Hiába kárált ellene Magyar Péter, nagy siker az Otthon Start Program

Már az első hónapban látszik: jelentős mozgást indított el az ingatlanpiacon és a pénzintézetek versenyében is az Otthon Start Program. Csak szeptember első három hetében több mint 26 ezer lakóingatlan-hirdetés került fel a hirdetési oldalakra és az ingatlanvásárlást tervezők 71 százaléka kalkulált hitellel – szemben a korábbi 51 százalékkal – számol be róla az Origó. Ez 20 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest.

Ügyfelekért versengenek a bankok

A fix háromszázalékos hitel mellett különféle akciókkal próbálnak ügyfeleket szerezni a bankok. Az OTP Bank például egyéves türelmi időt, 500 ezer forinttól igényelhető hitelt, és biztosításkötés esetén kedvezményeket ígér. Míg az MBH 100-120 ezer forintos Mol-ajándékkártyát kínál az ügyfeleknek 10 millió forintos hitel felett. A K&H Bank – akár 200 ezer forintos jóváírással és több induló díj elengedésével próbálkozik, míg a MagNet Bank – 100 ezer forintos IKEA-utalvánnyal, díjmentes értékbecsléssel és 10 millió forint feletti folyósítással kedveskedne.

Minimálisan csökkent a hitelnek megfelelő ingatlanok ára

Az ingatlan.com adatai szerint az Otthon Start feltételeinek megfelelő ingatlanok egy százalékkal olcsóbbak lettek, miközben a teljes kínálat átlagosan drágult – ez jól mutatja, hogy a szabályozás fékezi a túlzott áremelkedést.