Óriási löket lehet ez: nagy múltú magyar cég lehet a hazai hadiipar zászlóshajója

Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalatával (4iG SDT EGY Zrt.) a Rába Járműipari Holding Nyrt. 54,34 százalékos többségi tulajdonrészének eladására – jelentette be hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A közlemény emlékeztet, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.

Fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.