Történelmi átalakulás jön a magyar hadiiparban, amely új szintre emeli az ország védelmét!

Új holdingvállalat jön létre a hazai hadiiparban, amely történelmi fordulópontot jelent az ország védelme szempontjából. A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette,

a kormány döntött az állami tulajdonú hadiipar piacképes részének értékesítéséről, mintegy 82 milliárd forint értékben. A döntés a védelmi szempontból kritikus infrastruktúrát nem érinti, az továbbra is az állam tulajdonában marad.

Az NGM arról tájékoztatott, hogy az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. (N7 Holding) valamint a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) előzetes megállapodást kötött az N7 hadiipari holding piacképes részének értékesítéséről. A hadiipar piacképes részének eladását követően a termelés és az értékesítés továbbra is magyar kézben marad, amely elsődlegesen a magyar érdeket tartja szem előtt.

A tárca közleményében kiemelte, Magyarország szuverenitása és biztonsága érdekében a jövőben olyan piaci alapon működő hadiiparra van szükség, amely garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, miközben képes a magas színvonalú termékek előállításával és értékesítésével a világpiacon is helyt állni. Az exportpiacokon való egyre erőteljesebb részvétel képes csak garantálni, hogy a magyar hadiipar is markánsabban részesüljön a megnövekedett nemzetközi védelmi megrendelésekből.

Ez a modell szélesebb és könnyebb hozzáférési lehetőséget biztosít a most meghirdetett uniós fejlesztési programokhoz, és ezek hatására az egyre inkább élénkülő európai nemzetállami védelmi beruházásokhoz, köztük a német hadiipari programokhoz is. Ezt leghatékonyabban egy piaci szereplő képes végrehajtani.

Továbbá a privát szektor az állami szektorral szemben az államadósság növelése nélkül, a költségvetés terheinek csökkentése mellett képes a védelmi ipar fejlesztéséhez szükséges jelentős tőkebevonásra.

A gyártás állami kézben marad

Az állam kezében lévő N7 Holding a jövőben is birtokolni fogja a szuverenitást és ellátásbiztonságot biztosító gyártást és termelést végző kritikus infrastruktúrákat, míg a kapacitások hatékonyabb kihasználása és az exportképesség optimalizálása érdekében azok hasznosítása, azaz a termelés és értékesítés, az új többségében piaci szereplő által tulajdonolt vállalat feladata lesz, a meglévő infrastruktúra bérlésén keresztül – ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Az ügylet során felek nemzetközi sztenderdek szerint járnak el: a kétlépéses tranzakció során az N7 Holding – amely a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozó 100 százalékos állami tulajdonú társaság – új vállalatot alapít, amelybe a piacképes cégek kerülnek összerendezésre:

Aeroplex Közép-Európai Kft.,

Rheinmetall Hungary Munitions Zrt.,

Rheinmetall Hungary Zrt.,

Hirtenberger Defence Systems Kft. (és leányvállalatait),

SATYS PSP Hungary Zrt.,

Dynamit Nobel Defence Zrt.,

Arzenál Fegyvergyár Zrt.,

Colt CZ Hungary Zrt.

Airbus Helicopters Hungary Zrt.

Az ügylet második lépésében a 4iG SDT adásvétel útján többségi tulajdont szerezhet az újonnan alapított vállalatban, amelyekbe az N7 összerendezte a felsorolt, piacképes cégeket.

A tranzakciót megelőzően 2024-ben, a Deloitte bevonásával teljes belső átvilágításon esett át a vállalat. Emellett az Ernst & Young Tanácsadó Kft., mint nemzetközi tanácsadó két körben értékelte a vállalatokat, amelyek alapján

az összesített értékük 74,5-82,8 milliárd forintra tehető. A hadiipar piacképes részének eladását követően a termelés és az értékesítés továbbra is magyar kézben marad, amely elsődlegesen a magyar érdeket tartja szem előtt. a kritikus hadiipari infrastruktúra a jövőben is állami kézben marad, ideértve a gyárépületeket és az ipari parkokat, amelynek értéke meghaladja a 140 milliárd forintot.

Az új, többségében magánkézben lévő vállalat-csoport a legmodernebb technológiai megoldásoktól a tradicionális hadiipari termékekig terjedő, átfogó portfólióval léphet nemzetközi piacokra.

Versenyképesebb lesz a védelmi iparunk

A tranzakció révén felgyorsulhat a hazai védelmi ipar fejlesztése és a Magyar Honvédség modernizációja, növekedhet a magyar hozzáadott érték a honvédelmi beszerzésekben.

Az együttműködés lehetőséget teremt arra is, hogy a hazai védelmi ipar magas hozzáadott értéket képviselő szegmenseiben olyan innovatív fejlesztések valósuljanak meg, amelyek hozzájárulhatnak a védelmi exportkapacitások bővítéséhez, a versenyképesség növeléséhez az egyre növekvő európai piacokon, illetve új magas szakképzettséget igénylő munkahelyek létrehozásához is.

Mindezek hosszú távon a nemzetgazdaság növekedését, de mindenekelőtt Magyarország védelmi szuverenitását és a békét szolgálják – emelte ki az NGM.

Nyugati modellre vált a hazai védelem

A védelmi ipar magánosítása, piaci szereplő általi működtetése nem példa nélküli az Európai Unió országaiban.

Európa-szerte a többségi magántőke részvételével működnek a védelmi ipari holdingok.

A francia állam kisebbségi tulajdonos a Thales Group-ban, az olasz állam is kisebbségi tulajdonrészt birtokol a Leonardo S.p.A.-ban, de a német-francia-spanyol Airbus SE-ben is kisebbségi az állami tulajdon mértéke. Mindezek mellett a portugál Ogma, a spanyol Indra, a Safran Group, a KNDS és a norvég Kongsberg csoport esetében is a vegyes tulajdonlás szolgálja egyszerre a nemzeti szuverenitás megerősítését, a technológiai innováció ösztönzését, valamint a gazdasági hatékonyság és a piaci versenyképesség növelését.

A Mandiner gyűjtéséből kiderül, hogy Közép-Európában a konzervatívabb modell a jellemző, ám a piacnyitás több országban is cél. Lengyelország kivétel, mivel a jelentős fejlesztéseket állami kézben képzeli el a lengyel kormány. Más a helyzet Csehországban, ahol a magántőke már régóta a fejlesztések gerincét adja. Romániában pedig folyamatban van azoknak a piaci szereplőknek a felkutatása, amelyek képesek a hadiiparban a fejlesztésekre és a szegmens piacképes működtetésére.

A magyar modell illeszkedik a nyugati országok fejlett hadiipari modelljéhez. Hibrid rendszer jön létre, mivel nem beszélhetünk teljes privatizációról. Az állam felügyelete és a tulajdonában maradó infrastruktúra, valamint a jogszabályok lehetővé teszik, hogy szükség esetén az állam újra teljes kontrollt gyakoroljon a védelmi szegmens felett.

Garancia az ellátásbiztonságra

A konstrukció kulcseleme, hogy az állam megőrzi befolyását és kontrollját a stratégiai fontosságú területeken. A kritikus infrastruktúra állami kézben maradása garantálja a Magyar Honvédség ellátásbiztonságát, míg a 4iG SDT tulajdonába kerülő társaságok bérleti díjat fizetnek ezek használatáért. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az Index cikke szerint három magyar érdek védelmét emelte ki:

az infrastruktúra állami kézben tartását,

a megrendelésállomány biztosítását,

valamint a nemzetbiztonsági és ellátásbiztonsági követelmények teljesítését.

A tranzakció jelentős hatással lesz a szakemberekre is: a „fordított agyelszívás” jelenségének köszönhetően tucatjával térhetnek haza külföldön dolgozó magyar szakemberek. Jelenleg körülbelül 300 kolléga dolgozik a teljes portfólióban, és ebből tízes nagyságrendben vannak azok, akik külföldről tértek haza. A vállalat emellett a leszerelt magyar katonák tudását is megőrzi és hasznosítja, biztosítva, hogy a Magyar Honvédségben felhalmozódott szakértelem ne vesszen el. Az új holdingvállalat 2500-3000 embert fog foglalkoztatni, és várhatóan már 1-2 éven belül jelentős nemzetközi sikereket érhet el.

A vásárlási folyamat nyár végére zárulhat le, és a vezetés szerint a 4iG SDT vertikálisan integrált űripari portfóliója – amely a gyártástól az üzemeltetésen át az adatfeldolgozásig az értéklánc teljes vertikumát lefedi –, valamint az egyedülálló technológiák, mint a ProTAR sugárhajtású céldrón, komoly versenyelőnyt jelenthetnek a nemzetközi piacon.

A konstrukció hosszú távon Magyarország védelmi szuverenitását és békéjét szolgálja, miközben hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez is – emelte ki az államtitkár.