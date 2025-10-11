Brutálisan elsült a kormány legújabb fegyvere!

Új lehetőség a hazai cégeknek: 3 százalékos hitelt jelentett be a kormány a vállalkozásoknak is
A kormány célja, hogy új lendületet adjon a hitelezésnek és az otthonteremtésnek.
„A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak mindennapi működésükhöz és növekedésükhöz” – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, valamint Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke 2025. október 9-én ellátogattak a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodájába – írja a Portfolio.
A találkozón a kamarai és VOSZ-os munkatársakkal egyeztettek a fix, 3 százalékos kamatozású KKV-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről – számolt be róla a KAVOSZ a Portfolio megkeresésére.
A látogatás célja az volt, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a program bevezetését követő napok ügyfélforgalmáról és a vállalkozások visszajelzéseiről. A helyi ügyintézők beszámolója szerint már a bejelentést követő hétvégén megérkeztek az első megkeresések, és azóta is jelentős az érdeklődés a kedvezményes konstrukciók iránt.
„A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak mindennapi működésükhöz és növekedésükhöz. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel támogatják a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez” – hangsúlyozta Szabados Richárd.
Balog Ádám hozzátette:
a 3 százalékos fix kamatozású konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára kiemelten fontos a kiszámíthatóság.
A program segíti, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg”.
A tapasztalatok alapján a vállalkozói érdeklődés biztató: a hazai KKV-k készek a fejlődésre, és a kedvező finanszírozási környezetnek köszönhetően magabiztosan tervezik a jövőt.
