Brutálisan elsült a kormány legújabb fegyvere!

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, valamint Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke 2025. október 9-én ellátogattak a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodájába – írja a Portfolio.

A találkozón a kamarai és VOSZ-os munkatársakkal egyeztettek a fix, 3 százalékos kamatozású KKV-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről – számolt be róla a KAVOSZ a Portfolio megkeresésére.

A látogatás célja az volt, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a program bevezetését követő napok ügyfélforgalmáról és a vállalkozások visszajelzéseiről. A helyi ügyintézők beszámolója szerint már a bejelentést követő hétvégén megérkeztek az első megkeresések, és azóta is jelentős az érdeklődés a kedvezményes konstrukciók iránt.

„A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak mindennapi működésükhöz és növekedésükhöz. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel támogatják a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez” – hangsúlyozta Szabados Richárd.

Balog Ádám hozzátette: