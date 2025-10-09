Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány hitelprogram Otthon Start Gulyás Gergely

Új lehetőség a hazai cégeknek: 3 százalékos hitelt jelentett be a kormány a vállalkozásoknak is

2025. október 09. 13:33

A kormány célja, hogy új lendületet adjon a hitelezésnek és az otthonteremtésnek.

2025. október 09. 13:33
null

Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából.

Ezért vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start Programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram – jelezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első három hétben átlagosan napi közel ezer hiteligénylést regisztráltak, és már pozitív hitelbírálatok is vannak. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380-400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre eddig igénylések érkeztek. Az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év – tájékoztatott.

Kitért arra is, hogy a gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van kedvező hitelre.

Ennek jegyében a miniszterelnök és a kereskedelmi és iparkamara elnöke abban állapodott meg, hogy most már a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel 

– emelte ki. A kölcsönt a kis-és középvállalkozásokra pozícionálják majd. Ez a hitel pedig nem csak beruházásokra, hanem akár napi finanszírozásra is felhasználható lesz majd. 

A minimálbér-emeléssel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!