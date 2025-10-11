Ft
Szabados Richárd Balog Ádám kkv

Brutálisan elsült a kormány legújabb fegyvere!

2025. október 11. 12:33

„A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak mindennapi működésükhöz és növekedésükhöz” – hangsúlyozta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

2025. október 11. 12:33
null

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, valamint Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke 2025. október 9-én ellátogattak a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodájába – írja a Portfolio.

A találkozón a kamarai és VOSZ-os munkatársakkal egyeztettek a fix, 3 százalékos kamatozású KKV-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről – számolt be róla a KAVOSZ a Portfolio megkeresésére.

A látogatás célja az volt, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a program bevezetését követő napok ügyfélforgalmáról és a vállalkozások visszajelzéseiről. A helyi ügyintézők beszámolója szerint már a bejelentést követő hétvégén megérkeztek az első megkeresések, és azóta is jelentős az érdeklődés a kedvezményes konstrukciók iránt.

„A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak mindennapi működésükhöz és növekedésükhöz. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel támogatják a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez” – hangsúlyozta Szabados Richárd.

Balog Ádám hozzátette:

a 3 százalékos fix kamatozású konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára kiemelten fontos a kiszámíthatóság.

A program segíti, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg”.

A tapasztalatok alapján a vállalkozói érdeklődés biztató: a hazai KKV-k készek a fejlődésre, és a kedvező finanszírozási környezetnek köszönhetően magabiztosan tervezik a jövőt.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

massivement5
2025. október 11. 14:18
A kormány fegyverei mindig visszafelé sülnek el, brutálisan. De sebaj, itt van göbbelsztóni és a százmilliárdos narancsrákosista hurrápropaganda, amelyik jól megaszongya, hogy mindenki a magyarokat irigyli toporzékolva :DDD
Válasz erre
0
1
Hohokam
2025. október 11. 14:17
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK Összesen 34 komment :-DDD
Válasz erre
3
0
langyostiszasok
2025. október 11. 13:49
Most bújik csak ki a szög a zsákból, a szocializmusban a magyar nép vérverejtékén tenyésztett, lefitymált faszra kapott diplomás "értelmiség" gyümölcse még csak most kezd igazán beérni. Ahol gyakorlatilag az értelmi fogyatékosoknak osztogatták a diplomákat, csak rá kell nézni a Tisza párt szavazói bázisára! Mint a szőke nő meg a halál: -Érted jöttem. -Értem? -Érted. -Nem értem.... Meg a pszichiáter: -Elmehetek? -Nem, azt mondtam: elmebeteg. Na ennyit a zsidó-"keresztény" "értelmiségről" Meg a 666 szögű "vallásukról", ahol a "jó"istenük, a SÁTÁN, még abba is beleugat, hogy mit mikor csináljanak, meg ne csináljanak. "Csak vasárnap szarjál, mert az úr így parancsolá" "És ne zabáljál disznót, mert az az úré!" "Attól marad jó kicsi a pöcsöd!" "Vágjál le a faszodból, hogy nehogy elszaporodjál!" "És így, hogy ilyen kevesen maradtok, így majd a többi nép örvendezik vala!" Ámen !
Válasz erre
3
0
optimista-2
2025. október 11. 13:35
Nehéz a magyar nyelv. Brutálisan sült el, ha már ez a zavaros képvilág buggyant elő a szerzőből.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!