Molnár Dániel szerint ez elsőre nem tűnik jelentős összegnek, azonban egy olyan időszakban, amelyet érezhető gazdasági bizonytalanság jellemez, minden támogatás hatványozottan segítheti a kkv-szektor szereplőit. Ami a versenyképesség szempontjából lényegesebb módosításnak tekinthető, hogy a Széchenyi mikrohitel max+ igényelhető ös - szegét megemelték 150 millió forintra, ez pedig szélesebb lehetőségeket jelenthet a mikro- és kisvállalkozásoknak, például drágább, de hatékonyabb gépek beszerzését teszi lehetővé.

GACSÓ Attila; SZABÓ-BOTRÁGYI Anita; KÖVESI László
A családi vállalkozások is helyzetbe kerülhetnek a kedvezményes hitelnek köszönhetően
Fotó: MTI/Oláh Tibor

Kiszolgáltatott cégek 

„A forgóeszköz-, illetve a folyószámla- hitelek esetében főleg a leginkább kiszolgáltatott, tőkehiányos vállalatok profitálhatnak az alacsonyabb kamatszintből. Több szektorban is rendszeresen előfordul, hogy a kiadások és a bevételek időbeli eloszlása jelentősen eltér, például a kereskedelemben a szezonális értékesítéseket megelőzően a készletfeltöltésnek jelentős forrás- igénye van, ennek áthidalását vannak hivatva elősegíteni az említett hitelek” – húzza alá Molnár Dániel. 

Hogy pontosan mekkora közvetlen hatása lesz a GDP-re a kamatcsökkentésnek, azt a szakértők szerint nehéz számszerűsíteni. A forgóeszköz-, illetve folyószámlahitelek a vállalkozások működését segítik, átmeneti likviditás- hiányt orvosolnak, amely nélkül a működés vagy tevékenység jelentős mértékben megnehezülne. Ezek a hitelek piaci alapon is elérhetők, azonban jóval magasabb kamatszint és szigorúbb feltételek mellett. 

Ha nem lenne kedvező forrásbevonási lehetőség, egyes vállalatok a tevékenységük szüneteltetésére kényszerülnének, rosszabb esetben megszűnnének, 

az pedig a bruttó hazai össztermék alakulását is befolyásolná. Az MGFÜ vezető elemzője szerint a GDP-re gyakorolt hatás abban az esetben jelentkezhet, ha a piacinál alacsonyabb kamatszint nyomán jelentkező 

érdemi megtakarítást a vállalatok visszaforgatják a tevékenységükbe, például magasabb bérek fizetésével vagy a versenyképesség javításához szükséges fejlesztések megvalósításával. 

VON DER LEYEN, Ursula; TRUMP, Donald
Az Európai Bizottság elnöke elhibázott alkut kötött az amerikai elnökkel, emiatt is kell most kisegíteni a vállalkozásokat
Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Visszaeső beruházások 

A 2025-ös GDP-növekedés várhatóan 1 százalék körül alakul, de az intézkedések révén néhány tized százalékponttal magasabb lehet a bővülés, amennyiben jelentősen javul a beruházási aktivitás. Az Oeconomus elemzői megjegyzik, hogy a program makrogazdasági hatása nem idén, hanem a következő egy–három évben, közép- és hosszú távon fog érvényesülni, ugyanis ennyi idő alatt érnek be a megvalósított beruházások.

Lényeges kiemelni, hogy az intézkedés célzott, ugyanis az utóbbi években a GDP-növekedés lassúságához erőteljesen hozzájárult a vállalati szektor beruházásainak akár két számjegyű visszaesése is. Ennek megfordítása, a beruházások élénkítése elemi fontosságú. Bízni lehet a multiplikátor hatásban, azaz hogy egységnyi beruházás nagyobb mértékű növekedést generál. 

A kormány az egyik népszerű hitelterméknél már az év elején csökkentette a kamatot, így a többlet-GDP-hatás nagyobb részben a már így elérhető beruházási hitelek révén keletkezhet. A bizonytalan gazdasági környezetben a gyenge keresletre és a meglévő kapacitástöbbletre válaszul ugyanis a vállalatok visszafogják beruházásaikat, kivárnak, s a magasabb kamatkörnyezet és a banki oldalról is megjelenő óvatosság hátráltatja a hitelezést. A Széchenyi- kártya-program adatai azt mutatják, hogy a kamatcsökkentés érdemben emelte az igénylési volument, vagyis még a jelenlegi környezetben is szükség van a beruházások finanszírozására. E kedvezményes fejlesztési források nélkül a beruházások a jelenleginél is nagyobb mértékben fognák vissza a gazdaság bővülését, elhalasztásuk pedig hosszabb távon is rontaná a növekedési potenciált, és tartósan visszavetné a versenyképességet. 

Összességében tehát mindenképp megéri a kormánynak, hogy most kicsit szélesebbre nyissa a támogatási pénztárcát, hiszen a kamatcsökkentés nem is olyan sokára kamatostul visszajöhet a GDP-növekedéssel.

A kkv-k választhatnak 

A vállalkozások a programban hét finanszírozási forma közül választhatják ki a nekik legmegfelelőbbet. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi turisztikai kártya max+, a Széchenyi kártya folyószámlahitel max+, valamint a Széchenyi likviditási hitel max+. Ezek a hitelek mind szabad felhasználásúak. Mindhárom esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-ával, az igényelhető összeg pedig 1 és 250 millió forint között mozog. A Széchenyi mikrohitel max+ konstrukció a korábbinál

  • kedvezőbb feltételekkel, 
  • megemelt, akár 150 millió forintos maximális hitelösszeggel segíti 
  • az 50 fő alatti vállalkozásokat. 

A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi beruházási hitel max+, a Széchenyi lízing max+, valamint az Agrár Széchenyi beruházási hitel max+ kínál lehetőséget fejlesztések megvalósítására 1 és 500 millió forint közötti összegben.

 

Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke közösen jelentették be a programot
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. október 19. 20:12
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 19. 20:06
Minden Orbánról szól már hetek óta, mindez megkoronázva a Békecsúccsal, szegény Pszichopeti már nem csak a színpadon birkózik az orbánbábuval, hanem alighanem álmában is.
Válasz erre
4
0
uszoda
2025. október 19. 19:40
Ennyi parttalan szófosást... Ha a politikusok ennyire tudják, hogy kell vállalkozni miért az államkasszát húzzák? Apropó nem is adnék fizetséget a képvisrelőknek, vegyék megtiszteltetésnek, hogy ott lehetnek ahol az ország dolgai eldőlnek.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!