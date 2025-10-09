Új lehetőség a hazai cégeknek: 3 százalékos hitelt jelentett be a kormány a vállalkozásoknak is

Hiába kárált ellene Magyar Péter, nagy siker az Otthon Start Program
Jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is.
A kormány célja, hogy új lendületet adjon a hitelezésnek és az otthonteremtésnek.
Az Otthon Start a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, már 380-400 milliárd forintra érkezett igénylés – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta, a kormány számára kiemelt fontosságú, hogy a hitelezés meginduljon, mind a gazdasági növekedés, mind az otthonteremtés támogatása szempontjából.
Ezért vezették be a fix 3 százalékos Otthon Start Programot, amely a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram – jelezte.
Az első három hétben átlagosan napi közel ezer hiteligénylést regisztráltak, és már pozitív hitelbírálatok is vannak. Az átlagos hiteligénylés összege 33 millió forint, körülbelül 380-400 milliárd forint az a hitelösszeg, amelyre eddig igénylések érkeztek. Az igénylők több mint 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év – tájékoztatott.
Kitért arra is, hogy a gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van kedvező hitelre.
Ennek jegyében a miniszterelnök és a kereskedelmi és iparkamara elnöke abban állapodott meg, hogy most már a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel
– emelte ki. A kölcsönt a kis-és középvállalkozásokra pozícionálják majd. Ez a hitel pedig nem csak beruházásokra, hanem akár napi finanszírozásra is felhasználható lesz majd.
A minimálbér-emeléssel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában.
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Illyés Tibor / MTI
