11. 05.
szerda
gazdaság Sebestyén Géza Magyarország kkv

Magyarország Európa élén: ebben a kategóriában nincs előttünk senki

2025. november 05. 10:55

Sebestyén Géza szerint egyértelmű, hogy mi a magyar gazdaságstratégia szimbóluma.

2025. november 05. 10:55
null

Magyarországon ma a kis- és középvállalkozások fizetik Európa legalacsonyabb társasági nyereségadóját – hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza közgazdász a közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint miközben más európai országokban a vállalkozások a profitjuk akár harminc százalékát is leadózzák, nálunk mindössze kilenc százalék a társasági adó kulcsa. Sebestyén úgy fogalmaz:

ez a magyar gazdaságpolitika egyik nem is annyira titkos összetevője”.

„Máltán 35, Franciaországban 25, Németországban pedig több mint 15 százalékos a nyereségadó, míg Magyarországon mindössze 9 százalék – ez vállalkozásbarát és versenyképes környezetet teremt” – írta a közgazdász.

A KKV-k adják a magyar gazdaság gerincét

Sebestyén emlékeztetett arra is, hogy a KKV-k adják a magyar gazdaság gerincét, és egyben a legtöbb hazai munkahelyet is ők biztosítják. Szerinte az alacsony adókulcs nemcsak a vállalkozókat segíti, hanem minden magyar munkavállalót is: minél kevesebb adót kell fizetniük a cégeknek, 

annál több beruházás valósul meg, és annál több ember találhat munkát itthon.

Az alacsony adóterhelés ráadásul a külföldi tőkét is vonzza. „Sok befektető éppen emiatt választja Magyarországot, fejlesztéseket hoz ide, ami hosszú távon a forint, a gazdaság és a magyar családok erejét is növeli” – hangsúlyozta Sebestyén Géza. A közgazdász szerint 

a kilenc százalékos társasági adó nem csupán egy szám, hanem a magyar gazdaságstratégia szimbóluma.

„Ha hiszel abban, hogy a vállalkozások támogatása a jövő kulcsa, oszd meg – a magyar KKV-adópolitika nem véletlenül lett Európa-bajnok!” – zárta bejegyzését Sebestyén.

Nyitókép: Facebook

 

 

 

nuevoreynuevaley
2025. november 05. 12:04
teljesen mind1, hogy a kormany proposa szerint kik fizetik europa legalacsonyabb xyz adojat....az egesz adorendszer teljes lehuzasa szamit pl. vegyuk a papiron alacsonynak tuno 15% szja-t...ez igaz, aztan ha ugyanazt a brutto bert beirod a berkalkulatorba csehorszagban, szlovakiaban, lengyelorszagban, magyarorszagon akkor hol marad belole a legkkevesebb netto ? Magyarorszagon Erdekes, mert amugy meg az SZJA magyarorszagon a legalacsonyabb Ennyit errol
kimirszen
2025. november 05. 11:16
A közgazdász szerint a kilenc százalékos társasági adó nem csupán egy szám, hanem a magyar gazdaságstratégia szimbóluma. Remek. Mivel is támadta a tetves fidesz a jegybank elnököt Simor Andrást?
