Magyarország Európa élén: ebben a kategóriában nincs előttünk senki

A KKV-k adják a magyar gazdaság gerincét
Sebestyén emlékeztetett arra is, hogy a KKV-k adják a magyar gazdaság gerincét, és egyben a legtöbb hazai munkahelyet is ők biztosítják. Szerinte az alacsony adókulcs nemcsak a vállalkozókat segíti, hanem minden magyar munkavállalót is: minél kevesebb adót kell fizetniük a cégeknek,
annál több beruházás valósul meg, és annál több ember találhat munkát itthon.
Az alacsony adóterhelés ráadásul a külföldi tőkét is vonzza. „Sok befektető éppen emiatt választja Magyarországot, fejlesztéseket hoz ide, ami hosszú távon a forint, a gazdaság és a magyar családok erejét is növeli” – hangsúlyozta Sebestyén Géza. A közgazdász szerint
a kilenc százalékos társasági adó nem csupán egy szám, hanem a magyar gazdaságstratégia szimbóluma.