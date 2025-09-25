Nem kell egyből a bankba rohanni: érdemes várni az Otthon Start Program új lakásaira

Az Otthon Start programhoz kapcsolódó fontos rendelet jelent meg nemrég a Magyar Közlönyben, amely lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani – idézte fel a Világgazdaság.

Ennek köszönhetően rendkívüli mértékben gyorsulhat az újépítésű lakások építése, mivel egyszerűbbé válik az engedélyezési folyamat. Ennek eredménye, hogy gyorsan nőhet az új lakások kínálata már rövid idő alatt.

A rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Az első elkészült lakások fizikai átadására jövő év második felében lehet számítani. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, és 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet.

Korábban írtuk, az ellenzéki álhírekkel szemben az Otthon Start Program a korábbi hetekben-hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre pedig az eladókat is aktivizálta az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, és a jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi tíz évben csak kétszer volt példa.

Szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest.