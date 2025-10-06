Hiába kárált ellene Magyar Péter, nagy siker az Otthon Start Program

Magyar Péter páros lábbal szállt bele az Otthon Start programba: szerinte máris 20 százalékos árnövekedés tapasztalható (VIDEÓ)
A szakértők és a valóság viszont cáfolják a Tisza-vezért.
Jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is az Otthon Start Program. Több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra, és az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel.
Már az első hónapban látszik: jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is az Otthon Start Program. Csak szeptember első három hetében több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra és az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel – szemben a korábbi 51 százalékkal – számol be róla az Origó. Ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.
A fix háromszázalékos hitel mellett különféle akciókkal próbálnak ügyfeleket szerezni a bankok. Az OTP Bank például egyéves türelmi időt, 500 ezer forinttól igényelhető hitelt, és biztosításkötés esetén kedvezményeket ígér. Míg az MBH 100-120 ezer forintos Mol-ajándékkártyát kínál az ügyfeleknek 10 millió forintos hitel felett. A K&H Bank – akár 200 ezer forintos jóváírással és több induló díj elengedésével próbálkozik, míg a MagNet Bank – 100 ezer forintos IKEA-utalvánnyal, díjmentes értékbecsléssel és 10 millió forint feletti folyósítással kedveskedne.
Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok egy százalékkal olcsóbbak lettek, miközben a teljes kínálat átlagosan drágult – ez jól mutatja, hogy a szabályozás fékezi a túlzott áremelkedést.
Ezzel már az első hónapban megdőlt az a Magyar Péter által hangoztatott kijelentés, miszerint „két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol”.
Magyar Péter idézett mondatait itt nézheti vissza:
