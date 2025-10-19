Óriási durranást hozhat a kormány új programja, máris látszódnak a hatásai

Romlik Európa versenyképessége, az energiaárak az egekben vannak, és ott vannak még az orosz–ukrán háború egyéb hatásai is, ami nem könnyíti meg a fejlődést. Ezzel indokolta Orbán Viktor miniszterelnök október elején, hogy a nagy sikerű Otthon Starthoz hasonlatos, könnyen elérhető és egyszerű hitelprogramot indítanak. A kormány új programja október 6-ától kedvező kamatozású kölcsönt kínál a vállalkozásoknak. A program a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megállapodásaként jött létre, utóbbi szervezet felügyeli, hogy a megfelelő helyre kerüljenek a támogatások.

A kormány új programja arra is jó, hogy az elmaradt fejlesztéseket finanszírozzák a vállalkozások

Fotó: MTI/Oláh Tibor

A kormány új programja a gazdaságot is fellendítheti

A hétféle hitel egységesen 3 százalékos fix kamattal vehető fel, ráadásul közülük több szabadon felhasználható, így egyszerű és gyors segítséget nyújt a vállalkozásoknak. A kormányfő az Economxnek adott interjúban arról is beszélt, miért éri meg a mostani, magasabb szintről lejjebb vinni a hitelkamatokat: „hogyha adunk pénzt a gazdaságnak, az a gazdaság teljesítőképességét növeli. (…) ez gazdasági extra teljesítményt hoz. Ha több a gazdaság teljesítménye, az több bevételt hoz a költségvetés számára is”. Ezzel a Mandinernek nyilatkozó gazdasági elemzők is egyetértenek.