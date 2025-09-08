Ft
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
4iG Csoport Rába Holding vásárlás fejlesztés hadiipar biztonságpolitikai szakértő

Óriási löket lehet ez: nagy múltú magyar cég lehet a hazai hadiipar zászlóshajója

2025. szeptember 08. 18:29

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakértője szerint mindenki jól jár a a tranzakcióval.

2025. szeptember 08. 18:29
null

Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására – jelentette be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közlemény emlékeztet, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert. 

Fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A 4iG Csoport bekapcsolódása a Rába Csoport tulajdonosi körébe nemzetközi piaci integrációt jelent, amely stratégiai lépés megerősíti a Rába piaci stabilitását és lehetőséget teremt a hazai és nemzetközi piacokon való még intenzívebb jelenlétre. 

A hatékony digitális működés megteremtésén, a folyamatoptimalizáláson és az innováció előmozdításán túl, a nemzetközi kapcsolatain keresztül, a 4iG Csoport képes lesz támogatni a meglévő projektportfóliót és a 8×8-as járműplatformok fejlesztését is – emelte ki az NGM.

A 4iG közleménye szerint a tranzakció közel 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza. 

A vasárnap aláírt megállapodás értelmében a 4iG SDT EGY Zrt. kizárólagos jogokat kap Magyarországon Tatra márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. A felek hosszú távú célja, hogy a Rába a Tatra járművek globális beszállítói rangsorában a második helyre lépjen elő, és a közép-európai régiót kiszolgáló gyártási és fejlesztési központ jöjjön létre Győrben.

A megkötött szerződésről megkérdeztük Nagy Dávidot, az Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány biztonságpolitikai szakértőjét, aki lapunknak rámutatott: a Rába egy nagy múltú járműgyártó vállalat, rengeteg tapasztalattal, mind a civil mind a katonai járműgyártás terén. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel, beágyazottsággal rendelkezik Közép-Kelet Európában. 

Ennek a nagy múltú cégnek az integrálásával a 4iG egy teljes körű védelmi-ipari platformot tud építeni, a cég a légi-, szárazföldi és űriparban is ott lesz.

– hangsúlyozta az elemző. 

Ez a védelmi-ipari óriás pedig az európai piacon is meg tudja állni a helyét. Új exportlehetőségeket tud kialakítani, sokkal jobban tud innoválni, fejleszteni. Hozzátette: ez egy nem egyedülálló manőver, az elmúlt években Európában minden ország hasonló védelmi-ipari óriásokat épít.

Nagy Dávid hangsúlyozta azt is, hogy a Rába szempontjából is előnyös ez az együttműködés, mert az elmúlt években jelentősen csökkentek a vállalat árbevételei, 

a mostani együttműködés viszont nagyban segíthet abban, hogy megváltozzon ez a helyzet. 

A szakértő még a megállapodás kapcsán kiemelte, hogy a cseh tulajdonú globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE a.s. szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz. 

Ez a cég a top 100 védelmi vállalat között szerepel, egyik leányvállalata a Tatra. A Rába pedig ezeknek a járműveknek az első számú beszállítója lehet – húzta alá Nagy Dávid.

A biztonságpolitikai szakértő végül azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy a Rába korábban aláírt egy együttműködési megállapodást a török Nural Makinával a Gidrán harcjárművek gyártásáról. Ez valószínűleg a következő időszakban nagy hangsúlyt kap és a Gidránok gyártása is beindul majd Győrben. Ezekből már vettünk, de innentől itthon is gyárthatjuk.

Nyitókép: Gidrán harci járművek (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 08. 20:52
»kimirszen 2025. szeptember 08. 18:37 Biztos nagyon vezet a fidesz. Ebből az ügyletből is ez jön le.« És kikötődött a cipőfűződ. A kommentedből “is ez jön le”. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 08. 20:50
»60pusztai-cirmos-lo 2025. szeptember 08. 20:12 tehát a királyi családhoz került ez is.« Egyetemi közalapítványi tulajdonban van a legnagyobb részvényhányad. De azért megpróbáltad. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 08. 20:48
A Törley???
60pusztai-cirmos-lo
2025. szeptember 08. 20:12
tehát a királyi családhoz került ez is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!