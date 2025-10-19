Óriási durranást hozhat a kormány új programja, máris látszódnak a hatásai

Megrohamozták a bankokat a vállalkozók: minden várakozást felülmúlt a támogatott hitelek iránti igény
Az NGM szerint a kormánynak átgondolt programja van a kkv-k fejlesztésére, ezzel szemben a Tisza Párt pénz venne el tőlük.
Az október 6-án életbe lépett kedvezményes hitelek révén a cégek régóta halasztott fejlesztéseket és beruházásokat hajthatnak végre. A kormány új programja alapján amit most az állam kiad a kamatoknál, azt később bőven visszakaphatja a várható GDP-növekedéssel. Elemzőkkel vizsgáltuk meg, mit hozhat az intézkedés.
Romlik Európa versenyképessége, az energiaárak az egekben vannak, és ott vannak még az orosz–ukrán háború egyéb hatásai is, ami nem könnyíti meg a fejlődést. Ezzel indokolta Orbán Viktor miniszterelnök október elején, hogy a nagy sikerű Otthon Starthoz hasonlatos, könnyen elérhető és egyszerű hitelprogramot indítanak. A kormány új programja október 6-ától kedvező kamatozású kölcsönt kínál a vállalkozásoknak. A program a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) megállapodásaként jött létre, utóbbi szervezet felügyeli, hogy a megfelelő helyre kerüljenek a támogatások.
A hétféle hitel egységesen 3 százalékos fix kamattal vehető fel, ráadásul közülük több szabadon felhasználható, így egyszerű és gyors segítséget nyújt a vállalkozásoknak. A kormányfő az Economxnek adott interjúban arról is beszélt, miért éri meg a mostani, magasabb szintről lejjebb vinni a hitelkamatokat: „hogyha adunk pénzt a gazdaságnak, az a gazdaság teljesítőképességét növeli. (…) ez gazdasági extra teljesítményt hoz. Ha több a gazdaság teljesítménye, az több bevételt hoz a költségvetés számára is”. Ezzel a Mandinernek nyilatkozó gazdasági elemzők is egyetértenek.
Ezt is ajánljuk a témában
Az NGM szerint a kormánynak átgondolt programja van a kkv-k fejlesztésére, ezzel szemben a Tisza Párt pénz venne el tőlük.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője lapunknak kifejti, hogy a kormányzati számítások szerint a kamatcsökkentés nyomán 5500 új hitelszerződés és nagyságrendileg 250 milliárd forint új hitel érkezhet a mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz, de ha a teljes Széchenyi-kártya-program portfólióját nézzük, amelynek immár minden eleme elérhető 3 százalékos kamat mellett,
éves szinten 1200 milliárd forintnyi forrás áramolhat a kkv-szektorba.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakértői, Pásztor Szabolcs kutatási igazgató és Horváth Sebestyén elemző is úgy látják, már idén több tíz milliárd forintnyi pluszforrás marad a kkv-szektorban. Ez a forrásbővülés hozzájárulhat a vállalkozások működésének stabilizálásához, a fejlesztésekhez és beruházásokhoz, amelyek növelhetik a vállalati versenyképességet és termelékenységet. Úgy vélik: a közvetett, másodlagos átcsatolásoknak köszönhetően a költségvetési vonzatnál jóval nagyobb beruházási volumen mozdulhat meg a gazdaságban.
Ezt is ajánljuk a témában
Bejelentették, a mikro- kis és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kabinet a Széchenyi Kártya Programon keresztül.
A kedvezményes hitelprogram elindításának oka kettős: egyrészt az európai versenyképességi lemaradás leküzdése érdekében szükséges a vállalkozások beruházásainak fokozása, másrészt ellensúlyozni kell az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen által Donald Trump amerikai elnökkel kötött kedvezőtlen kereskedelmi megállapodás gazdasági kárait. A kedvezményes hitelprogram támogatotti köre a kevesebb mint 250 főt foglalkoztató, azaz mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
E vállalkozások adják a magyar gazdasági teljesítmény körülbelül felét,
a foglalkoztatáson belüli szerepük pedig 65-70 százalékos. A kedvezményes hitelprogramra tehát a nagyjából 3 millió főnek munkát adó vállalkozói réteg lehet jogosult.
A 1,5 százalékpontos kamatcsökkentés 250 millió forintos hitelösszeg esetében például évi 3,75 millió forint megtakarítást jelent a vállalatoknak. Molnár Dániel szerint ez elsőre nem tűnik jelentős összegnek, azonban egy olyan időszakban, amelyet érezhető gazdasági bizonytalanság jellemez, minden támogatás hatványozottan segítheti a kkv-szektor szereplőit. Ami a versenyképesség szempontjából lényegesebb módosításnak tekinthető, hogy a Széchenyi mikrohitel max+ igényelhető ös - szegét megemelték 150 millió forintra, ez pedig szélesebb lehetőségeket jelenthet a mikro- és kisvállalkozásoknak, például drágább, de hatékonyabb gépek beszerzését teszi lehetővé.
„A forgóeszköz-, illetve a folyószámla- hitelek esetében főleg a leginkább kiszolgáltatott, tőkehiányos vállalatok profitálhatnak az alacsonyabb kamatszintből. Több szektorban is rendszeresen előfordul, hogy a kiadások és a bevételek időbeli eloszlása jelentősen eltér, például a kereskedelemben a szezonális értékesítéseket megelőzően a készletfeltöltésnek jelentős forrás- igénye van, ennek áthidalását vannak hivatva elősegíteni az említett hitelek” – húzza alá Molnár Dániel.
Hogy pontosan mekkora közvetlen hatása lesz a GDP-re a kamatcsökkentésnek, azt a szakértők szerint nehéz számszerűsíteni. A forgóeszköz-, illetve folyószámlahitelek a vállalkozások működését segítik, átmeneti likviditás- hiányt orvosolnak, amely nélkül a működés vagy tevékenység jelentős mértékben megnehezülne. Ezek a hitelek piaci alapon is elérhetők, azonban jóval magasabb kamatszint és szigorúbb feltételek mellett.
Ha nem lenne kedvező forrásbevonási lehetőség, egyes vállalatok a tevékenységük szüneteltetésére kényszerülnének, rosszabb esetben megszűnnének,
az pedig a bruttó hazai össztermék alakulását is befolyásolná. Az MGFÜ vezető elemzője szerint a GDP-re gyakorolt hatás abban az esetben jelentkezhet, ha a piacinál alacsonyabb kamatszint nyomán jelentkező
érdemi megtakarítást a vállalatok visszaforgatják a tevékenységükbe, például magasabb bérek fizetésével vagy a versenyképesség javításához szükséges fejlesztések megvalósításával.
A 2025-ös GDP-növekedés várhatóan 1 százalék körül alakul, de az intézkedések révén néhány tized százalékponttal magasabb lehet a bővülés, amennyiben jelentősen javul a beruházási aktivitás. Az Oeconomus elemzői megjegyzik, hogy a program makrogazdasági hatása nem idén, hanem a következő egy–három évben, közép- és hosszú távon fog érvényesülni, ugyanis ennyi idő alatt érnek be a megvalósított beruházások.
Lényeges kiemelni, hogy az intézkedés célzott, ugyanis az utóbbi években a GDP-növekedés lassúságához erőteljesen hozzájárult a vállalati szektor beruházásainak akár két számjegyű visszaesése is. Ennek megfordítása, a beruházások élénkítése elemi fontosságú. Bízni lehet a multiplikátor hatásban, azaz hogy egységnyi beruházás nagyobb mértékű növekedést generál.
A kormány az egyik népszerű hitelterméknél már az év elején csökkentette a kamatot, így a többlet-GDP-hatás nagyobb részben a már így elérhető beruházási hitelek révén keletkezhet. A bizonytalan gazdasági környezetben a gyenge keresletre és a meglévő kapacitástöbbletre válaszul ugyanis a vállalatok visszafogják beruházásaikat, kivárnak, s a magasabb kamatkörnyezet és a banki oldalról is megjelenő óvatosság hátráltatja a hitelezést. A Széchenyi- kártya-program adatai azt mutatják, hogy a kamatcsökkentés érdemben emelte az igénylési volument, vagyis még a jelenlegi környezetben is szükség van a beruházások finanszírozására. E kedvezményes fejlesztési források nélkül a beruházások a jelenleginél is nagyobb mértékben fognák vissza a gazdaság bővülését, elhalasztásuk pedig hosszabb távon is rontaná a növekedési potenciált, és tartósan visszavetné a versenyképességet.
Összességében tehát mindenképp megéri a kormánynak, hogy most kicsit szélesebbre nyissa a támogatási pénztárcát, hiszen a kamatcsökkentés nem is olyan sokára kamatostul visszajöhet a GDP-növekedéssel.
A vállalkozások a programban hét finanszírozási forma közül választhatják ki a nekik legmegfelelőbbet. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi turisztikai kártya max+, a Széchenyi kártya folyószámlahitel max+, valamint a Széchenyi likviditási hitel max+. Ezek a hitelek mind szabad felhasználásúak. Mindhárom esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-ával, az igényelhető összeg pedig 1 és 250 millió forint között mozog. A Széchenyi mikrohitel max+ konstrukció a korábbinál
A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi beruházási hitel max+, a Széchenyi lízing max+, valamint az Agrár Széchenyi beruházási hitel max+ kínál lehetőséget fejlesztések megvalósítására 1 és 500 millió forint közötti összegben.
Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke közösen jelentették be a programot
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán