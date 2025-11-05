Magyarország Európa élén: ebben a kategóriában nincs előttünk senki

Magyarországon ma a kis- és középvállalkozások fizetik Európa legalacsonyabb társasági nyereségadóját – hívta fel a figyelmet Sebestyén Géza közgazdász a közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint miközben más európai országokban a vállalkozások a profitjuk akár harminc százalékát is leadózzák, nálunk mindössze kilenc százalék a társasági adó kulcsa. Sebestyén úgy fogalmaz:

ez a magyar gazdaságpolitika egyik nem is annyira titkos összetevője”.

„Máltán 35, Franciaországban 25, Németországban pedig több mint 15 százalékos a nyereségadó, míg Magyarországon mindössze 9 százalék – ez vállalkozásbarát és versenyképes környezetet teremt” – írta a közgazdász.