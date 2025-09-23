Ft
09. 23.
kedd
Otthon Start Program budapesten nagyváros kereslet

Lakásboomot eredményezett az Otthon Start: itt vannak a legfrissebb számok

2025. szeptember 23. 12:21

Budapesten és a nagyvárosokban is robbanásszerűen nőtt az új lakáshirdetések száma, miután eladók tömege várt az állami program indulására.

2025. szeptember 23. 12:21
null

Az Otthon Start Program a korábbi hetekben-hónapokban dinamikusan élénkítette a keresletet, szeptemberre pedig az eladókat is aktivizálta az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, és a jelenlegi piaci dinamika akár 160 ezer adásvételt is eredményezhet 2025-ben, amire az utóbbi tíz évben csak kétszer volt példa.

Az ingatlanhirdetési portál MTI-nek küldött keddi elemzése szerint szeptember első három hetében 26 451 lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 20 százalékos bővülésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. 

Havi összevetésben augusztusról szeptemberre 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel. Budapesten a tulajdonosok által feladott lakóingatlan-hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal ugrott meg.

Az eladásra frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalékos, a többi településtípus esetében pedig 90 százalékos.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének értékelése szerint az Otthon Start Program hatása most már nemcsak a keresleti oldalon, hanem a kínálatban is kézzelfogható.

 A piaci dinamika különösen erős Budapesten és a nagyvárosokban, ahol a friss tulajdonosi hirdetések számának növekedése messze meghaladja az ingatlanközvetítőkét. A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban is több mint 60 százalékos volt a növekedés. Közben az ingatlanközvetítői aktivitás 5-17 százalékkal élénkült ezeken a településeken.

Hozzátette: a kínálat bővülésére már vártak a vevők, az ingatlan.com elemzéseiből kiderült: a kereslet élénkülése miatt az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások a meghirdetés után gyorsan gazdára találnak, ami az árak növekedési tempójában is megmutatkozik.

Sok eladó az Otthon Start Program indulásáig várt a piacra lépéssel. Így több lakásból és házból válogathatnak a vevők, aminek köszönhetően emelkedő pályán maradhatnak az adásvételek is.

(MTI)

Nyitókép: Czeglédi Zsolt

***


 

Héja
2025. szeptember 23. 13:51
Jó hír.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 23. 13:22
A mindenszaristáknak persze ez sem jó.
kimirszen
2025. szeptember 23. 12:53
miután eladók tömege várt az állami program indulására. Már elindult szeptember elsejével. Ugye mandiner? :)))))))))))))
