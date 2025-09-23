Lakásboomot eredményezett az Otthon Start: itt vannak a legfrissebb számok

Az Otthon Start Program a korábbi hetekben-hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre pedig az eladókat is aktivizálta az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, és a jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi tíz évben csak kétszer volt példa.

Az ingatlanhirdetési portál MTI-nek küldött keddi elemzése szerint szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest.

Havi összevetésben augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott lakóingatlan-hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg.

Az eladásra frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalékos, a többi településtípus esetében pedig 90 százalékos.