Új lehetőség a hazai cégeknek: 3 százalékos hitelt jelentett be a kormány a vállalkozásoknak is

Kitért arra is, hogy a gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van kedvező hitelre.

Ennek jegyében a miniszterelnök és a kereskedelmi és iparkamara elnöke abban állapodott meg, hogy most már a vállalkozások számára is elérhető a fix 3 százalékos hitel

– emelte ki. A kölcsönt a kis-és középvállalkozásokra pozícionálják majd. Ez a hitel pedig nem csak beruházásokra, hanem akár napi finanszírozásra is felhasználható lesz majd.

A minimálbér-emeléssel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata, hogy közreműködjön a munkáltatók és munkavállalók közötti tárgyalások koordinálásában.

